Книга «Петр, брат наш» — это биографическое повествование, посвященное жизни и самоотверженному служению Петра Родославова, выдающегося деятеля евангельского движения. Автор воссоздает образ человека, чья жизнь была неразрывно связана с судьбой церкви в периоды тяжелых испытаний. Родославов показан не как недосягаемый герой, а как близкий «брат», который своим примером, кротостью и стойкостью вдохновлял окружающих сохранять верность Христу, несмотря на внешнее давление и внутренние трудности общинной жизни.

В книге подробно описывается его пастырский путь, акцентируя внимание на его способности созидать единство среди верующих и его глубокой любви к Слову Божьему. Особое место уделено периодам преследований, когда Петр Родославов проявлял подлинное мужество, становясь опорой для гонимой церкви. Его служение характеризуется не только публичными проповедями, но и тихим, повседневным трудом души, заботой о нуждающихся и неустанной молитвой за свой народ.

Это произведение служит важным историческим и духовным документом, сохраняющим память о преемственности веры. История Петра Родославова учит современного читателя тому, что истинное лидерство в церкви основывается на жертвенности и смирении. Книга призывает ценить свободу вероисповедания и помнить о тех, кто заложил прочный фундамент веры для последующих поколений, проходя через горнило испытаний с высоко поднятой головой.

Петр, брат наш - Жизнь и служение Петра Родославова

Составитель В. К . Родославова. 2019. – Одесса, 2019. - 368 с.; 504 фотографии

Петр, брат наш - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОН ЖИВ

ГЛАВА 1. КАКОГО ОН РОДУ-ПЛЕМЕНИ Материнская линия - Отцовская линия

ГЛАВА 2. РАННЕЕ ДЕТСТВО Первое десятилетие семейной жизни родителей - Константин Степанович - глава семьи - Первые годы жизни Петра - Первомайский переулок - В воскресной школе - Бабушки не стало - Радость на Рождество

ГЛАВА 3. В НОВОМ ДОМЕ Рождение младшего брата Михаила - Родителей нужно слушаться - Духовная атмосфера семьи - Мама-воспитательница - Первое осознание смерти - Друзья и гости семьи. Их влияние на детей - Добрые примеры близких людей - Старший брат Петра

ГЛАВА 4. ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ Безбожная идеология и личный выбор - Худые сообщества - Христианская среда - Приобщение к труду - Художественная школа - Суд над Евгением. Тюрьма, свидания, передачи

ГЛАВА 5. НАЧАЛО СЛЕДОВАНИЯ ЗА БОГОМ Нелли из Запорожья - Первая влюбленность. Покаяние - Завет с Богом посредством водного крещения - Валентин Куприянов - В гостях у старшего брата в ссылке - Служение среди молодежи

ГЛАВА 6. АРМЕЙСКАЯ СЛУЖБА В ЛЕНИНГРАДЕ В Ленинграде - Призыв на армейскую службу - Начало службы - День присяги - Духовой оркестр - Связь с одесситами - Ленинградская церковь и молодежь

ГЛАВА 7. РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЕЖИ Знакомство с суженой - Майское общение 1979 года - Благовестие в Актово - Поездка на свадьбу к Людмиле Бездетко - Праздник Пасхи 1980 года

ГЛАВА 8. ИХ БЛАГОСЛОВИЛ БОГ Переживания родителей - А настоящее ли это чувство? - Родители Тамары - Петр делает предложение - Подготовка к свадьбе - День бракосочетания и брачный пир - Свадебное путешествие - Первый обыск - Переживания и забота о друге - Первенец Павел, затем - Вадим - Нагрузка в служении увеличилась

ГЛАВА 9. ДОМ НА ЛУЦКОЙ, 9 Забота о материальном обеспечении семьи - Первая сотрудница в печатном деле Лена Кускова - Рождение дочери. Покупка участка под строительство - Для Бога нет ничего невозможного - Неожиданная операция - Бог заботится - друзья помогают

