Второй выпуск сборника «Певческое наследие Древней Руси» посвящен памяти Николая Дмитриевича Успенского - одного из наиболее выдающихся отечественных ученых XX века, крупнейшего исследователя русского церковного пения от самых его истоков до Новейшего времени. 16 января 2000 года исполнилось 100 лет со дня рождения Николая Дмитриевича, но и сегодня его труды остаются настольными книгами русских и зарубежных историков, литургистов, регентов, фольклористов, музыковедов.

А образ жизни и деятельности проф. Н.Д. Успенского - подлинного христианина, гражданина, ученого-интеллигента - для многих может и должен стать примером и идеалом служения Христовой Церкви, своему отечеству, мировой науке и культуре. Между тем весь объем его научного наследия все еще остается неосвоенным и неизученным в должной мере, а его многогранная личность заслуживает самого пристального внимания.

Почти все представленные материалы публикуются впервые. Первая часть сборника — мемориальная. В нее вошли очерк о жизни и деятельности Н.Д. Успенского и несколько воспоминаний об учителе, наставнике, родном и близком человеке. Вторую часть составили исторические документы и исследования Николая Дмитриевича в области традиционной русской музыки - церковного и народного пения. Особый раздел составляют опубликованные впервые отзывы Н.Д. Успенского на работы его коллеги по изучению памятников древнерусского церковно-певческого искусства - проф. М.В. Бражникова, в которых содержится много важных и ценных сведений по истории и теории церковного пения.

Большинство текстов печатаются по авторским машинописным копиям, хранящимся в архиве В.Г. Успенской. Все необходимые редакторские исправления, уточнения и конъектуры заключены в квадратные скобки.

Певческое наследие древней Руси - Выпуск II - Часть 1

К 100-летию со дня рождения Николая Дмитриевича Успенского

Санкт-Петербург 2003 г. – 236 с.

ISBN 5-7373-0078-1

Певческое наследие древней Руси - Выпуск II - Часть 1 - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

IN MEMORIAM AETERNAM... (DE VITA VIRIS JUSTISSIMI ET HONORATISSIMI)

ТРУДЫ И ДНИ НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА УСПЕНСКОГО (Очерк жизни и творчества)

ВЕНОК ВОСПОМИНАНИЙ

DOCUMENTA ET OPERA (PUBLICATIONES)

ПИСЬМА Н.Д. УСПЕНСКОГО К А.А. ДМИТРИЕВСКОМУ (1924-1928 гг.)

ДОКЛАД ОТДЕЛА О БОГОСЛУЖЕНИИ, ПРОПОВЕДНИЧЕСТВЕ И ХРАМЕ «ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ»

РУССКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР И ЗНАМЕННЫЙ РАСПЕВ

РЕЦЕНЗИИ Н.Д. УСПЕНСКОГО НА РАБОТЫ М.В. БРАЖНИКОВА