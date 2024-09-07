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Песков – Таежный тупик

Василий Михайлович Песков – Таежный тупик - История семьи староверов Лыковых
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Religious Studies Atheism
Слова «Таежный тупик» не нуждаются в пояснении. Редкий из читающих газеты людей не знает, что речь идет о судьбе Лыковых. Впервые о таежной «находке» геологов «Комсомольская правда» рассказала в 1982 году. Интерес к маленькой документальной повести был огромным. Еще бы, речь шла о семье, более тридцати лет прожившей в изоляции от людей. И не где-то на юге, а в Сибири, в тайге. Все было интересно — обстоятельства, приведшие к исключительной «робинзонаде», трудолюбие, сплоченность людей в борьбе за существование, находчивость и умелость и, конечно, религиозная вера, ставшая причиной жизненного тупика, но и служившая опорой людям в необычайных, исключительных обстоятельствах. Непросто было в 82-м году собрать информацию обо всем, что случилось. Что-то недоговаривалось, о чем-то Лыковы просто предпочитали молчать, еще не вполне доверяя людям из «мира», кое-что в сбивчивом, непоследовательном рассказе было просто трудно понять. И как проверить услышанное? Пришлось подробно расспрашивать геологов, уже хорошо знавших Лыковых, сопоставлять, сравнивать. Еще труднее было в 1982 году повесть публиковать. Как рассказать в молодежной газете об отшельниках-староверах, не впадая в «антирелигиозные разоблачения»? Единственно верным было, показав драму людей, восхититься их жизнестойкостью, вызвать чувства сострадания и милосердия. Так история Лыковых и изложена.
Успех публикации был огромный. За сорок с лишним лет журналистской работы я не помню случая столь жгучего интереса к необычной судьбе людей. К газетным киоскам с раннего утра выстраивались очереди. Газеты передавались из рук в руки и зачитывались до дыр. Из некоторых зарубежных изданий поступили запросы о подробностях таежной робинзонады, редакции просили прислать фотографии, подтверждавшие житие Лыковых. Тираж «Комсомольской правды» в тот год вырос до двадцати одного миллиона. Это является пока рекордом в газетной практике. И сенсация не умерла, как это часто бывает, через неделю. Внимание к сибирской робинзонаде стойко держится вот уже более шестнадцати лет. Я не знаю человека среднего возраста в нашей стране, который не слышал бы об этом исключительном случае в человеческой жизни.
Читательский интерес к публикациям совпадал и с моим интересом проследить за судьбой двух оставшихся от семьи, Агафьи и Карпа Осиповича. Судьба их, пусть краешком, вошла в соприкосновение с тем, что они называют «мирской жизнью». Каким будет этот процесс, к чему приведет? Шестнадцать лет подряд — то зимою, то летом, то осенью — я старался бывать у Лыковых. И всегда в житье и судьбе их обнаруживалось что-нибудь новое, любопытное. Кое в чем Лыковым надо было и помогать. Я это делал с радостью, опираясь на участие своих друзей в Таштыпе и Абакане. Отчет о каждой поездке публиковался в «Комсомольской правде». То, что здесь вы прочтете, — газетные очерки, собранные в книгу.
Еще хотел бы сказать спасибо людям, чья помощь Лыковым была у меня на глазах, кто помогал и мне добираться к избушке на Абакане. Имена их в повести вы найдете.
От семьи Лыковых осталась теперь только младшая дочь Агафья, живет в тайге в одиночестве. Обо всем этом вам предстоит прочитать.

Василий Михайлович Песков – Таежный тупик - История семьи староверов Лыковых

Документальная повесть. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2024. — 384 с. : ил. — (Азбука-классика. Non-Fiction).
ISBN 978-5-389-25961-4

Василий Михайлович Песков – Таежный тупик – Содержание

  • Документальная повесть
  • Рассказ Николая Устиновича
  • Тот край
  • Встреча в горах
  • Разговор у свечи
  • Огород и тайга
  • Добывание огня
  • Лыковы
  • Карп Осипович
  • Акулина Карловна
  • Савин
  • Наталья
  • Агафья
  • Дмитрий
  • Житье-бытье
  • Год спустя
  • Еще одно лето
  • Год под знаком козы
  • Одиссея Агафьи
  • Зимой и летом
  • Новоселье
  • Кончина Лыкова-старшего
  • Одна
  • «Замужество»
  • Хождение к «матушкам»
  • Тяга в «пустынь»
  • На Пасхальной неделе
  • Снежной зимой
  • Долгое ожидание
  • Болезнь
  • Осенняя встреча
  • Год не видались
  • Река-кормилица
  • Вторая ступень ракеты
  • С тайгою наедине
  • Жизнь под луной
  • Агафья рисует
  • Встреча под Новый год
  • Трое в лесу
  • Хорошо сидим
  • Коза — в подарок
  • Зимние вести
  • Уход из тайги
  • Двухчасовая встреча
  • Год юбилея
  • Ночной разговор
  • Течение жизни
  • Не последнее слово
Views 248
Rating 5.0 / 5
Added 07.09.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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