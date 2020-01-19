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Пестов - От Савла к Павлу

Николай Пестов – Зоя Пестова - От Савла к Павлу - Обретение Бога и любви
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Category ESXATOS BOOKS
Сборник, который вы держите в руках, состоит из трех частей. И объединяет их то, что можно назвать «действием Промысла Божия в семье Пестовых». Первая часть этой книги — очень искренние воспоминания Зои Пестовой о своей юности. Вторая — история жизни Николая Пестова. Третья часть — отрывок из главного труда Николая Евграфовича, книги «Современная практика православного благочестия».

Николай Пестов – Зоя Пестова - От Савла к Павлу - Обретение Бога и любви - Воспоминания

Издательство Никея, 2016. — 312 с.
ISBN 978-5-91761-536-3

Николай Пестов – Зоя Пестова - От Савла к Павлу - Обретение Бога и любви – Воспоминания – Содержание

К читателям. Пестовы: дорогой любви
Зоя Пестова. ПОЕЗДКА В САРОВ (ЛЕТО 1915 ГОДА)
  • Предисловие
  • Детство
  • Горюны
  • Гимназия
  • Отец Вениамин Федорович
  • Мать Мария Георгиевна
  • Монастырь
  • Моя учительница
  • Лиза
  • В Саров!
  • Чудо
  • Путеводная нить
  • Судьба Натальи Дмитриевны Крыловой
  • Провидение Лизиной судьбы Саровским монахом
  • Вторая женитьба отца
  • «Он покается»
  • О матери
  • Весточка из Троице-Сергиевой лавры
  • Саровский старец Афанасий в Москве
ОТ ВНЕШНЕГО К ВНУТРЕННЕМУ
  • Путь Николая Пестова «из Савла в Павла»
  • От составителей
  • Предисловие
  • Детство и юность
  • Первая мировая война: прапорщик Пестов
  • Октябрь 1917-го
  • Первая тюрьма
  • Комиссар
  • Христианский студенческий кружок
  • Свадьба и Бутырская тюрьма
  • Маросейка
  • Папа
  • Арест Зои Вениаминовны
  • Профессор 163
  • Тридцатые годы
  • Война
  • Начало богословских трудов
  • На пенсии
  • Последние годы жизни
  • Послесловие
Николай Пестов БЛИЖНИЕ КАК ШКОЛА ЛЮБВИ
  • Отрывки из книги «Современная практика православного благочестия»
  • Через ближних — наше спасение
  • Девочка и кузнец
  • Отношение к окружающим
  • Простота, добрые правила и привычки
  • Забудь о себе
  • «Торгующие»
  • Странники, посетители и гости
  • Светоносные
  • Дружба и друзья
  • Правители, начальники и подчиненные
  • «Случайные» встречи
  • Значение слова
  • Благодарение ближних
  • Поучение и вразумление ближних
  • Похвала и лесть
  • Неосуждение
  • Осуждение и противление соблазну
  • «Гнилые» слова, насмешки и споры
  • Христианин и общество
  • Народные бедствия
  • Участие в общественной жизни и национальный вопрос
  • Отношение к социальным учениям

Николай Пестов – Зоя Пестова - От Савла к Павлу - Обретение Бога и любви – Воспоминания - К читателям – Пестовы - дорогой любви

Николай Евграфович в течение десятилетий собирал свою «диссертацию». Сложные тексты — например, творения Иоанна Златоуста, Василия Великого — он, не изменяя, немного упрощал с точки зрения современного восприятия, современной лексики, делал их более доступными. Когда к середине 50-х годов у дедушки накопился огромный объем рукописей, он стал отдавать их на перепечатку нескольким машинисткам. Помню, мы ходили с ним в магазин, он покупал бумагу и копирку. Иногда сам, иногда просил нас, внуков, — потому что одному тоже нельзя было много покупать, это вызвало бы подозрение. Каждую неделю он делал обход машинисток — забирал у них отпечатанную продукцию, расплачивался. Печатал он все это на свои деньги — на пенсию и на то, что накопил за жизнь. А потом все эти экземпляры сам переплетал. Я помню, как он сидел, шилом пробивал эти листы... В общем, сам делал свои книги. И рассылал их во все концы Советского Союза. У него были хорошие друзья, преданные ему люди, которые жили в разных городах — в Грозном, в Риге, в Таллинне, в Иркутске, на Дальнем Востоке, на Украине. Они приезжали оттуда, набивали полные чемоданы дедушкиных книг. Все это было опасно, но Господь дедушку хранил. Одно время, лет в пятнадцать-семнадцать, когда я был студентом музыкального училища, я тоже развозил его книги на поезде.
Первая часть этого сборника — воспоминания нашей бабушки Зои Вениаминовны о своей юности. Писать она их решилась уже в зрелом возрасте после одного интересного случая. Дело в том, что в молодости на бабушку огромное влияние оказал Владимир Филимонович Марцинковский, великий миссионер, организатор молодежного христианского движения. Он тысячи людей обратил ко Христу. Бабушка с дедушкой, собственно, и познакомились в его христианском студенческом кружке. Но в 1923 году Марцинковский был выслан за границу, и больше бабушка и дедушка его не видели и даже не знали, жив ли он.
И вот где-то в 6о-е годы дедушке подарили радиоприемник «Фестиваль», который ловил короткие волны, и можно было слушать зарубежные передачи.
И однажды, крутя ручку радиоприемника, бабушка с дедушкой вдруг услышали родной голос. «Да это же Владимир Филимонович! Да он жив!» А он вел тогда передачу на русскоязычном радио Монако «Монте-Карло». Можете себе представить, что почувствовали Николай Евграфович и Зоя Вениаминовна, услышав через десятилетия голос своего учителя. Я помню, как они слушали его, и плакали, и утешали друг друга. И бабушка — а она была такая эмоциональная — говорит: «Я хочу крикнуть ему туда, как кричал Тарас Бульба своему сыну: „Слышу, сынок, слышу!"»
И вот, услышав Владимира Филимоновича, бабушка решилась писать свои воспоминания. Ей, кстати, очень трудно было это делать, юность у нее была непростая. Но все, что в этих воспоминаниях сказано, — чистая правда.
А жизнь дедушки, как он говорил, — это «путь из темной страны безверия в светлое Христово Царство». Ведь дедушка во время Гражданской войны был близок к Троцкому. Всю жизнь он потом каялся и скорбел о том времени. «Я постоянно помню те бездны греха, в которые я впадал в течение последних трех лет до обращения к христианской вере. Я искренне раскаялся в них и верю, что Господь, по Своей неизреченной благости, простил мне грехи, но сознание своего ничтожества во мне сохранилось и будет со мной до смерти... » — писал он.
И я верю, что дедушка и бабушка, пройдя длинный, непростой путь, дошли в конце этого пути до Земли Обетованной. И нашли там свою Совершенную Радость.
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Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2020
Author brat Kliment
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5.0/5 (2)

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