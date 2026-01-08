Петропулос - Греческая магия: античная, средневековая, современная
Греческое слово μαγεία произошло от древнеперсидского makuq - так изначально назывался член античного Мидийского племени или клана, исполнявший религиозные функции. Святой Матфей, как известно, признавал, что μάγοι (по-гречески) хорошо разбирались в астрологии и небесных явлениях. Задолго до христианской эры, Геродот рассказывал о представителях некоего рода (γένος), занимавшихся в 480 г. до н.э., практиками, известными из других классических и постклассических источников как γοητεία (ворожба), φαρμακεία (зельеварение), μαγγανεία (колдовство) или μαγεία (магия): если верить Геродоту, их ворожба (φαρμακεία или φαρμακεύσαντες) и заклинания (καταείδοντες) на реке Стримон во Фракии усмиряли ветер у побережья Центральной Греции.
Дж. С. Б. Петропулос - Греческая магия: античная, средневековая, современная
(Монографии классических исследований)
Касталия. 2022.- 296 стр.
ISBN 978-5-521-18593-1
Дж. С. Б. Петропулос - Греческая магия: античная, средневековая, современная - Содержание
Часть I. МАГИЯ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
Часть II. МАГИЯ В ВИЗАНТИИ
Часть III. МАГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ГРЕЦИИ
Часть IV. ТЕОРИЯ МАГИИ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БИБЛИОГРАФИЯ
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