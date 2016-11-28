Только это ожидание возвышает дух всех поколений, позволяя осознать, что существует высокая цель жизни и продолжение истории. И в этой точке кроется тайна связи нации с землей Израиля.

Давид отправляет послов к царю Амона Хануну. Ханун изгоняет послов с позором. Давид готовится к войне. Арам приходит на помощь Амону. Иоав и Авишай одерживают победу над Арамом. Сыновья Амона закрываются в городе Раба. Арам второй раз выходит на войну. Давид одерживает победу в Хейлам

Первые пророки - Шмуэль II - 1 - Главы 1-11 - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Становление царства

Несмотря на то, что Шауль не справился со своей основной задачей: укрепить веру народа в слова пророка, он проложил путь к новой действительности, которую можно охарактеризовать двумя словами «царство Израиля». Он утвердил это понятие в сознании людей, каждый из которых до этого «делал то, что правильно в его глазах» (Шофтим, 17:6).

О деятельности Шауля в начальный период его правления сказано: «А Шауль укрепил царскую власть над Израилем» (Шмуэль I, 14:47). Эти слова свидетельствуют о том, что ему пришлось преодолевать сопротивление людей, которые не были готовы менять установившийся уклад жизни.

Первым его шагом стало создание постоянной армии, костяк которой составили специально отобранные люди, отличавшиеся силой и мужеством. И в дальнейшем «(когда) видел Шауль какого-нибудь храброго человека и какого-нибудь сильного воина, то брал (его) к себе» (Шмуэль I, 14:52). Одновременно он создал систему обязательного призыва в войско, так как до этого колена Израиля посылали от себя добровольцев, которые приходили «на помощь Богу среди богатырей» (Шофтим, 5:23). И кроме войны с Биньямином не было случая, чтобы они объединили свои силы.

Шаулю не пришлось устанавливать суды в народе и порядок управления на местах. Еврейский народ всегда был хорошо организован, а Шмуэль за годы своего правления создал советы, призванные объединить не только отдельные города, но и все колена.

Но Шауль, оставив воспитание людей и судебные разбирательства в руках мудрецов Торы, вникал во все подробности происходящего в стране. Даже в самых отдаленных местах были люди, обязанностью которых был сбор сведений. И не только лояльность поданных и точность исполнения повелений интересовали царя. Первостепенное значение он придавал соблюдению законов Торы. Поскольку «духовное пространство» требует такой же постоянной защиты, как и границы государства, Шауль постоянно боролся с влиянием идолопоклонников, так как не хотел повторения ошибок эпохи судей, когда руководители народа не понимали, насколько быстро чужие верования могут проникнуть в среду сыновей Израиля. Но он не действовал убеждением, как Шмуэль, не собирал народ и не призывал его к раскаянию, а сильной рукой искоренял чужие обычаи.

И, только утвердив свою власть, он выступил против окружавших его врагов. Шауль заставил всех соседей признать, что прошло то время, когда они могли вторгаться на территории колен и десятилетиями безнаказанно хозяйничать в пределах Святой земли, как это было в эпоху судей. И хотя сыновья Израиля еще не полностью освободились от плиштим, не освоили все земли и не захватили крепость Йевус, все поняли, что появился тот, кто возложил на себя ответственность за весь народ и был готов шаг за шагом укреплять царство и выходить войной против врагов.

Шауль вел скромный образ жизни, не построил для себя большой дом и не держал многочисленную прислугу. Налоги, которые платило население, шли исключительно на содержание войска и не были обременительны. И поэтому он быстро добился всеобщего уважения и нашел поддержку во всех коленах. Его воспринимали как помазанника Всевышнего - человека не только наделенного властью, но и обладающего особой святостью. Поэтому даже после расправы над когенами города Нов большая часть сыновей Израиля не отвернулась от него.