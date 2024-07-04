Первые шаги христианина

Прозвучали слова Христа — и коснулись вашего сердца. Прозвучал призыв — и откликнулась ваша воля. Вы приняли сознательное решение: уверовать во Христа, стать христианином. Пойти тем Путём, который Он, Богочеловек, проложил от человека к Богу. Жить не по своей воле, а по Божьей.

Если это так, если вы действительно искренне покаялись в грехах, если решение принято вами серьёзно, то произошло самое важное событие в вашей жизни: рождение свыше. Вы стали другим человеком.

Жизнь началась заново. Жизнь, подчинённая Богу, а значит — полноценная и радостная. Христос сказал: «Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».

Откликнувшись на призыв, вы показали, что готовы не только слушать, но и слушаться Бога во всём. В эту минуту вы, быть может, и не осознаёте всей огромности этого шага. Возможно даже, ничего особенного и не ощущаете. И всё же Бог чудесным образом уже начал вас изменять.

Эта книжка поможет вам осознать, что значит быть христианином и какие шаги вам предстоит сделать по Божьему пути. Вероятно, что-то из этого вам уже известно, о чём-то вы узнаете впервые. Но важно не только прочесть и понять. Главное — исполнять.

В Библии сказано: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только...»

Но сначала — важно кое-что напомнить.

• Во-первых, стать христианином — означает принять решение, важнее которого ничего нет и быть не может. От него зависит всё: настоящее, прошлое и будущее. Поэтому подойдите к этому решению серьёзно. Будьте твёрды и непоколебимы, и Господь поможет вам идти, расти, и крепнуть.

• Во-вторых, уверовав, вы обрели не только нового друга — Иисуса Христа, но и нового врага: дьявола. Сатана не пожалеет сил, чтобы сбить вас с пути. Не прислушивайтесь к нему, прислушивайтесь к Богу, к Его слову и голосу. Порой будет трудно — но Бог и направление укажет, и силы даст.

• В-третьих, уверовав, вы входите в Божью семью в двух значениях этого слова: не только в семью небесную (получая вечную жизнь), но и земную — становитесь членом церкви. Все христиане теперь ваши братья и сёстры, вместе вы — одна семья. Делите с ними свои радости и горести.

• В-четвёртых, помните: чтобы стать на Божий путь и не сбиться с него, главный указатель — слово Божье. Полагайтесь на Библию, а не на то, что люди говорят или что опыт подсказывает.

• И наконец, помните: Иисус Христос, Спаситель ваш, никогда вас не оставит и не покинет. Доверяйте Ему во всём. Он не только Спаситель, но и Друг ваш. Принять Божье водительство — это только первый шаг. А первым шагом никакая дорога не кончается. Самое главное впереди! Счастье придёт тогда, когда, доверяясь Христу и неустанно следуя за Ним, вы будете постепенно Ему уподобляться.

Среди христиан первого века бытовало такое название их учения: Путь.

Итак, в Путь, с Богом!

Первые шаги христианина

The Billy Graham Evangelistic Association, Minneapolis, Minnesota, U.S.A., 1992. – 50 с.

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