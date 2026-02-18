Петрухин - Карело-финские мифы

Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мифы от и до (24 books)

В основе карело-финской мифологии лежит уникальный взгляд на мироздание, где поэтическое слово обладает силой созидания. Владимир Петрухин проводит читателя от истоков — мифа о сотворении мира из яйца первозданной птицы — до эпических сказаний о героях-первопредках: мудром рунопевце Вяйнямёйнене и искусном кузнеце Ильмаринене.

Автор анализирует не только знаменитый эпос «Калевала», но и более архаичные пласты верований: предания о загадочном народе чудь, саамские мифы о духах природы и культ священных камней-сейдов. Книга помогает понять, как суровый северный ландшафт сформировал уникальный этический и эстетический код финно-угорских народов.

Владимир Петрухин - Карело-финские мифы - От «Калевалы» и птицы-демиурга до чуди и саамов

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 240 с. : ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00195-996-0

Владимир Петрухин - Карело-финские мифы - Содержание

Введение

ЧАСТЬ 1. Мир и миф прибалтийских финнов и саамов

  • Финно-угорская общность: миф и язык

  • Изобразительный мир древних финно-угров: наскальные рисунки, идолы, звериный стиль

  • Финно-угры, индоиранцы и «арийская мифология»

  • Миф о небесной охоте и руны «Калевалы»

  • Волшебная страна Биармия и викинги

  • Чудь и волхвы

  • Дуалистический миф о сотворении человека и прения с волхвами

  • Культ медведя и медвежья свадьба

  • Финская заговорная грамота

  • Гневливый громовник и небесная свадьба. Перкунас и Перкель

ЧАСТЬ 2. Финская и карельская мифология

  • Источники финской мифологии

  • Сотворение мира. Мировое яйцо и птица-творец

  • Сотворение человека и небесная свадьба

  • Этиологические мифы — происхождение созвездий и священных животных

  • Как устроен мир

  • Боги и духи

ЧАСТЬ 3. Мир и миф прибалтийских финнов и саамов 167

  • Источники эстонской мифологии

  • Мифы о творении и конце света

  • Боги и духи

ЧАСТЬ 4. Саамская мифология

Загадочные жители крайнего севера

  • Как был сотворен мир

  • Рождение человека

  • Громовник Айеке — небесный лучник

  • Саамские боги и три яруса вселенной

  • Похищение Разиайке

  • Духи и оборотни

  • Конец света

Что читать о карело-финской и саамской мифологии

Источники иллюстраций