ГЛАВА 10. РУКОПОЛОЖЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛЯ Посвящение на труд - Семь суток в заключении - Свадьба младшего брата Михаила - Суды, аресты, обыски, уход на нелегальное положение

ГЛАВА 11. СОТРУДНИК СЦ ЕХБ Служение в селе Удобном - Харьков - Дочь Инночка - В притеснениях, трудах, бдениях и постах - Были гонимы людьми, но не оставлены Богом - Служили с усердием, как Господу - Шестой ребенок - девочка Надя - Внезапные похороны - тяжелейший стресс для родных - Руководитель информационного отдела при СЦ ЕХБ6 - Всесоюзные библейские курсы - Буренушка - житейская проза - Отверженные братьями

ГЛАВА 12. ХРИСТИАНСКАЯ ШКОЛА Нина Ильинична Паньшина - Водитель школьного автобуса - А школа живет! - Христианское педучилище

ГЛАВА 13. ПОЕЗДКА В АНГЛИЮ Москва - Лондон. У Джона и Маргарет

ГЛАВА 14. ОМХС «НДДЕЖДА» Создания организации ОМХС «Надежда» - Образовательная деятельность - Газета «Живой поток» - Разнообразная работа с детьми - Получение и распределение гуманитарной помощи

ГЛАВА 15. «ХРИСТИАНСКАЯ КНИГА» Работа с новообращенными - Пасторский труд в центре города - Свидетельства членов церкви «Скиния»

ГЛАВА 16. МИССИЯ ABWE В ОДЕССЕ 139 Институт церковного служения - Ответственный за сотрудничество с миссией ABWE - Вклад ABWE в миссионерское служение в Украине

ГЛАВА 17. СЛУЖЕНИЕ В СЕЛАХ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ Супруги Петр и Нина Бездетко - Обращение к Богу учителей школы - Христианские детские лагеря - Во всем являли себя как служители Божии - Новый молитвенный дом в селе Макарова - Иван Архипович Кулак - «Между вами бывают разделения» - Рукоположение братьев

ГЛАВА 18. ЮБИЛЕЙ ОПЦ - 55 ЛЕТ Планирование праздника - Господь благословил народ Свой - Господи, имени Твоему дай славу!

ГЛАВА 19. СРЕДСТВА НА ЖИЗНЬ - ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ Семейный бизнес - Валентина Басовская - приемная дочь - И такое бывало

ГЛАВА 20. ПОЕЗДКА В ПОЛЬШУ И БОЛЕЗНЬ НАДИ Одесса - Варшава - Опасность потерять дочь - Бог слышит молитвы - Детские впечатления на всю жизнь

ГЛАВА 21. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В США Джонсон-Сити - Харрисбур. Встреча с президентом миссии ABWE - Любовь и гостеприимство

ГЛАВА 22. СЛУЖЕНИЕ В ХЕРСОНСКОЙ ЦЕРКВИ Библейская школа и духовная опека - Радости и проблемы служения - Праздник рукоположения

ГЛАВА 23. ОТ ВЕТСТВЕННЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ ОПЦ Встреча работников всех церковных отделов - Пасхальный ужин братских советов родственных церквей - Поиск помещений для аренды - Бог расширяет пределы Пересыпской церкви - Зимние и летние лагеря - Рукоположение служителей - Кто теперь будет за нас молиться? - Божье чудо - Всеукраинская сестринская конференция. 3-5 апреля 2003 г. - Попытка объединить усилия сотрудников - Фермерство в Красноселке - Еще одно бремя ответственности - Вышли делателей, Боже!

