Доктрина шока - Для чего была написана самая загадочная книга Библи

Откровение (Апокалипсис) Иоанна Богослова — самая странная книга Библии. Она вызывает больше всего вопросов.

В ней нет ни повествований, ни поучений — сплошные видения. Грезы, кошмары... Почти никто не претендовал на понимание этих удивительных образов и пророчеств, но в течение двух тысяч лет Апокалипсис вызывал неподдельный, глубокий интерес. Даже в наши дни бессчетное число людей по всему миру находят в нем смысл, а многие христианские группы утверждают, что пророчества о Божественном суде сбываются у них на глазах. Миллионы боятся быть «оставленными», когда наступит Конец (вспомним бестселлеры Тима Лахая!) Они соотносят трагические события недавней истории с катастрофами в Апокалипсисе.

Иоанновы видения пронизывают литературу от «Потерянного рая» Мильтона до стихов Уильяма Батлера Иейтса и рассказов Джеймса Болдуина. Они вдохновляли создателей музыки от «Боевого гимна Республики» и афро-американских спиричуэле до «Квартета на конец света» Оливье Мессиана, впервые исполненного пленными в нацистском концлагере. Видения Апокалипсиса и в наши дни изображают режиссеры и художники, как это делали до них Микеланджело, Гойя, Босх, Блейк и Пикассо. Христиане в Америке воодушевлялись апокалиптическими видениями космической битвы с 1600-х годов, когда многие иммигранты в Новый свет полагали, что прибыли в обетованный «новый Иерусалим».

Одни приписывали Америке спасительную роль в приближении нового миллениума. Другие видели в ее нынешней военной и экономической системе нечестивый Вавилон. Политическая риторика все еще апеллирует к национальному чувству божественного предназначения или проклинает Америку за грехи.

Что значила эта книга для людей, живших две тысячи лет назад, когда она была написан? И что значит ныне? Эти вопросы заставили меня взяться за перо: ведь принимаем мы Иоаннов Апокалипсис или нет, он затрагивает глубинные струны души. Я начала писать эту книгу во время войны, когда некоторые сторонники войны ссылались на Апокалипсис (написанный в послевоенное время). Если разобраться, чем эта книга задевала за живое читателей на протяжении двух тысячелетий, мы многое поймем о себе самих (и о том, почему религия пробуждала, к добру или к худу, столь бурные реакции)...

В спорах об Апокалипсисе опять же нет ничего нового. Ожесточенные баталии за и против нее шли с того времени, когда она была написана, особенно во II-IV веках. Тогда она с трудом была включена в канон, став последней книгой Нового Завета.2 Критики полагали, что Апокалипсис написан неизвестным еретиком, а древнейшие апологеты отстаивали ее надежность: мол, пророчества написал Иоанн, ученик Иисуса, в дополнение к Евангелию от Иоанна. Однако около 260 года знаменитый епископ св. Дионисий Александрийский оспорил эту точку зрения, отметив значительное различие между Евангелием от Иоанна и Апокалипсисом, в частности между их стилистикой. Дионисий считал, что неуклюжий греческий язык Апокалипсиса не мог бы выйти из-под пера евангелиста с его безупречным языком. Дионисий пояснял: «Я говорю все это не в насмешку (над автором Апокалипсиса — Э.П.) (да никто так не подумает), но для того, чтобы ясно показать различие этих произведений».

Тем не менее споры о подлинности Апокалипсиса (и его месте в Новом Завете) не сошли на нет. Через тысячу с лишним лет Мартин Лютер хотел исключить из канона Апокалипсис («в нем нет Христа»), пока до него не дошло, что эти образы можно использовать против Католической церкви. Католические апологеты в свою очередь обратили апокалиптические образы против Лютера и других «протестантов».