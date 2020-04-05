В предисловии к творению святого Петра Дамаски на, изданному в 1782 году в Венеции на греческом языке вместе с другими писаниями святых отцов и составившему большую книгу in folio, с которой сделан настоящий перевод, жизнь преподобного писателя отнесена к VIII веку, и сам он называется священномучеником и епископом Дамасским. В греческом же Синаксарнике, изданном в прошедшем столетии известным своими учеными трудами Святогорцем Никодимом, последний говорит, что было два священномученика Петра Дамасских. Первый, упоминаемый в приведенном нами предисловии Filokal, и другой, скончавшийся от меча. Некоторые, продолжает Никодим, приписывают сочинение книги о духовной жизни первому, а другие противоречат этому на основании того, что писатель ее упоминает о Симеоне Метафрасте, жившем в Х столетии, и полагают, что книгу о духовной жизни сочинил второй, священномученик Петр, живший позднее.

Преподобный Пётр Дамаскин - Творения

Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001 320 ст

ISBN 5-7789-0123-2

Пётр Дамаскин - Творения - Содержание

Слово 1. О духовной мудрости

Слово 2. О вере

Слово 3. О страхе (Господнем), вводном и совершенном

Слово 4. О благочестии

Слово 5. О терпении

Слово 6. О надежде (будущего)

Слово 7. О беспристрастии

Слово 8. Об умерщвлении страстей

Слово 9. О честных страданиях Христовых

Слово 10. О смирении

Слово 11. О рассуждении

Слово 12. О ведении чувственных творений

Слово 13. О ведении мысленного

Слово 14. Об истинном бесстрастии

Слово 15. О любви

Слово 16. О ведении Бога

Слово 17. О мудрости

Слово 18. О целомудрии

Слово 19. О мужестве

Слово 20. О правде

Слово 21. О совершенном мире помыслов

Слово 22. О духовной радости

Слово 23. О Божественных Писаниях, что в них нет разногласия .

Слово 24. О том, как человек приходит в чувство и познает полезное

Пётр Дамаскин - Творения - Введение

Преподобный отец наш Петр, бывший епископом Дамаска, жил в царствование Константина Копронима в 775 году. Проходя сначала уединенную и отшельническую жизнь, он был так нестяжателен, что не имел даже и книги, собственно ему принадлежавшей, как сам он о себе свидетельствует.

Но получая от других книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета, великих учителей Церкви и вообще всяких других подвижных и богоносных отцов, был так трудолюбив, что, поучаясь в законе Господни день и нощь и напеваемый отсюда живо точными струями, оказался поистине, согласно слову Псалмопевца, древом высоким и небесным, насажденным при самых исходящих Духа. Однако то однажды, в свое время, дает плод свой, а это — не так, но во всякое время непрестанно, пребывая неоскудевающим и всегда цветущим, произращён духовные плоды, прекрасные для зрения, сладкие для вкуса, благовонные для обоняния, питающие всякое чувство души и тела проистекающими из них бессмертными и благовонными сладостями. Многие и великие плоды принес он в жизни своими подвижническими трудами, но еще большие и величайшие при смерти получением венца мученического. (За обличение зло славной ереси манихеев и арабов Валид, сын аравийского начальника Исима, урезал ему язык и отправил его в заточение в счастливую Аравию, где святой Петр, чисто говоря и священнодействуя, скончался.)

Еще гораздо большие и по превосходству величайшие плоды приносит он нам по смерти, оставив, как отеческое и неотъемлемое наследство, сию поистине превосходную и преисполненную добра книгу, тщательно и с неизъяснимою благодатью им трудолюбиво сочиненную,— общее и душеспасительное восхваление всех добродетелей, сокровищницу ведений, собрание духовных дарований, высоту Божественных блаженств, жертвенник телесных деяний, тончайший разбор страстей, рог изобилия подвижнической жизни, вместилище Божественного познания и премудрости и, чтобы сказать вкратце: краткое изложение священного трезвения.