Изучение Послания к Евреям представляет огромный интерес. Оно поможет вам пересмот­реть некоторые свои представления и получить более ясное понимание Библии в целом. В процессе изучения вы глубже осознаете роль Иисуса Христа как нашего Первосвященника. Вы узнаете или еще раз убедитесь в том, что Христос и все Его заявления о Себе имеют твердое библейское основание.



Послание к Евреям покажет, насколько обогащает нас твердая вера в то, что служение Христа продолжается и в наши дни. Эта книга подчеркивает приви­легии, которыми пользуются христиане благодаря Христу и тому, что Он совершил.

Джеральд Пэйден - Послание к Евреям

Донецк: ОБФ «ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ МИССИЯ», 2013. - 282 с.

ISBN 978-966-1667-70-8

Джеральд Пэйден - Послание к Евреям - Оглавление

Введение. Общий обзор книги

Иисус - Сын Божий и Бог

Человеческая природа Христа (1)

Человеческая природа Христа (2)

Моисей или Христос

Обещанный субботний покой

Священство Иисуса Христа

Приближаясь к зрелости

Что сопутствует спасению

Вечный Первосвященник

Первосвященник, имеющий превосходство

Лучший Первосвященник

Лучший завет

Лучшая скиния

Лучшее служение

Истинное служение Иисуса Христа

Превосходство жертвы Иисуса Христа

Привилегии христиан

Наказание отступникам

Свидетельство веры

Христианское долготерпение

Достоинство звания христианина

«Помните...»

Последние наставления

Джеральд Пэйден - Послание к Евреям - Окончание эры закона Моисея

Послание к Евреям провозглашает полное и окончательное завершение эры Ветхого Завета: его закона, священства, соглашений и договоров, т. е. всего, что было частью закона Моисея.

С устранением закона Моисея возникает новая уникальная и не похожая на старую система, утвержденная Иисусом Христом, сопровождающаяся уникальными благословениями и при­вилегиями. Послание к Евреям лучше всего демонстрирует, что назначение закона Моисея временно. Как говорится в послании, закон Моисея - только «тень» реалий, которые проявят­ся с приходом Иисуса Христа. То, что закон - всего лишь «тень», показано автором на приме­ре каждого аспекта системы Моисея: его священства, святилища, порядка совершения жерт­воприношений и т. д.

Древнееврейская религиозная система

Автор Послания к Евреям обсуждает древнееврейскую религиозную систему. Как и любая система, она имеет некоторые особенности и основана на роли ее участников. Например, раз­витие системы Моисея определяли священство Аарона (семья первосвященников), священ­ство левитов (колено священников), старую скинию, которая находилась в пустыне (ее основ­ная структура позднее воплотилась в храме), жертвы поклонения и искупления, которые про­должали совершаться, и, наконец, завет, заключенный Богом с Израилем на горе Синай. Основным законом Ветхого Завета были десять заповедей. Кроме них существовало еще 613 установлений, поясняющих и иллюстрирующих эти десять заповедей.

Христос устранил старое и положил начало новому Когда Иисус Христос пришел на землю, Он исполнил все требования ветхого завета, а затем устранил его. Он полностью заменил его новыми реалиями, оставив ветхий завет лишь как тень прошлого. Новая система Иисуса Христа имеет своего священника, свое святилище, свой завет, свою жертву, и все это уникальное сочетание и есть христианство. От древнееврейской системы не осталось ничего, что используется христианами в наши дни. Нет ни одного правила, заповеди, обряда или предписания закона Моисея, которые христианам следует соблюдать сегодня! Об этом важно помнить. Эта мысль совершенно ясно обосновывается и подтверждается в Послании к Евре­ям.

То же самое апостол Павел объяснял и верующим Галатии. Он писал, что если какая-то часть ветхого завета обязательна для соблюдения, то и весь завет обязателен для соблюдения. В качестве примера апостол приводил обряд обрезания, доказывая, что закон либо полностью остается, либо полностью отменяется. Основная мысль Павла заключалась в том, что ни одно из постановлений Ветхого Завета к христианам не относится (Гал. 5:3-15).

Новый миропорядок Иисуса Христа

Кроме термина «тень» для описания закона Моисея автор Послания к Евреям использует так­же выражение «будущая вселенная». Эти слова обращены к адресатам послания, на протяжении многих сотен лет ожидавших пришествия Мессии и новой эры, которая ознаме­нует Его приход. В Послании к Евреям автор говорит нам о будущей вселенной (Евр. 2:5), ко­торая уже возникла. Эта «вселенная» неподвластна ангелам, как это было в век Моисея. Но­вая вселенная подчинена Мессии и Его народу. Апостол Петр говорит нам о радостном предвкушении пришествия Мессии, которым полны книги пророков, гласящие о Его грядущем веке (1 Пет. 1:10-12). Они знали, что Помазанник установит новый миропо­рядок, и с нетерпением ожидали Его прихода.

Вполне естественно, что богодухновенный автор Послания к Евреям говорит о живущем в сердце каждого израильтянина ожидании нового века. Он торжественно возвещает прише­ствие Мессии, подтверждая оправдание всех возложенных на Него надежд для тех, кто готов вступить с Ним в отношения нового завета.