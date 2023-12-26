Иванов Петр - Из истории христианства в Китае

Вспоминаю, как будучи еще школьником, готовясь к поступлению в университет, ходил по букинистическим магазинам в поисках старинных, да и вообще любых, книг о Китае (ведь в то время, а это было начало 1970-х годов, каждая книга, а уж тем более на китайском языке, рассматривалась как сокровище: отношения между СССР и Китаем были заморожены). Однажды знакомая продавщица сказала, что у нее есть «китайская Библия». Подразумевалось, что книгу можно приобрести.

Я, конечно, просил продать Библию мне, хотя, признаюсь честно, совершенно не понимал, о чем идет речь. По всей видимости и продавщица, не знавшая китайского языка, скорее имела в виду некую китайскую религиозную книгу, нежели действительно китайский перевод Священного Писания. Как бы то ни было, обстоятельства сложились так, что книга не только мне не досталась, но даже и увидеть-то ее мне не довелось. Остались лишь воспоминание о неслучившемся и желание иметь китайскую Библию.

Петр Иванов - Из истории христианства в Китае

Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения — М.: ИВ РАН, 2005. - 224 с.

ISBN 5-93675-106-6(Крафт+)

ISBN 5-89282-232-Х(ИВ РАН).

Агенство CIP РГБ

Петр Иванов - Из истории христианства в Китае - Оглавление

Предисловие

Глава I. Христианство в Китае сегодня

Глава II, Новая китайская секта «Фалуньгун»

Глава III. Христианство на Тайване

Глава IV. Сунь Ятсен и христианство

Глава V. О христианском мировоззрении Чан Кайши

Глава VI. Об истории и вероучении секты «церковь дома собраний»

Глава VII. Православные переводы Нового Завета на китайский язык

Глава VIII. Православные катехизисы на китайском языке

Глава IX. Православные миссионерские станы в Китае в начале XX века

Глава X. История возникновения Московского подворья Российской Духовной Миссии

Примечания

Приложения

Библиография

Summary

Петр Иванов - Из истории христианства в Китае - Глава I Христианство в Китае сегодня

Тему данного раздела скорее следовало бы назвать «Кто и как в Китае верит в Иисуса Христа?». Речь пойдет о положении в Китайской Народной Республике, где у власти находится коммунистическая партия и атеизм является государственной идеологией. Практически сразу же после установления коммунистического режима китайскими властями были предприняты меры для того, чтобы установить контроль над верующими. Для этого традиционно использовалась структура партийно-государственного аппарата, называемая «единый фронт» (подразумевается сотрудничество между рабоче-крестьянскими массами и теми социальными слоями, которые рассматривались как пережитки старого строя и должны были быть привлечены к социалистическому строительству).

Усилиями работников этого «фронта» и по указанию компартии в 1950-е годы были организованы Патриотическая ассоциация католиков и Патриотическое движение протестантских церквей Китая под названием саньцзы , т.е. «три самостоятельности» - в сфере управления, самообеспечения и проповеди. Задача состояла в том, чтобы прервать все связи между китайскими христианами и иностранными религиозными центрами. Сходную позицию власти занимали и в отношении Православия: к 1956 г. у Священного Синода Русской Православной Церкви не оставалось иного выхода, как предоставить автономию Китайской Православной Церкви.