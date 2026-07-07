Исследование значения преподобных Нила Сорского и Иосифа Волоцкого в истории Руси, их сходства и различия далеко не исчерпано. Об этом свидетельствует неиссякающий интерес к фигурам преподобных. Знаменитые слова протоиерея Георгия Флоровского о том, что о прп. Иосифе Волоцком написано слишком много, но при этом не раскрыта суть явления*, перетекает из одного современного исследования в другое. Затиражированность цитаты лишь подчеркивает актуальность темы. Профессор Гюнтер Шульц констатировал, что преподоб-ный Иосиф Волоцкий «до сих пор совершенно не изучен, хотя он — ключ к XVI веку».

Анализируемый отрезок истории до сих пор является дискуссионым в оценках характера еретических движений и происходивших процессов. А. В. Щербаков выделяет здесь пять направлений: оценку еретических движений и позиции церковной иерархии в академической церковно-исторической школе; близкие к ней в оценках «исследования представителей либерального и дворянского направления историографии второй половины ХХ века»6; советский и эмигрантский периоды; современный период.

В науке сложилась картина, в которой святые встраива-лись в идеологическое противостояние, став идейными руководителями партий «нестяжателей» и «стяжателей». В силу того, что в философии истории того времени ее движущие силы усматривали в классовом противостоянии, в экономиче-ском факторе, власти, идейный облик святых анализировался в контексте их отношения к власти, имуществу, социальному неравенству. Митрополит Питирим (Нечаев) писал, что в боль-шинстве исследований «начиная с очерка Н. И. Костомарова, доминирует тенденциозная традиция либеральной историографии прошлого века, приверженцы которой настойчиво пытались представить преподобных Иосифа Волоцкого и Нила Сорского вождями двух противоборствующих направлений в русской духовной жизни».

А. А. Пешков. - Преподобные Максим Грек, Нил Сорский и Иосиф Волоцкий в контексте византийского богословия: монография

— Нижний Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2026. — 256 с

ISBN 978-5-904720-36-0

А. А. Пешков. - Преподобные Максим Грек, Нил Сорский и Иосиф Волоцкий в контексте византийского богословия: монография - Содержание

Оглавление

Предисловие

Глава 1 Преподобные Нил Сорский, Иосиф Волоцкий и Максим Грек в оценках исследователей

Глава 2 Богопознание в оценках средневековой Руси, прп. Максима Грека и византийской богословской традиции

Глава 3 Сотериология уставного благочестия прп. Иосифа Волоцкого и апология деятельной веры прп. Максима Грека

Сотериология и искупительная теория прп. Иосифа

Искупительная теология прп. Иосифа Волоцкого

Апология деятельной веры прп. Максима Грека

Уставное благочестие в оценках византийской святоотеческой мысли

Глава 4 Поминальная монастырская практика в оценках прп. Максима Грека и прп. Иосифа Волоцкого

Личное спасение и пожертвования на поминовение

Обычай пострига перед смертью и «холодное» покаяние в оценке прп. Максима Грека

Глава 5 Проблема монастырских стяжаний в оценках прп. Максима Грека и прп. Иосифа Волоцкого

Вклад на постриг и пожертвования

Землевладение Церкви, вклады и пожертвования в оценках прп. Максима Грека и последователей прп. Иосифа Волоцкого

Оценка церковного богатства в партии нестяжателей

Осуждение прп. Максимом идеи коллективной собственности монастырей

Пороки стяжательства: роскошь, тщеславие, угождение властям

Осуждение ростовщичества

Заключение

Послесловие

Библиография