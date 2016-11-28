Мешков - Первые пророки - Шмуэль II - 2 тома
Еврейская Библия - Переводы и уникальные комментарии - рав Зеев Мешков
Необъяснимое томление в ожидании построения храма, желание возвратить его величие в полной мере - эта сила постоянно оживляет душу Израиля.
Достичь того идеального совершенства, увидеть которое надеются все сердца...
Только это ожидание возвышает дух всех поколений, позволяя осознать, что существует высокая цель жизни и продолжение истории. И в этой точке кроется тайна связи нации с землей Израиля.
Первые пророки - Шмуэль II - 2 тома - Ивритский текст с русским переводом и комментарием
Комментарий составлен на основе талмуда, мидрашей, классических ранних и поздних раввинских трудов
Перевод текста книги Йегошуа - рав Зеев Мешков
Составитель комментария - рав Зеев Мешков
ИЗДАТЕЛЬСТВО “БНЕЙ ДАВИД”
Иерусалим - Киев
THE EARLY PROPHETS - Shmuel II
Hebrew text russian translation and commentary
The commentary is based on Talmudic and Rabbinic sources
Первые пророки - Шмуэль II - 1 - Главы 1-11 - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Содержание
ИЗДАТЕЛЬСТВО “БНЕЙ ДАВИД”
Иерусалим ־ Киев
5770 2009
ГЛАВА 1
Известие о поражении на горе Гильбоа. Давид казнит вестника. Плач Давида о Шауле, Ионатане и воинах Израиля
ГЛАВА 2
Давид приходит в Хеврон. Старейшины объявляют его царем колена Иегуды. Авнэр, сын Нэра, провозглашает Иш Бошета царем десяти колен. Встреча отрядов Авнэра и Йоава у водосборника в Гивъоне. Соревнование между воинами. Гибель Асаэля, брата Йоава
ГЛАВА 3
Имена детей, родившихся у Давида в Хевроне. Авнэр посылает гонцов в Хеврон. Михаль возвращена в дом Давида. Приход Авнэра в Хеврон. Убийство Авнэра. Плач Давида об Авнэре
ГЛАВА 4
Рэхав и Баана убивают Иш Бошета и приносят его голову Давиду. Давид казнит убийц
ГЛАВА 5
Давид помазан царем над всем Израилем. Захват Иерушалаима. Хирам строит Давиду дом. Два сражения с плиштим возле Иерушалаима
ГЛАВА 6
Перенос ковчега союза из Кирьят Йеарим. Гибель Узы. Ковчег размещен в доме Овэд-Эдома. Перенос ковчега в Йерушалаим. Упрек Михаль
ГЛАВА 7
Давид решает приступить к строительству Храма. Пророчество, переданное через Натана. Всевышний заключает союз с Давидом. Молитва благодарности Давида
ГЛАВА 8
Давид захватывает Гат. Поход против Гададъэзэра, царя Цовы. Посвящение захваченной добычи на строительство Храма. Царь Хамата присылает Давиду богатые дары. Покорение Эдома
ГЛАВА 9
Давид находит сына Йонатана, Мефивошета
ГЛАВА 10
Давид отправляет послов к царю Амона Хануну. Ханун изгоняет послов с позором. Давид готовится к войне. Арам приходит на помощь Амону. Иоав и Авишай одерживают победу над Арамом. Сыновья Амона закрываются в городе Раба. Арам второй раз выходит на войну. Давид одерживает победу в Хейлам
ГЛАВА 11
Давид отправляет Йоава захватить столицу Амона, а сам остается в Йерушалаиме. История Давида и Бат Шевы. Приказ Давида оставить Урию одного на поле боя. Донесение Йоава. Бат Шева рожает сына
Дополнения
- Кровная месть
- Статус земель, завоеванных Давидом
- Археологические раскопки в городе Давида
Хронологическая таблица
Карты и схемы
Список авторов классических комментариев
Первые пророки - Шмуэль II - 1 - Главы 1-11 - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Становление царства
Несмотря на то, что Шауль не справился со своей основной задачей: укрепить веру народа в слова пророка, он проложил путь к новой действительности, которую можно охарактеризовать двумя словами «царство Израиля». Он утвердил это понятие в сознании людей, каждый из которых до этого «делал то, что правильно в его глазах» (Шофтим, 17:6).
О деятельности Шауля в начальный период его правления сказано: «А Шауль укрепил царскую власть над Израилем» (Шмуэль I, 14:47). Эти слова свидетельствуют о том, что ему пришлось преодолевать сопротивление людей, которые не были готовы менять установившийся уклад жизни.
Первым его шагом стало создание постоянной армии, костяк которой составили специально отобранные люди, отличавшиеся силой и мужеством. И в дальнейшем «(когда) видел Шауль какого-нибудь храброго человека и какого-нибудь сильного воина, то брал (его) к себе» (Шмуэль I, 14:52). Одновременно он создал систему обязательного призыва в войско, так как до этого колена Израиля посылали от себя добровольцев, которые приходили «на помощь Богу среди богатырей» (Шофтим, 5:23). И кроме войны с Биньямином не было случая, чтобы они объединили свои силы.
