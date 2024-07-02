«Песнь о нибелунгах» - поэтический рыцарский эпос, составленный неизвестным немецким поэтом в начале XIII века где-то в Австрии. Текст наполнен описаниями турниров, свадебных торжеств и пиров, роскошных одеяний и доспехов, куртуазного преклонения пе­ред прекрасными дамами, церемониальных обменов дарами - всем, чем гордилось средневековое рыцар­ство. За этим антуражем скрывается грядущая гибель главных героев, и само их имя — нибелунги, несмотря на загадочность (его значение остается неясным), от­сылает к эпохе древних германцев, а в самой «Песни» относится к владельцам сокровища - клада, добы­того главным героем германского эпоса Зигфридом.

Имена нибелунгов и Зигфрида уводят не только в се­дую германскую древность, но и в мир германской мифологии. Песни древнеисландской Эдды отно­сятся к дохристианской - «языческой» эпохе, боги в них наслаждаются богатством - вся утварь в их чертогах из золота. Но в этот блаженный мир не­ведомо откуда является ведьма, которая именуется Гулльвейг - «Жажда золота». Богам никак не удается от нее избавиться, и алчность заставляет их позариться на принадлежащий выходцам из преисподней клад, особенно на волшебное кольцо, умножающее богат­ства. Но на кольце лежит заклятие, и оно приносит смерть череде своих владельцев. Герой песен Эдды Сигурд убивает стерегущего клад дракона Фафнира и его брата - злобного карла Регина. Сигурд овладевает сокровищем и становится главным героем германско­го эпоса: в немецком эпосе он именуется Зигфридом, сам оказывается нидерландским принцем, клад же оставляет в далекой Норвегии под охраной своей дружины - нибелунгов.

В «Песни о нибелунгах» сохранились лишь неяс­ные намеки на эти подвиги Сигурда/Зигфрида. Он появляется при дворе трех братьев - бургундских королей - как заносчивый юнец. Это типичный сю­жет архаического героического эпоса, где юный герой не знает, куда девать переполняющую его богатыр­скую силу. Лишь старый вассал королей Хаген узнает в нем знаменитого героя - он знает о кладе, победе Зигфрида над драконом, знает не только о его сверхъ­естественной силе, но и о магических свойствах: ис­купавшись в крови чудовища, Зигфрид приобрел не­уязвимость - непробиваемую роговую оболочку, стал «Роговым Зигфридом». Хаген воспринимает появле­ние Зигфрида как опасность для себя и братьев, но ему удается направить силу героя на благо Бургундии: Зигфрид в одиночку побеждает ее врагов и добивает­ся благодарности королей и их сестры Кримхильды. Здесь коллизия оборачивается героическим сватов­ством и счастливой свадьбой - характерный сюжет героического эпоса и волшебной сказки.

Песнь о нибелунгах

- Москва: МИФ, 2024. - 386 с.

ISBN: 978-5-00214-444-0

Песнь о нибелунгах - Содержание

Предисловие

Авентюра I

Авентюра II.О Зигфриде

Авентюра III.О том, как Зигфрид приехал в Вормс

Авентюра IV.О том, как он бился с саксами

Авентюра V.О том, как Зигфрид впервые увидел Кримхильду

Авентюра VI.О том, как Гунтер поехал в Исландию за Брюнхильдой

Авентюра VII.О том, как Гунтер добыл Брюнхильду

Авентюра VIII.О том, как Зигфрид ездил за своими нибелунгами

Авентюра IX.О том, как Зигфрид был послан в Вормс

Авентюра Х.О том, как Брюнхильду приняли в Вормсе

Авентюра XI.О том, как Зигфрид с женой вернулся на родину

Авентюра XII.О том, как Гунтер позвал Зигфрида на пир

Авентюра XIII.О том, как Зигфрид с женой приехали на пир

Авентюра XIV.О том, как королевы поссорились

Авентюра XV.О том, как Зигфрид был предан

Авентюра XVI.О том, как Зигфрид был убит

Авентюра XVII.О том, как Зигфрид был оплакан и погребен

Авентюра XVIII.О том, как Зигмунд возвратился домой

Авентюра XIX.О том, как клад нибелунгов был перевезен в Вормс

Авентюра XX.О том, как король Этцель послал в Бургундию за Кримхильдой

Авентюра XXI.О том, как Кримхильда ехала к гуннам

Авентюра XXIIО том, как Кримхильда обвенчалась с Этцелем

Авентюра XXIII.О том, как Кримхильда добилась, чтобы братьев ее пригласили на пир

Авентюра XXIV.О том, как Вербель и Свеммель правили посольство

Авентюра XXV.О том, как нибелунги ехали к гуннам

Авентюра XXVI.О том, как Данкварт убил Гельфрата

Авентюра XXVII.О том, как они приехали в Бехларен

Авентюра XXVIII.О том, как бургунды прибыли к гуннам

Авентюра XXIX.О том, как Кримхильда препиралась с Хагеном, а он не встал перед нею

Авентюра XXX.О том, как Хаген и Фолькер стояли на страже

Авентюра XXXI.О том, как они ходили в собор

Авентюра XXXII.О том, как Данкварт убил Бледеля

Авентюра XXXIII.О том, как бургунды бились с гуннами

Авентюра XXXIV.О том, как они выбрасывали убитых из зала

Авентюра XXXV.О том, как был убит Иринг

Авентюра XXXVI.О том, как королева приказала поджечь зал

Авентюра XXXVII.О том, как был убит Рюдегер

Авентюра XXXVIII.О том, как были перебиты дружинники Дитриха

Авентюра XXXIX.О том, как Дитрих бился с Гунтером и Хагеном