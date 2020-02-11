Пэйден - Послание к Евреям
Изучение Послания к Евреям представляет огромный интерес. Оно поможет вам пересмотреть некоторые свои представления и получить более ясное понимание Библии в целом. В процессе изучения вы глубже осознаете роль Иисуса Христа как нашего Первосвященника. Вы узнаете или еще раз убедитесь в том, что Христос и все Его заявления о Себе имеют твердое библейское основание.
Послание к Евреям покажет, насколько обогащает нас твердая вера в то, что служение Христа продолжается и в наши дни. Эта книга подчеркивает привилегии, которыми пользуются христиане благодаря Христу и тому, что Он совершил.
Послание к Евреям покажет, насколько обогащает нас твердая вера в то, что служение Христа продолжается и в наши дни. Эта книга подчеркивает привилегии, которыми пользуются христиане благодаря Христу и тому, что Он совершил.
Джеральд Пэйден - Послание к Евреям
Донецк: ОБФ «ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ МИССИЯ», 2013. - 282 с.
ISBN 978-966-1667-70-8
Джеральд Пэйден - Послание к Евреям - Оглавление
Введение. Общий обзор книги
- Иисус - Сын Божий и Бог
- Человеческая природа Христа (1)
- Человеческая природа Христа (2)
- Моисей или Христос
- Обещанный субботний покой
- Священство Иисуса Христа
- Приближаясь к зрелости
- Что сопутствует спасению
- Вечный Первосвященник
- Первосвященник, имеющий превосходство
- Лучший Первосвященник
- Лучший завет
- Лучшая скиния
- Лучшее служение
- Истинное служение Иисуса Христа
- Превосходство жертвы Иисуса Христа
- Привилегии христиан
- Наказание отступникам
- Свидетельство веры
- Христианское долготерпение
- Достоинство звания христианина
- «Помните...»
- Последние наставления
Джеральд Пэйден - Послание к Евреям - Окончание эры закона Моисея
Послание к Евреям провозглашает полное и окончательное завершение эры Ветхого Завета: его закона, священства, соглашений и договоров, т. е. всего, что было частью закона Моисея.
С устранением закона Моисея возникает новая уникальная и не похожая на старую система, утвержденная Иисусом Христом, сопровождающаяся уникальными благословениями и привилегиями. Послание к Евреям лучше всего демонстрирует, что назначение закона Моисея временно. Как говорится в послании, закон Моисея - только «тень» реалий, которые проявятся с приходом Иисуса Христа. То, что закон - всего лишь «тень», показано автором на примере каждого аспекта системы Моисея: его священства, святилища, порядка совершения жертвоприношений и т. д.
Древнееврейская религиозная система
Автор Послания к Евреям обсуждает древнееврейскую религиозную систему. Как и любая система, она имеет некоторые особенности и основана на роли ее участников. Например, развитие системы Моисея определяли священство Аарона (семья первосвященников), священство левитов (колено священников), старую скинию, которая находилась в пустыне (ее основная структура позднее воплотилась в храме), жертвы поклонения и искупления, которые продолжали совершаться, и, наконец, завет, заключенный Богом с Израилем на горе Синай. Основным законом Ветхого Завета были десять заповедей. Кроме них существовало еще 613 установлений, поясняющих и иллюстрирующих эти десять заповедей.
Христос устранил старое и положил начало новому Когда Иисус Христос пришел на землю, Он исполнил все требования ветхого завета, а затем устранил его. Он полностью заменил его новыми реалиями, оставив ветхий завет лишь как тень прошлого. Новая система Иисуса Христа имеет своего священника, свое святилище, свой завет, свою жертву, и все это уникальное сочетание и есть христианство. От древнееврейской системы не осталось ничего, что используется христианами в наши дни. Нет ни одного правила, заповеди, обряда или предписания закона Моисея, которые христианам следует соблюдать сегодня! Об этом важно помнить. Эта мысль совершенно ясно обосновывается и подтверждается в Послании к Евреям.
То же самое апостол Павел объяснял и верующим Галатии. Он писал, что если какая-то часть ветхого завета обязательна для соблюдения, то и весь завет обязателен для соблюдения. В качестве примера апостол приводил обряд обрезания, доказывая, что закон либо полностью остается, либо полностью отменяется. Основная мысль Павла заключалась в том, что ни одно из постановлений Ветхого Завета к христианам не относится (Гал. 5:3-15).
Новый миропорядок Иисуса Христа
Кроме термина «тень» для описания закона Моисея автор Послания к Евреям использует также выражение «будущая вселенная». Эти слова обращены к адресатам послания, на протяжении многих сотен лет ожидавших пришествия Мессии и новой эры, которая ознаменует Его приход. В Послании к Евреям автор говорит нам о будущей вселенной (Евр. 2:5), которая уже возникла. Эта «вселенная» неподвластна ангелам, как это было в век Моисея. Новая вселенная подчинена Мессии и Его народу. Апостол Петр говорит нам о радостном предвкушении пришествия Мессии, которым полны книги пророков, гласящие о Его грядущем веке (1 Пет. 1:10-12). Они знали, что Помазанник установит новый миропорядок, и с нетерпением ожидали Его прихода.
Вполне естественно, что богодухновенный автор Послания к Евреям говорит о живущем в сердце каждого израильтянина ожидании нового века. Он торжественно возвещает пришествие Мессии, подтверждая оправдание всех возложенных на Него надежд для тех, кто готов вступить с Ним в отношения нового завета.
А где ссылка для скачивания?
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Добрый день! как можно получить эту книгу? я зарегистрировался и сделал привязку в телеграме, но ссылка не появилась.
не может быть!