ГЛАВА 24. ТРАГИЧЕСКАЯ ПОТЕРЯ Сегодня есть еще много хищников - День, как тысяча лет - Буду миссионеркой - Тот злополучный вечер - Она мечтала о жизни - Я плакала, облегчая душу от невыразимой боли - Прощальное богослужение - Бог - Отец милосердия и Бог всякого утешения - Слова соболезнования и духовной поддержки

ГЛАВА 25. ВТОРАЯ ПОЕЗДКА В США Одесса - Париж - Нью- Йорк - Чикаго - Гранд-Рапиде - Френч-Лик - Конференция Ассоциации регулярных баптистов - Встреча с пасторами Стэном Кемптоном и Гленом Лаквудом - Благотворительная церковь «Голгофа» - Встреча с Натальей Вине и ее матерью Надеждой Ивановной - Посещение Чикаго - Служение словом в церкви г. Анкими - Харрисбург. Первый день конференции ABWE - Встреча с одесситами в г. Филадельфии - Меннониты Пол и Патриция Лихайл - Отдых и участие в служении церкви г. Миннеаполиса - Работа в архиве Г. П. Винса и встреча с Джоном Кершау - Служение проповедью в церкви г. Де -Мойн - Сакраменто - Ванкувер. Встреча с родственниками - Встреча с Мар ком Сюко и пасторами Северо-западного объединения - Общение и прощание с одесситами. Ванкувер - Сейлем - Ванкувер

ГЛАВА 26. РОЖДЕНИЕ СЫНА ТИМОФЕЯ Бог дает жизнь - Он наш, на всех наших похож - Солнце милости Господней

ГЛАВА 27. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВА ЕХБ Сотрудничество с Русской миссией благовестия - Создание Всеукраинской ассоциации ЕХБ - Первые годы работы ВА ЕХБ - Ежегодные братские встречи - Пасторские конференции - Миссионерский комитет - Из дневника Т. И. Родославовой - Сестринские конференции - Детские летние и зимние лагеря - Журнал «Мир вам!» - Помощь поместным церквам

ГЛАВА 28. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ ABWE Ассоциация баптистов всемирной евангелизации - Третья поездка в США - Миссионерская конференция в Венгрии - Круглый стол миссионеров и их национальных партнеров в Турции

ГЛАВА 29. ПАСТ ОРСКОЕ СЛУЖ ЕНИЕ В ЦЕРКВИ «НАДЕЖДА ЛЮДЯМ» Поездка в Канаду - Первые шаги по созиданию новой церкви - Молодежная жизнь - Первое крещение - Молитва благословения новой церкви - Образование малых групп ученичества - Можно ли все охватить? - Трудности в служении Богу неизбежны - Церковь растет - Божья забота и помощь друзей - Поездка в Румынию - Бракосочетания молодых - Работа с детьми - Братский совет - Церковь «Скиния»

ГЛАВА 30. НЕИЗЛЕЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ Тревожные симптомы - Поездка в Хмельницкий - Поддержка друзей - Операция - Молитва служителей - Преемственность - 80-летний юбилей Второй Одесской церкви - Пенсия - Четвертая поездка в Америку - Мексика - Сакраменто, штат Калифорния - Проповедь в Ванкувере, штат Вашингтон - Общение с друзьями - Пут ь домой, в Украину - Дома и в родной церкви - Благословение внучки Алисы - Передача дел - Встреча Нового 2011 года - Поздравление церкви

ГЛАВА 31. ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЖИЗНИ Тревожные звонки - Посещения друзей - Радости и горести - Встреча с другом - Повторная операция в Киеве - Григорий Федорович Ротарь в гостях у Петра - Вечеря Господня - Общения с братьями - Гранковская Таисия Григорьевна (1941 - 2011) - Дети и внуки - Реконструкция родительского дома - Гостеприимный август - Сердце благовестника - Еще одна операция - Праздник Жатвы в церкви «Надежда людям» - Похороны Г. Ф. Ротаря - Праздник Жатвы в церкви «Скиния» - Опять тревога - Последние часы жизни - Соболезнования друзей

ГЛАВА 32. ПРОЩАЛЬНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ Подготовка к похоронам - Прощание в четверг - Служение возле дома Петра и Тамары - Во дворе церкви - Похоронное богослужение - Прощальная трапеза - Церковь живет!



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