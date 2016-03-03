а Руфь Грэм жалуется на то, что ее муж не обращает на нее внимания, и обнаружим Кати Лютер взламывающей двери кабинета, в котором заперся ее супруг.

Мы услышим, как Кэтрин Маршалл говорит, что не понимает, зачем ее мужу проводить столько времени в поездках,

Но люди эти — простые смертные, были у них и свои слабости, и свои недостатки. Мы увидим, как Фрэнсис Шеффер кидается цветочными горшками, а Полли Ньютон кусает ногти в ожидании допоздна задержавшегося мужа.

Я ни в коем случае не стремлюсь принизить их значимость. В ярких свершениях этих людей Бог действительно явил Свою волю.

Когда мы читаем о чьем-нибудь браке, то видим обычных людей — мужчин и женщин, — а не каких-то выдающихся деятелей.

ВВЕДЕНИЕ

ЛЮБОВЬ И НЕОГРАНЕННЫЕ АЛМАЗЫ

1. Мой рассудительный советник. Джон и Полли Ньютон

2. Превосходившая меня во всем. Дуайт и Эмма Моуди

3. Она называла его «Тиршата». Чарлз и Сьюзи Сперджен

ВМЕСТЕ ЖИТЬ, ПРЕОДОЛЕВАТЬ НЕВЗГОДЫ, РАБОТАТЬ

4. Не следует утверждать, будто все люди одинаковы. Уильям и Кэтрин Бут

5. Он зависел от нее. Билли и Нелл Санди

6. Я не променяла бы тебя ни на что на свете. Уильям и Мэри Брайен

7. Она незаметно совершенствовала его. Хадсон и Мария Тэйлор

ЧТО ТАМ - ЗА ПОДАРОЧНОЙ ОБЕРТКОЙ?

8. В браке приходится ко многому привыкать. Мартин и Кати Лютер

9. Совершенно разные. Кэлвин и Гарриет Бичер-Стоу

10. По дружбе и по расчету. К .С . и Джой Льюис

11. Сердце явно одержало победу над головой. Джон и Марджори Нокс

12. Она была матерью его сиротам. Джордж и Мэри Мюллер

ЧТО ЖЕ НЕ СЛОЖИЛОСЬ?

13. Любовь — это вздор. Джон и Молли Уэсли

14. Ты — старая сухая ветвь. Ханна Уайтэлл и Роберт Пирсэлл Смит

15. Он бывал невыносим. Грэйс Ливингстон Хилл и двое ее мужей

16. Бедная миссис Кэри была словно жена Лота. Уильям и Дороти Кэри

В РАЗЛУКЕ СЕРДЦА СТАНОВЯТСЯ НЕЖНЕЕ?

17. Лишенная семейной ласки. Дейвид и Мэри Ливингстон

18. Союз двух людей, которые умеют прощать. Билли и Руфь Грэм

19. С Богом я должен решиться на все. Джон Беньян и две его жены

ПОХОЖИЕ, НО ТАКИЕ РАЗНЫЕ

20. Содружество идущих вместе. Фрэнсис и Эдит Шеффер

21. Семья и музыка шли рука об руку. Иоганн Себастьян Бах и его две жены

22. Неординарный союз. Джонатан и Сара Эдвардс

23. Энергичные и независимые. Адонирам и Энн Джадсон

УКРОЩЕНИЕ ХОЛОСТЯКА

24. Я просто обязана с ним познакомиться. Питер и Кэтрин Маршалл

25. Вовсе не такой безумный влюбленный. Жан и Иделетт Кальвин

Уильям Дж. Петерсен - 25 удивительных браков - Истории из жизни известных христиан - Введение

Вам, вероятно, браки этих духовных вождей представлялись идеальными. Думалось, Господь избрал их потому, что в семье они представляли собой пример величайшей добродетели. Но дело также и в том, что они боролись за то, чтобы брак их стал таким, каким браку быть надлежит.

И в самом деле, браки известных христианских руководителей полны гораздо более серьезных проблем, чем «средний» брак обычного христианина. Если вдуматься — не так уж это и удивительно. Выдающиеся способности часто порождают трудности в семейной жизни. Ведь руководители всегда находятся под пристальным вниманием. Кроме того, те же самые качества, которые превращают человека в руководителя, могут сделать его очень тяжелым в общении, когда он выступает в роли мужа или жены.

Я не задавался целью подробно рассказать о духовных достижениях этих людей. Это прекрасно описано их многочисленными биографами. Но я надеюсь, что рассказанное мной об этих избранных служителях Божьих подвигнет читателей к тому, чтобы узнать о них больше. Краткая библиография в конце каждой главы поможет вам в этом.

Мне были особенно интересны именно те составляющие, из которых слагались все эти браки. Потому я и уделил большое внимание родителям этих людей, их отношениям в период ухаживания, изменению взаимоотношений в их семьях, тому, как пересекались, сталкивались и сливались воедино столь недюжинные характеры. Возможно, у вас создастся впечатление, будто я не воздал должного духовному величию того или иного христианского руководителя, — заранее приношу свои извинения. Во многом это обусловлено недостатком места. Возможно, покажется, что мною несколько однобоко описана жизнь таких столпов веры, как, например, Джон Уэсли, чей брак был крайне непрост. Но я писал прежде всего о семье, а не об общественном служении.

Бог, безусловно, знает, что делает, ставя нас перед решением проблем, связанных с жизнью в браке и воспитанием детей. Ибо, понуждая нас преодолевать эти трудности, Он делает нас такими, какими хочет видеть. И отнюдь не всегда это происходит легко и просто.

Кэтрин Маршалл написала однажды: «Мужья и жены принципиально несовместимы». И все же эта несовместимость далеко не всегда заграждает путь к счастливому браку. Увидите вы и то, что нет готовых рецептов, гарантирующих семейное счастье. Надеюсь, вы многое лучше поймете и в вашем собственном браке, сумеете легче определить и проанализировать трудности вашей семьи, глядя на то, как проблемы, подобные вашим, и возникали, и разрешались в жизни других людей. Я молюсь о том, чтобы знакомство с семейной жизнью героев этой книги помогло укрепить ваш собственный брак.