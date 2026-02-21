Петров - Руководство к исповеди прп. Никодима Святогорца

Монография протоиерея Василия Петрова посвящена детальному анализу «Руководства к исповеди» преподобного Никодима Святогорца — одной из самых значимых книг для православных духовников. Основная ценность исследования заключается в выявлении реальных источников этого труда. Автор доказывает, что в основе «Руководства» лежат сочинения итальянских иезуитов XVI–XVII веков, в частности Паоло Сеньери и Джованни Пьетро Пинамонти, которые были адаптированы святым Никодимом для нужд греческой церкви эпохи османского владычества.
Василий Петров исследует механизмы «православной переработки» западного наследия: он описывает, как латинские юридические и аскетические концепции вплетались в канву восточного предания. В книге поднимаются важные вопросы о том, насколько осознанным было использование иезуитских текстов и как это повлияло на формирование современной практики исповеди и епитимий в Православии. Работа является ключевой для понимания того, как в истории Церкви происходило взаимопроникновение богословских традиций Востока и Запада.
Петров Василий - «Руководство к исповеди» прп. Никодима Святогорца и латинская богословская традиция XVI-XVII веков
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2 0 2 2 .- (Корпус христианских текстов и исследований: Приложение к журналу «Библия и христианская древность»; т. 4. Современные переводы и исследования; т. 3). - 274 с
ISBN 978-5-907449-11-4
Петров Василий - «Руководство к исповеди» прп. Никодима Святогорца и латинская богословская традиция XVI-XVII веков - Содержание
Список сокращений
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПРЕПОДОБНЫЙ НИКОДИМ СВЯТОГОРЕЦ И ЕГО «РУКОВОДСТВО К ИСПОВЕДИ» В КОНТЕКСТЕ БОГОСЛОВСКОЙ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVI-XVIII ВВ.
1.1. Преподобный Никодим Святогорец (1749-1809) и его богословские произведения
1.2. «Руководство к исповеди»: состав, издания, формирование
1.3. Митрополит Филадельфийский Гавриил Севир (1540-1616)
1.4. Георгий Корессий (1570-1659/60)
1.5. «Православное исповедание»
1.6. Иеромонах Мефодий Анфракит (ок. 1660 - после 1736)
1.6.1. Ошибочная атрибуция двух книг при. Никодиму
1.7. Хрисанф Нотара (1663-1731), патриарх Иерусалимский (1707-1731)
1.8. Эммануил Романитис (XVIII в.), переводчик произведений Паоло Сеньери
1.9. Каллиник III (1713-1791), патриарх Константинопольский
ГЛАВА 2. ЛАТИНСКИЕ ПЕНИТЕНЦИАЛЫ XVII В. КАК ИСТОЧНИКИ «РУКОВОДСТВА К ИСПОВЕДИ»
2.1. Паоло Сеньери и его произведение «II penitente istruito»
2.2. «II confessore istruito» Паоло Сеньери
2.3. Джованни Пьетро Пинамонти и его произведение «La via del Cielo appianata»
2.4. Иные переводные пособия, сыгравшие заметную роль в составлении «Руководства к исповеди»
2.4.1. «Грешников спасение» Агапия Ланда
2.4.2. «Безошибочное руководство» Иоанна Литина
ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ «РУКОВОДСТВА К ИСПОВЕДИ» ПРП. НИКОДИМА И ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЛАТИНСКИХ ПЕНИТЕНЦИАЛОВ
3.1. Первая часть «Руководства к исповеди» и латинские источники
3.2. Третья часть «Руководства к исповеди» и латинские источники
3.2.1. Памятование о грехах
3.2.2. Удаление от причин греха
3.2.3. Постоянная (частая) исповедь
3.2.4. Память о своём последнем часе
3.2.5. Познание греха
3.2.6. Молитва
3.3. «Слово душеполезное» и его латинский источник
3.3.1. Три редакции «Слова душеполезного»
3.3.2. Сравнительный анализ «Слова душеполезного» и его латинского источника
ГЛАВА 4. МЕТОД РАБОТЫ ПРП. НИКОДИМА С ТЕКСТАМИ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К ИСТОЧНИКАМ ЗАИМСТВОВАНИЯ
4.1. Метод работы прп. Никодима с источниками
4.2. Знакомство прп. Никодима с конфессиональной принадлежностью его источников. Его отношение к ним
4.2.1. Осведомлённость прп. Никодима с конфессиональной принадлежностью используемых источников
4.2.2. Отношение прп. Никодима к западным источникам
ГЛАВА 5. ПРАВОСЛАВНЫЕ БОГОСЛОВЫ XVIII-XXI ВВ. О ТВОРЧЕСТВЕ ПРП. НИКОДИМА
5.1. Современники прп. Никодима о его творчестве
5.1.1. Колливады
5.1.2. Антиколливады
5.2. Греческие исследователи XX-XXI вв. о творчестве прп. Никодима
5.3. Русские богословы XXI в. о творчестве прп. Никодима
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиография
Приложения
Индекс мест из Священного Писания
Индекс античных и патристических источников
Именной указатель
Индекс исследователей
Предметный указатель
