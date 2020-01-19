Пестов - От Савла к Павлу
Сборник, который вы держите в руках, состоит из трех частей. И объединяет их то, что можно назвать «действием Промысла Божия в семье Пестовых». Первая часть этой книги — очень искренние воспоминания Зои Пестовой о своей юности. Вторая — история жизни Николая Пестова. Третья часть — отрывок из главного труда Николая Евграфовича, книги «Современная практика православного благочестия».
Николай Пестов – Зоя Пестова - От Савла к Павлу - Обретение Бога и любви - Воспоминания
Издательство Никея, 2016. — 312 с.
ISBN 978-5-91761-536-3
Николай Пестов – Зоя Пестова - От Савла к Павлу - Обретение Бога и любви – Воспоминания – Содержание
К читателям. Пестовы: дорогой любви
Зоя Пестова. ПОЕЗДКА В САРОВ (ЛЕТО 1915 ГОДА)
- Предисловие
- Детство
- Горюны
- Гимназия
- Отец Вениамин Федорович
- Мать Мария Георгиевна
- Монастырь
- Моя учительница
- Лиза
- В Саров!
- Чудо
- Путеводная нить
- Судьба Натальи Дмитриевны Крыловой
- Провидение Лизиной судьбы Саровским монахом
- Вторая женитьба отца
- «Он покается»
- О матери
- Весточка из Троице-Сергиевой лавры
- Саровский старец Афанасий в Москве
ОТ ВНЕШНЕГО К ВНУТРЕННЕМУ
- Путь Николая Пестова «из Савла в Павла»
- От составителей
- Предисловие
- Детство и юность
- Первая мировая война: прапорщик Пестов
- Октябрь 1917-го
- Первая тюрьма
- Комиссар
- Христианский студенческий кружок
- Свадьба и Бутырская тюрьма
- Маросейка
- Папа
- Арест Зои Вениаминовны
- Профессор 163
- Тридцатые годы
- Война
- Начало богословских трудов
- На пенсии
- Последние годы жизни
- Послесловие
Николай Пестов БЛИЖНИЕ КАК ШКОЛА ЛЮБВИ
- Отрывки из книги «Современная практика православного благочестия»
- Через ближних — наше спасение
- Девочка и кузнец
- Отношение к окружающим
- Простота, добрые правила и привычки
- Забудь о себе
- «Торгующие»
- Странники, посетители и гости
- Светоносные
- Дружба и друзья
- Правители, начальники и подчиненные
- «Случайные» встречи
- Значение слова
- Благодарение ближних
- Поучение и вразумление ближних
- Похвала и лесть
- Неосуждение
- Осуждение и противление соблазну
- «Гнилые» слова, насмешки и споры
- Христианин и общество
- Народные бедствия
- Участие в общественной жизни и национальный вопрос
- Отношение к социальным учениям
Николай Пестов – Зоя Пестова - От Савла к Павлу - Обретение Бога и любви – Воспоминания - К читателям – Пестовы - дорогой любви
Николай Евграфович в течение десятилетий собирал свою «диссертацию». Сложные тексты — например, творения Иоанна Златоуста, Василия Великого — он, не изменяя, немного упрощал с точки зрения современного восприятия, современной лексики, делал их более доступными. Когда к середине 50-х годов у дедушки накопился огромный объем рукописей, он стал отдавать их на перепечатку нескольким машинисткам. Помню, мы ходили с ним в магазин, он покупал бумагу и копирку. Иногда сам, иногда просил нас, внуков, — потому что одному тоже нельзя было много покупать, это вызвало бы подозрение. Каждую неделю он делал обход машинисток — забирал у них отпечатанную продукцию, расплачивался. Печатал он все это на свои деньги — на пенсию и на то, что накопил за жизнь. А потом все эти экземпляры сам переплетал. Я помню, как он сидел, шилом пробивал эти листы... В общем, сам делал свои книги. И рассылал их во все концы Советского Союза. У него были хорошие друзья, преданные ему люди, которые жили в разных городах — в Грозном, в Риге, в Таллинне, в Иркутске, на Дальнем Востоке, на Украине. Они приезжали оттуда, набивали полные чемоданы дедушкиных книг. Все это было опасно, но Господь дедушку хранил. Одно время, лет в пятнадцать-семнадцать, когда я был студентом музыкального училища, я тоже развозил его книги на поезде.
Первая часть этого сборника — воспоминания нашей бабушки Зои Вениаминовны о своей юности. Писать она их решилась уже в зрелом возрасте после одного интересного случая. Дело в том, что в молодости на бабушку огромное влияние оказал Владимир Филимонович Марцинковский, великий миссионер, организатор молодежного христианского движения. Он тысячи людей обратил ко Христу. Бабушка с дедушкой, собственно, и познакомились в его христианском студенческом кружке. Но в 1923 году Марцинковский был выслан за границу, и больше бабушка и дедушка его не видели и даже не знали, жив ли он.
И вот где-то в 6о-е годы дедушке подарили радиоприемник «Фестиваль», который ловил короткие волны, и можно было слушать зарубежные передачи.
И однажды, крутя ручку радиоприемника, бабушка с дедушкой вдруг услышали родной голос. «Да это же Владимир Филимонович! Да он жив!» А он вел тогда передачу на русскоязычном радио Монако «Монте-Карло». Можете себе представить, что почувствовали Николай Евграфович и Зоя Вениаминовна, услышав через десятилетия голос своего учителя. Я помню, как они слушали его, и плакали, и утешали друг друга. И бабушка — а она была такая эмоциональная — говорит: «Я хочу крикнуть ему туда, как кричал Тарас Бульба своему сыну: „Слышу, сынок, слышу!"»
И вот, услышав Владимира Филимоновича, бабушка решилась писать свои воспоминания. Ей, кстати, очень трудно было это делать, юность у нее была непростая. Но все, что в этих воспоминаниях сказано, — чистая правда.
А жизнь дедушки, как он говорил, — это «путь из темной страны безверия в светлое Христово Царство». Ведь дедушка во время Гражданской войны был близок к Троцкому. Всю жизнь он потом каялся и скорбел о том времени. «Я постоянно помню те бездны греха, в которые я впадал в течение последних трех лет до обращения к христианской вере. Я искренне раскаялся в них и верю, что Господь, по Своей неизреченной благости, простил мне грехи, но сознание своего ничтожества во мне сохранилось и будет со мной до смерти... » — писал он.
И я верю, что дедушка и бабушка, пройдя длинный, непростой путь, дошли в конце этого пути до Земли Обетованной. И нашли там свою Совершенную Радость.
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