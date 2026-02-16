Книга Стива Пэтти представляет собой глубокое социо-миссиологическое исследование состояния и перспектив религиозного обучения в посткоммунистическом пространстве. Автор анализирует, как богословские школы в странах Центральной и Восточной Европы адаптировались к условиям свободы после десятилетий государственного атеизма. Пэтти не просто описывает академические программы, но исследует «культурный код» региона, указывая на то, что прямое копирование западных (американских или западноевропейских) образовательных моделей часто оказывается неэффективным из-за специфического исторического контекста.

Основное внимание в работе уделяется поиску баланса между академической строгостью и практической направленностью образования. Автор поднимает острые вопросы: как подготовить служителей, способных отвечать на вызовы секуляризма и при этом сохранять верность духовным корням? Пэтти подчеркивает важность контекстуализации — процесса, при котором богословие перестает быть импортированным продуктом и начинает «говорить» на языке местной культуры, учитывая её травмы, философию и социальные нужды.

Книга служит ценным ресурсом для руководителей учебных заведений и миссиологов. Она помогает увидеть общую картину развития евангельского и протестантского образования в регионе, выявляя как общие успехи (рост числа аккредитованных вузов), так и системные проблемы (отрыв теории от нужд поместных церквей). Работа Стива Пэтти призывает к созданию аутентичного «восточноевропейского богословия», которое было бы интеллектуально честным и духовно живым.

Коростень - Ирпень - Киев: МЧП «Триада С», 2016. - 96 с. Mission Eurasia

ISBN 978-617-7374-12-0

Стив Пэтти - Взгляд на богословское образование в странах Центральной и Восточной Европы - Содержание

Предисловие от издателя

Предисловие к книге «Взгляд на богословское образование в странах Центральной и Восточной Европы»