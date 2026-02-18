В основе карело-финской мифологии лежит уникальный взгляд на мироздание, где поэтическое слово обладает силой созидания. Владимир Петрухин проводит читателя от истоков — мифа о сотворении мира из яйца первозданной птицы — до эпических сказаний о героях-первопредках: мудром рунопевце Вяйнямёйнене и искусном кузнеце Ильмаринене.

Автор анализирует не только знаменитый эпос «Калевала», но и более архаичные пласты верований: предания о загадочном народе чудь, саамские мифы о духах природы и культ священных камней-сейдов. Книга помогает понять, как суровый северный ландшафт сформировал уникальный этический и эстетический код финно-угорских народов.

Владимир Петрухин - Карело-финские мифы - От «Калевалы» и птицы-демиурга до чуди и саамов

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 240 с. : ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00195-996-0

Владимир Петрухин - Карело-финские мифы - Содержание

Введение

ЧАСТЬ 1. Мир и миф прибалтийских финнов и саамов

Финно-угорская общность: миф и язык

Изобразительный мир древних финно-угров: наскальные рисунки, идолы, звериный стиль

Финно-угры, индоиранцы и «арийская мифология»

Миф о небесной охоте и руны «Калевалы»

Волшебная страна Биармия и викинги

Чудь и волхвы

Дуалистический миф о сотворении человека и прения с волхвами

Культ медведя и медвежья свадьба

Финская заговорная грамота

Гневливый громовник и небесная свадьба. Перкунас и Перкель

ЧАСТЬ 2. Финская и карельская мифология

Источники финской мифологии

Сотворение мира. Мировое яйцо и птица-творец

Сотворение человека и небесная свадьба

Этиологические мифы — происхождение созвездий и священных животных

Как устроен мир

Боги и духи

ЧАСТЬ 3. Мир и миф прибалтийских финнов и саамов 167

Источники эстонской мифологии

Мифы о творении и конце света

Боги и духи

ЧАСТЬ 4. Саамская мифология

Загадочные жители крайнего севера

Как был сотворен мир

Рождение человека

Громовник Айеке — небесный лучник

Саамские боги и три яруса вселенной

Похищение Разиайке

Духи и оборотни

Конец света

Что читать о карело-финской и саамской мифологии

Источники иллюстраций