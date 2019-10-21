Патриарх Тихон, в миру Василий Иванович Беллавин, - одна из ключевых фигур в истории Русской православной церкви XX в.

Он взошел на пустовавший более двух столетий патриарший престол в ноябре 1917 г., в один из переломных моментов отечественной истории, после того как прекратила свое существование Российская империя, в бюрократический механизм власти и управления которой в результате синодальной реформы начала XVIII в. были вписаны церковные институции. Тесные объятия светской власти, византийский принцип симфонии в церковно-государственных отношениях привели к тому, что только в периоды слабости Российского государства церковь могла решать назревшие вопросы своей жизни. При всей религиозности последнего российского императора страстотерпца Николая II и начавшейся масштабной подготовительной работе по церковному обновлению практическое решение важнейших проблем стало возможным только после его отречения.

Станислав Петров - Русская православная церковь времени патриарха Тихона

(источниковедческое исследование) / РАН, Сиб. отд-ние, Ин-т истории.

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. - 407 с.

ISBN 978-5-7692-1315-1

Станислав Петров - Русская православная церковь времени патриарха Тихона - Содержание

Введение

Глава 1. Секретная программа ликвидации Русской Православной Церкви: письма, записки и почтотелеграммы Л.Д. Троцкого в Политбюро ЦК РКП(б)

Глава 2. Патриарх Тихон и большевистская власть: опыт решения церковных проблем Освобождение патриарха Тихона из-под ареста: «покаянные» документы первосвятителя Послания патриарха Тихона о новом календарном стиле Большевистская цензура и воззвания патриарха Тихона Советские налоги и Русская Православная Церковь: обращения патриарха Тихона и обновленческого митрополита Антонина (Грановского) во ВЦИК и СНК Борьба патриаршей Церкви и обновленцев за Троице-Сергиеву лавру

Глава 3. Обновленческий поместный собор 1923 г.: механизм подготовки и проведения

Глава 4. Документы духовенства и мирян о сопротивлении обновленческому расколу в епархиях Русской Православной Церкви

Глава 5. К биографии обновленческого митрополита Петра Блинова: Документы сибирского стрелкового запасного полка

Глава 6. Академик В.В. Адоратский и архиепископ Димитрий (Беликов): родственные связи

Заключение

Станислав Петров - Русская православная церковь времени патриарха Тихона - Введение

Нет ничего удивительного в том, что именно этот период в истории Русской православной церкви вызвал неподдельный интерес у огромного количества исследователей. Еще в советское время к нему обращались и представители обновленческого раскола, и профессиональные атеисты, и нелегальные церковные историки, и религиозные диссиденты, и зарубежные исследователи. Сегодня востребованность этой темы в самых разнообразных аспектах изучения настолько велика, что поток посвященных ей работ зачастую с трудом поддается элементарному учету, не говоря уже о попытках его всеобъемлющего анализа. Огромен пласт научно-популярной, публицистической, художественной и агиографической литературы, посвященной патриарху Тихону.