Петрухин - Карело-финские мифы
В основе карело-финской мифологии лежит уникальный взгляд на мироздание, где поэтическое слово обладает силой созидания. Владимир Петрухин проводит читателя от истоков — мифа о сотворении мира из яйца первозданной птицы — до эпических сказаний о героях-первопредках: мудром рунопевце Вяйнямёйнене и искусном кузнеце Ильмаринене.
Автор анализирует не только знаменитый эпос «Калевала», но и более архаичные пласты верований: предания о загадочном народе чудь, саамские мифы о духах природы и культ священных камней-сейдов. Книга помогает понять, как суровый северный ландшафт сформировал уникальный этический и эстетический код финно-угорских народов.
Владимир Петрухин - Карело-финские мифы - От «Калевалы» и птицы-демиурга до чуди и саамов
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 240 с. : ил. — (Мифы от и до).
ISBN 978-5-00195-996-0
Владимир Петрухин - Карело-финские мифы - Содержание
Введение
ЧАСТЬ 1. Мир и миф прибалтийских финнов и саамов
Финно-угорская общность: миф и язык
Изобразительный мир древних финно-угров: наскальные рисунки, идолы, звериный стиль
Финно-угры, индоиранцы и «арийская мифология»
Миф о небесной охоте и руны «Калевалы»
Волшебная страна Биармия и викинги
Чудь и волхвы
Дуалистический миф о сотворении человека и прения с волхвами
Культ медведя и медвежья свадьба
Финская заговорная грамота
Гневливый громовник и небесная свадьба. Перкунас и Перкель
ЧАСТЬ 2. Финская и карельская мифология
Источники финской мифологии
Сотворение мира. Мировое яйцо и птица-творец
Сотворение человека и небесная свадьба
Этиологические мифы — происхождение созвездий и священных животных
Как устроен мир
Боги и духи
ЧАСТЬ 3. Мир и миф прибалтийских финнов и саамов 167
Источники эстонской мифологии
Мифы о творении и конце света
Боги и духи
ЧАСТЬ 4. Саамская мифология
Загадочные жители крайнего севера
Как был сотворен мир
Рождение человека
Громовник Айеке — небесный лучник
Саамские боги и три яруса вселенной
Похищение Разиайке
Духи и оборотни
Конец света
Что читать о карело-финской и саамской мифологии
Источники иллюстраций