Шаулю не пришлось устанавливать суды в народе и порядок управления на местах. Еврейский народ всегда был хорошо организован, а Шмуэль за годы своего правления создал советы, призванные объединить не только отдельные города, но и все колена.
Но Шауль, оставив воспитание людей и судебные разбирательства в руках мудрецов Торы, вникал во все подробности происходящего в стране. Даже в самых отдаленных местах были люди, обязанностью которых был сбор сведений. И не только лояльность поданных и точность исполнения повелений интересовали царя. Первостепенное значение он придавал соблюдению законов Торы. Поскольку «духовное пространство» требует такой же постоянной защиты, как и границы государства, Шауль постоянно боролся с влиянием идолопоклонников, так как не хотел повторения ошибок эпохи судей, когда руководители народа не понимали, насколько быстро чужие верования могут проникнуть в среду сыновей Израиля. Но он не действовал убеждением, как Шмуэль, не собирал народ и не призывал его к раскаянию, а сильной рукой искоренял чужие обычаи.
И, только утвердив свою власть, он выступил против окружавших его врагов. Шауль заставил всех соседей признать, что прошло то время, когда они могли вторгаться на территории колен и десятилетиями безнаказанно хозяйничать в пределах Святой земли, как это было в эпоху судей. И хотя сыновья Израиля еще не полностью освободились от плиштим, не освоили все земли и не захватили крепость Йевус, все поняли, что появился тот, кто возложил на себя ответственность за весь народ и был готов шаг за шагом укреплять царство и выходить войной против врагов.
Шауль вел скромный образ жизни, не построил для себя большой дом и не держал многочисленную прислугу. Налоги, которые платило население, шли исключительно на содержание войска и не были обременительны. И поэтому он быстро добился всеобщего уважения и нашел поддержку во всех коленах. Его воспринимали как помазанника Всевышнего - человека не только наделенного властью, но и обладающего особой святостью. Поэтому даже после расправы над когенами города Нов большая часть сыновей Израиля не отвернулась от него.
Первые пророки - Шмуэль II - 1 - Главы 12-24 - Ивритский текст с русским переводом и комментарием - Содержание
ИЗДАТЕЛЬСТВО “БНЕЙ ДАВИД”
Иерусалим ־ Киев
5770 2009
ГЛАВА 12
Притча, рассказанная Натаном. Приговор Давида
ГЛАВА 13
Амнон совершает насилие над Тамар, сестрой Авшалома. Авшалом убивает Амнона и убегает в Гешур
ГЛАВА 14
Иоав посылает к Давиду мудрую женщину^Давидуэазрешает вернуть Авшалома. Авшалом поджигает поле Йоава. Иоав уговаривает Давида встретиться с Авшаломом
ГЛАВА 15
Авшалом склоняет сыновей Израиля на свою сторону и объявляет себя царем. Советник Давида Ахитофель присоединяется к Авшалому. Давид оставляет Йерушалаим
ГЛАВА 16
Цива, слуга Мефивошета, привозит съестные припасы и оговаривает своего господина. Хушай га-арки возвращается в Йерушалаим. Шимъи, сын Геры, оскорбляет Давида. Ахитофель советует Авшалому войти к наложницам отца
ГЛАВА 17
Совет Ахитофеля без промедления выступить в погоню за Давидом. Совет Хушая fa-арки собрать большое войско. Авшалом принимает совет Хушая. Хушай посылает сообщение Давиду. Ахитофель кончает с собой. Давид переходит через Ярдэн. Авшалом назначает Амасу начальником войска и переходит через Ярдэн. Шови, сын Нахаша, Махир, сын Амиэля, и Барзилай га-гилъади приносят Давиду еду и необходимую утварь
ГЛАВА 18
Воины Давида выходят из Маханаима в сражение. Давид просит сохранить жизнь Авшалому. Войско Авшалома терпит поражение. Йоав убивает Авшалома. Давид получает известие о гибели Авшалома
ГЛАВА 19
Горе Давида. Обращение Давида к колену Иегуды. Обещание поставить Амасу во главе войска. Шимъи, сын Геры, просит Давида помиловать его. Встреча Давида и Мефивошета. Барзилай гагилъади приходит проводить Давида в Иерушалаим. Недовольство глав десяти колен
ГЛАВА 20
Бунт Шевы, сына Бихри. Давид отправляет Амасу собрать войско. Амаса задерживается. Давид отправляет Йоава с отрядами в погоню за Шевой, сыном Бихри. Йоав убивает Амасу. Шева, сын Бихри, укрывается за стенами города Авель Бейт Мааха. Йоав осаждает город. Женщина обещает отдать ему голову Шевы, сына Бихри. Йоав возвращается в Иерушалаим
ГЛАВА 21
Всевышний посылает голод. Казнь семи потомков Шауля. Голод прекращается. Возобновление войн сыновей Израля с плиштим
ГЛАВА 22
Песнь Давида
ГЛАВА 23
Рассказ о доблестных воинах Давида и их подвигах
ГЛАВА 24
Перепись народа. Смерть семидесяти тысяч сыновей Израиля. Повеление Гада принести жертвы. Давид покупает ток у Аравны и приносит жертвы
ДОПОЛНЕНИЯ
- Причины бунта Авшалома
- Место покоя
Хронологическая таблица
Карты и схемыСписок авторов классических комментариев
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