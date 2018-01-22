Петерсен - Современные исследования Библии
Статьи американских и английских академических исследователей Библии, дающие представления о современном уровне критической библеистики.
Христианская интерпретация Ветхого Завета с самого начала была связана и с проблемой перевода, поскольку Ветхий Завет всегда цитируется в Новом Завете не по-еврейски, а по-гречески. Но любой перевод сам по себе уже является интерпретацией, поскольку переводчик вносит в текст свое собственное понимание. Он может перевести только то, что понимает сам.
В течение длительного периода формирования еврейской Библии (начиная с X века до н. э.) постоянно происходил процесс переоценки и реадаптации библейских текстов, особенно текстов, излагающих Закон, данный людям Богом, к изменяющимся историческим условиям, поскольку он должен был служить руководством для практической жизни парода Божьего.
Этот процесс породил сложные вопросы, например; как возможно правильноепонимание библейского текста? Как выбрать из множества значений текста наиболее верное? Насколько нужно следовать общепринятым интерпретациям?
С теми же проблемами с самого начала своего возникновения столкнулось и христианство. Особенно это касалось интерпретации еврейской Библии в свете событий, связанных с жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа.
Давид Петерсен - Современные исследования Библии
Пер. с англ. / Общ. ред., вступ. ст., коммент. Е. А. Степановой
Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1998,—272 с.
ISBN 5—7525—0646—8
Давид Петерсен - Современные исследования Библии - Содержание
Елена СТЕПАНОВА. Исследования Библии: история и современность
I. ВВЕДЕНИЕ
- 1. Джон БАРТОН Чтение и интерпретация Библии
II. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
- 2. С. Дин МАКБРИДЖ. Библейская литература в историческом контексте: Ветхий завет
- 3. Дэвид КЛАЙНС. Введение в библейскую историю от Исхода до Есфири
- 4. ДжеймсЛ. КУГЕЛЬ Введение в псалмы и литературу премудрости
- 5. Джозеф БЛЕНКИНСОПП. Введение в книги пророков
III. АПОКРИФЫ
- 6. Элдон ЭПП. Библейская литература в историческом контексте: апокрифы и Новый завет
- 7. Джон КОЛЛИНЗ. Введение в апокрифы
IV. НОВЫЙ ЗАВЕТ
- 8. Дэвид Оун. Библия и литература античности: греко-римский период
- 9. Кристофер ТАККЕТ. Иисус и Евангелия
- 10. Роберт ДЖУИТТ. Введение в послания Павла
V. ИНТЕРПРЕТАЦИИ БИБЛИИ
- 11. Джон ХАЙЕС, Карл; Использование результатов библейской экзегезы
- 12. Шэрон РИНДЖ Как женщины интерпретируют Библию
- 13.Уолтер БРЮГГЕМАНН. Специфика теологии Ветхого завета: в объятиях боли
- 14 И. Брюс БИРЧ. Роль Ветхого завета в христианской этике
Давид Петерсен - Современные исследования Библии - Чтение и интерпретация Библии
Говоря об уникальности Библии, мы не должны забывать о том, что понимание любого текста, религиозного или светского, современного или древнего, далеко не простое дело. Чтение и интерпретация любой книги — это сложный и тонкий процесс. Не вызывает трудностей лишь чтение несложных современных текстов, написанных в привычной нам манере, точно так же мы не думаем о грамматике родного языка. Чтение и интерпретация Библии — это частный случай общей проблемы: как возможно понимание одним человеком того, что написано другим. Наука, исследующая эту проблему, называется герменевтикой. Чтение и интерпретация любой книги включает в себя три ступени: понимание, разъяснение и применение.
Понимание Библии, как и любой другой книги, прежде всего подразумевает понимание значения слов, которыми она написана, то есть знание библейских языков (древнееврейского, арамейского, греческого языка Нового Завета) или использование хорошего перевода. Комментарии могут пригодиться для объяснения непонятных слов (например, «ефод», «пресвитер», «уммон») или для истолкования смысла неясных высказываний (например, Рим. 3:9).
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