Основная часть задуманной монографии была написана автором этих строк еще в 2017 г. и опубликована в издании, вышедшем маленьким тиражом, быстро растворившемся в невообразимом потоке современных печатных работ. С тех пор прошло совсем немного времени, однако эти два года стали по-настоящему судьбоносными для изучения истории блокады Ленинграда. На протяжении 2018 г. вся историческая общественность, а также просто интересующаяся этой печальной страницей петербургской истории часть горожан, была погружена в атмосферу бесконечных споров, дискуссий, расто- чительных «празднеств» и парадов с военной техникой в центре нашего города. Но, несмотря на столь обширную кампанию в средствах массовой информации, в стороне осталась подлинная память о блокаде и блокадниках. Попытка создания большого и современного музея, в котором расположился бы и институт по изучению истории этой величайшей гуманитарной катастрофы, успехом не увенчалась, да и о вопросах, связанных с блокадной историей, тоже постепенно стали забывать.

На второй план отходят и проблемы деятельности Русской Православной Церкви в годы Второй мировой войны. Иногда создается невольное впечатление, что все книги по подобной проблематике уже давно написаны, все проблемы научным сообществом обсуждены и решены, подсчитаны все «партизанские батюшки» и средства, внесенные в Фонд обороны. Тем не менее белых пятен осталось еще очень и очень много. Представляется важным в этом издании показать не только сугубо блокадную историю Православной Церкви, но и рассмотреть итоги войны, вылившиеся в пресловутый «новый курс» Иосифа Сталина. Первые послевоенные 8 лет стали для Московской Патриархии временем сложным, политика компромисса по отношению к безбожной власти очень скоро стала давать весьма недобрые всходы: в город вернулись пусть и менее масштабные, но достаточно жесткие репрессии и притеснения.

Петров Иван - У последней черты. Конфессии Ленинграда в 1941-1953 гг.: борьба за выживание и признание властью

М.: НП «Посев», 2020. 312 с.: ил.

ISBN 978-5-85824-220-8

Петров Иван - У последней черты. Конфессии Ленинграда в 1941-1953 гг.: борьба за выживание и признание властью - Содержание

Введение

Глава 1. Вопреки или благодаря: православный Ленинград в борьбе за выживание и сохранение приходской системы в годы блокады. 1941-1944 гг.

Глава 2. Новый курс — старые проблемы: православные приходы Ленинграда в период «апогея сталинизма». 1945—1953 гг.

Глава 3. Разные и неравные: иудеи, католики и мусульмане Ленинграда в контексте национально-религиозного курса сталинского СССР. 1941-1953 гг.

Заключение

Приложение

Блокадные записки В. В. Левыкина. 1941—1942 гг.

Список источников и литературы