Сборник, который вы держите в руках, состоит из трех частей. И объединяет их то, что можно назвать «действием Промысла Божия в семье Пестовых». Первая часть этой книги — очень искренние воспоминания Зои Пестовой о своей юности. Вторая — история жизни Николая Пестова. Третья часть — отрывок из главного труда Николая Евграфовича, книги «Современная практика православного благочестия».

Николай Пестов – Зоя Пестова - От Савла к Павлу - Обретение Бога и любви - Воспоминания

Издательство Никея, 2016. — 312 с.

ISBN 978-5-91761-536-3

Николай Пестов – Зоя Пестова - От Савла к Павлу - Обретение Бога и любви – Воспоминания – Содержание

К читателям. Пестовы: дорогой любви

Зоя Пестова. ПОЕЗДКА В САРОВ (ЛЕТО 1915 ГОДА)

Предисловие

Детство

Горюны

Гимназия

Отец Вениамин Федорович

Мать Мария Георгиевна

Монастырь

Моя учительница

Лиза

В Саров!

Чудо

Путеводная нить

Судьба Натальи Дмитриевны Крыловой

Провидение Лизиной судьбы Саровским монахом

Вторая женитьба отца

«Он покается»

О матери

Весточка из Троице-Сергиевой лавры

Саровский старец Афанасий в Москве

ОТ ВНЕШНЕГО К ВНУТРЕННЕМУ

Путь Николая Пестова «из Савла в Павла»

От составителей

Предисловие

Детство и юность

Первая мировая война: прапорщик Пестов

Октябрь 1917-го

Первая тюрьма

Комиссар

Христианский студенческий кружок

Свадьба и Бутырская тюрьма

Маросейка

Папа

Арест Зои Вениаминовны

Профессор 163

Тридцатые годы

Война

Начало богословских трудов

На пенсии

Последние годы жизни

Послесловие

Николай Пестов БЛИЖНИЕ КАК ШКОЛА ЛЮБВИ

Отрывки из книги «Современная практика православного благочестия»

Через ближних — наше спасение

Девочка и кузнец

Отношение к окружающим

Простота, добрые правила и привычки

Забудь о себе

«Торгующие»

Странники, посетители и гости

Светоносные

Дружба и друзья

Правители, начальники и подчиненные

«Случайные» встречи

Значение слова

Благодарение ближних

Поучение и вразумление ближних

Похвала и лесть

Неосуждение

Осуждение и противление соблазну

«Гнилые» слова, насмешки и споры

Христианин и общество

Народные бедствия

Участие в общественной жизни и национальный вопрос

Отношение к социальным учениям

Николай Пестов – Зоя Пестова - От Савла к Павлу - Обретение Бога и любви – Воспоминания - К читателям – Пестовы - дорогой любви

Николай Евграфович в течение десятилетий собирал свою «диссертацию». Сложные тексты — например, творения Иоанна Златоуста, Василия Великого — он, не изменяя, немного упрощал с точки зрения современного восприятия, современной лексики, делал их более доступными. Когда к середине 50-х годов у дедушки накопился огромный объем рукописей, он стал отдавать их на перепечатку нескольким машинисткам. Помню, мы ходили с ним в магазин, он покупал бумагу и копирку. Иногда сам, иногда просил нас, внуков, — потому что одному тоже нельзя было много покупать, это вызвало бы подозрение. Каждую неделю он делал обход машинисток — забирал у них отпечатанную продукцию, расплачивался. Печатал он все это на свои деньги — на пенсию и на то, что накопил за жизнь. А потом все эти экземпляры сам переплетал. Я помню, как он сидел, шилом пробивал эти листы... В общем, сам делал свои книги. И рассылал их во все концы Советского Союза. У него были хорошие друзья, преданные ему люди, которые жили в разных городах — в Грозном, в Риге, в Таллинне, в Иркутске, на Дальнем Востоке, на Украине. Они приезжали оттуда, набивали полные чемоданы дедушкиных книг. Все это было опасно, но Господь дедушку хранил. Одно время, лет в пятнадцать-семнадцать, когда я был студентом музыкального училища, я тоже развозил его книги на поезде.

Первая часть этого сборника — воспоминания нашей бабушки Зои Вениаминовны о своей юности. Писать она их решилась уже в зрелом возрасте после одного интересного случая. Дело в том, что в молодости на бабушку огромное влияние оказал Владимир Филимонович Марцинковский, великий миссионер, организатор молодежного христианского движения. Он тысячи людей обратил ко Христу. Бабушка с дедушкой, собственно, и познакомились в его христианском студенческом кружке. Но в 1923 году Марцинковский был выслан за границу, и больше бабушка и дедушка его не видели и даже не знали, жив ли он.

И вот где-то в 6о-е годы дедушке подарили радиоприемник «Фестиваль», который ловил короткие волны, и можно было слушать зарубежные передачи.

И однажды, крутя ручку радиоприемника, бабушка с дедушкой вдруг услышали родной голос. «Да это же Владимир Филимонович! Да он жив!» А он вел тогда передачу на русскоязычном радио Монако «Монте-Карло». Можете себе представить, что почувствовали Николай Евграфович и Зоя Вениаминовна, услышав через десятилетия голос своего учителя. Я помню, как они слушали его, и плакали, и утешали друг друга. И бабушка — а она была такая эмоциональная — говорит: «Я хочу крикнуть ему туда, как кричал Тарас Бульба своему сыну: „Слышу, сынок, слышу!"»

И вот, услышав Владимира Филимоновича, бабушка решилась писать свои воспоминания. Ей, кстати, очень трудно было это делать, юность у нее была непростая. Но все, что в этих воспоминаниях сказано, — чистая правда.

А жизнь дедушки, как он говорил, — это «путь из темной страны безверия в светлое Христово Царство». Ведь дедушка во время Гражданской войны был близок к Троцкому. Всю жизнь он потом каялся и скорбел о том времени. «Я постоянно помню те бездны греха, в которые я впадал в течение последних трех лет до обращения к христианской вере. Я искренне раскаялся в них и верю, что Господь, по Своей неизреченной благости, простил мне грехи, но сознание своего ничтожества во мне сохранилось и будет со мной до смерти... » — писал он.

И я верю, что дедушка и бабушка, пройдя длинный, непростой путь, дошли в конце этого пути до Земли Обетованной. И нашли там свою Совершенную Радость.