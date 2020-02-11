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Пэйден - Послание к Евреям

Пэйден - Послание к Евреям
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Изучение Послания к Евреям представляет огромный интерес. Оно поможет вам пересмот­реть некоторые свои представления и получить более ясное понимание Библии в целом. В процессе изучения вы глубже осознаете роль Иисуса Христа как нашего Первосвященника. Вы узнаете или еще раз убедитесь в том, что Христос и все Его заявления о Себе имеют твердое библейское основание.

Послание к Евреям покажет, насколько обогащает нас твердая вера в то, что служение Христа продолжается и в наши дни. Эта книга подчеркивает приви­легии, которыми пользуются христиане благодаря Христу и тому, что Он совершил.

Джеральд Пэйден - Послание к Евреям

Донецк: ОБФ «ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ МИССИЯ», 2013. - 282 с.
ISBN 978-966-1667-70-8

Джеральд Пэйден - Послание к Евреям - Оглавление

Введение. Общий обзор книги
  • Иисус - Сын Божий и Бог
  • Человеческая природа Христа (1)
  • Человеческая природа Христа (2)
  • Моисей или Христос
  • Обещанный субботний покой
  • Священство Иисуса Христа
  • Приближаясь к зрелости
  • Что сопутствует спасению
  • Вечный Первосвященник
  • Первосвященник, имеющий превосходство
  • Лучший Первосвященник
  • Лучший завет
  • Лучшая скиния
  • Лучшее служение
  • Истинное служение Иисуса Христа
  • Превосходство жертвы Иисуса Христа
  • Привилегии христиан
  • Наказание отступникам
  • Свидетельство веры
  • Христианское долготерпение
  • Достоинство звания христианина
  • «Помните...»
  • Последние наставления

Джеральд Пэйден - Послание к Евреям - Окончание эры закона Моисея

Послание к Евреям провозглашает полное и окончательное завершение эры Ветхого Завета: его закона, священства, соглашений и договоров, т. е. всего, что было частью закона Моисея.
С устранением закона Моисея возникает новая уникальная и не похожая на старую система, утвержденная Иисусом Христом, сопровождающаяся уникальными благословениями и при­вилегиями. Послание к Евреям лучше всего демонстрирует, что назначение закона Моисея временно. Как говорится в послании, закон Моисея - только «тень» реалий, которые проявят­ся с приходом Иисуса Христа. То, что закон - всего лишь «тень», показано автором на приме­ре каждого аспекта системы Моисея: его священства, святилища, порядка совершения жерт­воприношений и т. д.

Древнееврейская религиозная система

Автор Послания к Евреям обсуждает древнееврейскую религиозную систему. Как и любая система, она имеет некоторые особенности и основана на роли ее участников. Например, раз­витие системы Моисея определяли священство Аарона (семья первосвященников), священ­ство левитов (колено священников), старую скинию, которая находилась в пустыне (ее основ­ная структура позднее воплотилась в храме), жертвы поклонения и искупления, которые про­должали совершаться, и, наконец, завет, заключенный Богом с Израилем на горе Синай. Основным законом Ветхого Завета были десять заповедей. Кроме них существовало еще 613 установлений, поясняющих и иллюстрирующих эти десять заповедей.
Христос устранил старое и положил начало новому Когда Иисус Христос пришел на землю, Он исполнил все требования ветхого завета, а затем устранил его. Он полностью заменил его новыми реалиями, оставив ветхий завет лишь как тень прошлого. Новая система Иисуса Христа имеет своего священника, свое святилище, свой завет, свою жертву, и все это уникальное сочетание и есть христианство. От древнееврейской системы не осталось ничего, что используется христианами в наши дни. Нет ни одного правила, заповеди, обряда или предписания закона Моисея, которые христианам следует соблюдать сегодня! Об этом важно помнить. Эта мысль совершенно ясно обосновывается и подтверждается в Послании к Евре­ям.
То же самое апостол Павел объяснял и верующим Галатии. Он писал, что если какая-то часть ветхого завета обязательна для соблюдения, то и весь завет обязателен для соблюдения. В качестве примера апостол приводил обряд обрезания, доказывая, что закон либо полностью остается, либо полностью отменяется. Основная мысль Павла заключалась в том, что ни одно из постановлений Ветхого Завета к христианам не относится (Гал. 5:3-15).

Новый миропорядок Иисуса Христа

Кроме термина «тень» для описания закона Моисея автор Послания к Евреям использует так­же выражение «будущая вселенная». Эти слова обращены к адресатам послания, на протяжении многих сотен лет ожидавших пришествия Мессии и новой эры, которая ознаме­нует Его приход. В Послании к Евреям автор говорит нам о будущей вселенной (Евр. 2:5), ко­торая уже возникла. Эта «вселенная» неподвластна ангелам, как это было в век Моисея. Но­вая вселенная подчинена Мессии и Его народу. Апостол Петр говорит нам о радостном предвкушении пришествия Мессии, которым полны книги пророков, гласящие о Его грядущем веке (1 Пет. 1:10-12). Они знали, что Помазанник установит новый миропо­рядок, и с нетерпением ожидали Его прихода.
Вполне естественно, что богодухновенный автор Послания к Евреям говорит о живущем в сердце каждого израильтянина ожидании нового века. Он торжественно возвещает прише­ствие Мессии, подтверждая оправдание всех возложенных на Него надежд для тех, кто готов вступить с Ним в отношения нового завета.
Views 1 066
Rating 4.4 / 5
Added 11.02.2020
Author brat Nick
Rate this publication:
4.4/5 (7)

Comments (5 comments)

A
aleksbi 4 years ago

А где ссылка для скачивания?
E
esxatos 4 years ago

Клубный файл
D
Dmytro21 8 months ago

Добрый день! как можно получить эту книгу? я зарегистрировался и сделал привязку в телеграме, но ссылка не появилась.

 
E
esihitos 9 years ago
В сылке наскачивания нет файла только фото
E
esxatos 9 years ago

не может быть! 

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