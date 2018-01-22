Статьи американских и английских академических исследователей Библии, дающие представления о современном уровне критической библеистики.

Христианская интерпретация Ветхого Завета с самого начала была связана и с проблемой перевода, поскольку Ветхий Завет всегда цитируется в Новом Завете не по-еврейски, а по-гречески. Но любой перевод сам по себе уже является интерпретацией, поскольку переводчик вносит в текст свое собственное понимание. Он может перевести только то, что понимает сам.

В течение длительного периода формирования еврейской Библии (начиная с X века до н. э.) постоянно происходил процесс переоценки и реадаптации библейских текстов, особенно текстов, излагающих Закон, данный людям Богом, к изменяющимся историческим условиям, поскольку он должен был служить руководством для практической жизни парода Божьего.

Этот процесс породил сложные вопросы, например; как возможно правильноепонимание библейского текста? Как выбрать из множества значений текста наиболее верное? Насколько нужно следовать общепринятым интерпретациям?

С теми же проблемами с самого начала своего возникновения столкнулось и христианство. Особенно это касалось интерпретации еврейской Библии в свете событий, связанных с жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа.

Давид Петерсен - Современные исследования Библии

Пер. с англ. / Общ. ред., вступ. ст., коммент. Е. А. Степановой

Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 1998,—272 с.

ISBN 5—7525—0646—8

Давид Петерсен - Современные исследования Библии - Содержание Елена СТЕПАНОВА. Исследования Библии: история и современность

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Джон БАРТОН Чтение и интерпретация Библии

II. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

2. С. Дин МАКБРИДЖ. Библейская литература в историческом контексте: Ветхий завет

3. Дэвид КЛАЙНС. Введение в библейскую историю от Исхода до Есфири

4. ДжеймсЛ. КУГЕЛЬ Введение в псалмы и литературу премудрости

5. Джозеф БЛЕНКИНСОПП. Введение в книги пророков

III. АПОКРИФЫ

6. Элдон ЭПП. Библейская литература в историческом контексте: апокрифы и Новый завет

7. Джон КОЛЛИНЗ. Введение в апокрифы

IV. НОВЫЙ ЗАВЕТ

8. Дэвид Оун. Библия и литература античности: греко-римский период

9. Кристофер ТАККЕТ. Иисус и Евангелия

10. Роберт ДЖУИТТ. Введение в послания Павла

V. ИНТЕРПРЕТАЦИИ БИБЛИИ

11. Джон ХАЙЕС, Карл; Использование результатов библейской экзегезы

12. Шэрон РИНДЖ Как женщины интерпретируют Библию

13.Уолтер БРЮГГЕМАНН. Специфика теологии Ветхого завета: в объятиях боли

14 И. Брюс БИРЧ. Роль Ветхого завета в христианской этике