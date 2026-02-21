Петров - Руководство к исповеди прп. Никодима Святогорца

Монография протоиерея Василия Петрова посвящена детальному анализу «Руководства к исповеди» преподобного Никодима Святогорца — одной из самых значимых книг для православных духовников. Основная ценность исследования заключается в выявлении реальных источников этого труда. Автор доказывает, что в основе «Руководства» лежат сочинения итальянских иезуитов XVI–XVII веков, в частности Паоло Сеньери и Джованни Пьетро Пинамонти, которые были адаптированы святым Никодимом для нужд греческой церкви эпохи османского владычества.

Василий Петров исследует механизмы «православной переработки» западного наследия: он описывает, как латинские юридические и аскетические концепции вплетались в канву восточного предания. В книге поднимаются важные вопросы о том, насколько осознанным было использование иезуитских текстов и как это повлияло на формирование современной практики исповеди и епитимий в Православии. Работа является ключевой для понимания того, как в истории Церкви происходило взаимопроникновение богословских традиций Востока и Запада.

Петров Василий - «Руководство к исповеди» прп. Никодима Святогорца и латинская богословская традиция XVI-XVII веков

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2 0 2 2 .- (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 4. Современные переводы и исследования; т. 3). - 274 с

Петров Василий - «Руководство к исповеди» прп. Никодима Святогорца и латинская богословская традиция XVI-XVII веков - Содержание

Список сокращений

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПРЕПОДОБНЫЙ НИКОДИМ СВЯТОГОРЕЦ И ЕГО «РУКОВОДСТВО К ИСПОВЕДИ» В КОНТЕКСТЕ БОГОСЛОВСКОЙ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVI-XVIII ВВ.

1.1. Преподобный Никодим Святогорец (1749-1809) и его богословские произведения

1.2. «Руководство к исповеди»: состав, издания, формирование

1.3. Митрополит Филадельфийский Гавриил Севир (1540-1616)

1.4. Георгий Корессий (1570-1659/60)

1.5. «Православное исповедание»

1.6. Иеромонах Мефодий Анфракит (ок. 1660 - после 1736)

1.6.1. Ошибочная атрибуция двух книг при. Никодиму

1.7. Хрисанф Нотара (1663-1731), патриарх Иерусалимский (1707-1731)

1.8. Эммануил Романитис (XVIII в.), переводчик произведений Паоло Сеньери

1.9. Каллиник III (1713-1791), патриарх Константинопольский

ГЛАВА 2. ЛАТИНСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАЛЫ XVII В. КАК ИСТОЧНИКИ «РУКОВОДСТВА К ИСПОВЕДИ»

2.1. Паоло Сеньери и его произведение «II penitente istruito»

2.2. «II confessore istruito» Паоло Сеньери

2.3. Джованни Пьетро Пинамонти и его произведение «La via del Cielo appianata»

2.4. Иные переводные пособия, сыгравшие заметную роль в составлении «Руководства к исповеди»

2.4.1. «Грешников спасение» Агапия Ланда

2.4.2. «Безошибочное руководство» Иоанна Литина

ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ «РУКОВОДСТВА К ИСПОВЕДИ» ПРП. НИКОДИМА И ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЛАТИНСКИХ ПЕНИТЕНЦИАЛОВ

3.1. Первая часть «Руководства к исповеди» и латинские источники

3.2. Третья часть «Руководства к исповеди» и латинские источники

3.2.1. Памятование о грехах

3.2.2. Удаление от причин греха

3.2.3. Постоянная (частая) исповедь

3.2.4. Память о своём последнем часе

3.2.5. Познание греха

3.2.6. Молитва

3.3. «Слово душеполезное» и его латинский источник

3.3.1. Три редакции «Слова душеполезного»

3.3.2. Сравнительный анализ «Слова душеполезного» и его латинского источника

ГЛАВА 4. МЕТОД РАБОТЫ ПРП. НИКОДИМА С ТЕКСТАМИ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ИСТОЧНИКАМ ЗАИМСТВОВАНИЯ

4.1. Метод работы прп. Никодима с источниками

4.2. Знакомство прп. Никодима с конфессиональной принадлежностью его источников. Его отношение к ним

4.2.1. Осведомлённость прп. Никодима с конфессиональной принадлежностью используемых источников

4.2.2. Отношение прп. Никодима к западным источникам

ГЛАВА 5. ПРАВОСЛАВНЫЕ БОГОСЛОВЫ XVIII-XXI ВВ. О ТВОРЧЕСТВЕ ПРП. НИКОДИМА

5.1. Современники прп. Никодима о его творчестве

5.1.1. Колливады

5.1.2. Антиколливады

5.2. Греческие исследователи XX-XXI вв. о творчестве прп. Никодима

5.3. Русские богословы XXI в. о творчестве прп. Никодима

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Библиография

Приложения

Индекс мест из Священного Писания

Индекс античных и патристических источников

Именной указатель

Индекс исследователей

Предметный указатель