С современным возрождением богословской жизни Русской Православной Церкви идея неопатристического синтеза нашла новых сторонников. Одним из ярких представителей неопатристического движения стал митр. Иларион (Алфеев). Его программной статьей по этому вопросу является доклад «Святоотеческое наследие и современность» на конференции «Православное богословие на пороге третьего тысячелетия», прошедшей в Москве в 2000 году. В докладе развивается мысль о том, что «отеческая вера» не должна восприниматься исключительно как историческое наследие прежних веков. Что примечательно, докладчик отрицательно оценивает консервацию отеческого наследия от вызовов современности. Такие «сторонники „охранительного Православия“, как правило, любят ссылаться на „учение святых отцов“, но в действительности святоотеческого учения не знают».

«Для того ли, — риторически вопрошает игумен Иларион, — они (отцы — А. П.) его (Предание — А. П.) сохранили, чтобы это богатство стало подобно таланту, зарытому в землю, лежащему у нас мертвым грузом, и чтобы мы лишь изредка извлекали его на свет Божий, дабы убедиться, что от долгого неупотребления оно не повредилось? Для того ли отцами были написаны книги, чтобы мы держали их на полках, по временам стряхивая накопившуюся пыль и лишь изредка обращаясь к ним в поисках необходимой цитаты?» Отсюда следует его настойчивый призыв обратить к современности наследие святых отцов. «Перед нами встает поистине грандиозная задача, — отмечает наш современник, — не только по изучению творений отцов, но и по осмыслению этих творений в свете современного опыта, более того — по осмыслению нашего современного опыта в свете учения отцов».

Пешков Алексей - Философско-богословские этюды: избранные темы

Нижегородская духовная семинария, 2018. 288 с.

ISBN 978-5-904720-23-0

Пешков Алексей - Философско-богословские этюды: избранные темы - Содержание

От автора

Вступительное слово

Глава 1. Патрология и патристика

Неопатристический синтез: исторический контекст

Отношение к неканоническим книгам в Восточной Православной Церкви и в западно-католической традиции

Современные вопросы преподавания Патрологии в России: опыт Нижегородской духовной семинарии

Значение практики оглашения: история и современность

Святоотеческое учение о падших ангелах и воздушных мытарствах

Глава 2. Вопросы христианской нравственности

Преподавание Нравственного богословия в России: история и современность

Понимание греха и греховности в современном мире

Значение воображения в православной духовной традиции. Опасности магизма и иконоборчества

Глава 3. Экклезиология и историко-философский анализ церковно-государственных отношений в России