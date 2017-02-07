Доктрина шока - Для чего была написана самая загадочная книга Библи

Пейджелс - Пейглс - Доктрина шока
Откровение (Апокалипсис) Иоанна Богослова — самая странная книга Библии. Она вызывает больше всего вопросов.
В ней нет ни повествований, ни поучений — сплошные видения. Грезы, кошмары... Почти никто не претендовал на понимание этих удивительных образов и пророчеств, но в течение двух тысяч лет Апокалипсис вызывал неподдельный, глубокий интерес. Даже в наши дни бессчетное число людей по всему миру находят в нем смысл, а многие христианские группы утверждают, что пророчества о Божественном суде сбываются у них на глазах. Миллионы боятся быть «оставленными», когда наступит Конец (вспомним бестселлеры Тима Лахая!) Они соотносят трагические события недавней истории с катастрофами в Апокалипсисе.
Иоанновы видения пронизывают литературу от «Потерянного рая» Мильтона до стихов Уильяма Батлера Иейтса и рассказов Джеймса Болдуина. Они вдохновляли создателей музыки от «Боевого гимна Республики» и афро-американских спиричуэле до «Квартета на конец света» Оливье Мессиана, впервые исполненного пленными в нацистском концлагере. Видения Апокалипсиса и в наши дни изображают режиссеры и художники, как это делали до них Микеланджело, Гойя, Босх, Блейк и Пикассо. Христиане в Америке воодушевлялись апокалиптическими видениями космической битвы с 1600-х годов, когда многие иммигранты в Новый свет полагали, что прибыли в обетованный «новый Иерусалим».
Одни приписывали Америке спасительную роль в приближении нового миллениума. Другие видели в ее нынешней военной и экономической системе нечестивый Вавилон. Политическая риторика все еще апеллирует к национальному чувству божественного предназначения или проклинает Америку за грехи.
Что значила эта книга для людей, живших две тысячи лет назад, когда она была написан? И что значит ныне? Эти вопросы заставили меня взяться за перо: ведь принимаем мы Иоаннов Апокалипсис или нет, он затрагивает глубинные струны души. Я начала писать эту книгу во время войны, когда некоторые сторонники войны ссылались на Апокалипсис (написанный в послевоенное время). Если разобраться, чем эта книга задевала за живое читателей на протяжении двух тысячелетий, мы многое поймем о себе самих (и о том, почему религия пробуждала, к добру или к худу, столь бурные реакции)...
В спорах об Апокалипсисе опять же нет ничего нового. Ожесточенные баталии за и против нее шли с того времени, когда она была написана, особенно во II-IV веках. Тогда она с трудом была включена в канон, став последней книгой Нового Завета.2 Критики полагали, что Апокалипсис написан неизвестным еретиком, а древнейшие апологеты отстаивали ее надежность: мол, пророчества написал Иоанн, ученик Иисуса, в дополнение к Евангелию от Иоанна. Однако около 260 года знаменитый епископ св. Дионисий Александрийский оспорил эту точку зрения, отметив значительное различие между Евангелием от Иоанна и Апокалипсисом, в частности между их стилистикой. Дионисий считал, что неуклюжий греческий язык Апокалипсиса не мог бы выйти из-под пера евангелиста с его безупречным языком. Дионисий пояснял: «Я говорю все это не в насмешку (над автором Апокалипсиса — Э.П.) (да никто так не подумает), но для того, чтобы ясно показать различие этих произведений».
Тем не менее споры о подлинности Апокалипсиса (и его месте в Новом Завете) не сошли на нет. Через тысячу с лишним лет Мартин Лютер хотел исключить из канона Апокалипсис («в нем нет Христа»), пока до него не дошло, что эти образы можно использовать против Католической церкви. Католические апологеты в свою очередь обратили апокалиптические образы против Лютера и других «протестантов».
Элейн Пейглс - Доктрина шока - Для чего была написана самая загадочная книга Библии
[пер. с англ. Г. Г. Ястребова]. — М: Эксмо, 2014. — 240 с — (Религиозный бестселлер).
ISBN 978-5-699-63160-5
REVELATIONS: VISIONS, PROPHECY, AND POLITICS IN THE BOOK OF REVELATION
Элейн Пейглс - Доктрина шока - Для чего была написана самая загадочная книга Библии - Содержание
- Глава 1. Откровение Иоанна: вызов нечестивой империи — Риму
- Глава 2. Видения небес и ада: от Иезекииля и Иоанна до Павла
- Глава 3. Другие откровения: ересь или просветление?
- Глава 4. Перед лицом гонений: как иудеи и христиане отличали политику от религии
- Глава 5. Обращение Константина: как Иоаннов Апокалипсис стал частью Библии
Заключение
Благодарности
Примечания
Указатель имен
Элейн Пейглс - Доктрина шока - Для чего была написана самая загадочная книга Библии - Глава 1. Откровение Иоанна - вызов нечестивой империи — Риму
Многие христиане обходят Апокалипсис стороной, некоторые не читают его за богослужением, у третьих он не выходит из головы. Исследуя, как возникла эта книга и как ее понимали, мы переходим от времени, когда христиане были маргинальным, гонимым меньшинством, к возникновению процветающего движения, а затем и новозаветного канона после того, как император Константин внезапно объявил Христа своим покровителем и сделал христианство господствующей религией Римской империи.
Кто написал эту книгу? Почему и как ее читают в наши дни? И что она собой представляет? Можно ли считать, что Апокалипсис (Откровение) и в самом деле откровение от Бога? Как узнать, действительно ли эти видения передают истину или лишь являются плодом иллюзий и самообмана? Задаваясь такими вопросами, я осознала, что ситуацию осложняет собрание древних христианских текстов, обнаруженное в Египте в 1945 году. В это собрание входят не только «гностические» евангелия, но и двадцать других «книг откровения», в большинстве своем очень отличающихся от новозаветного Апокалипсиса.6 Многие из них говорят не столько о Судном дне в конце мировой истории, сколько об обретении божественного ныне. Однако прежде чем углубляться в эти произведения, рассмотрим новозаветную Книгу Откровения.
В начале.книги ее автор, Иоанн (часто называемый Иоанном Патмосским, ибо, по его словам, он находился на острове Патмос недалеко от турецкого побережья), сообщает, что как-то воскресным днем, находясь «в духе» (экстатическом трансе),7 услышал громкий голос, обращающийся к нему. Обернувшись, Иоанн увидел божественное существо, которое возвестило о грядущем вскоре и о событиях Конца. Иоанн, иудейский ученик Иисуса из Назарета, был убежден, что это божественное существо и есть воскресший Иисус, явившийся уже не в облике обычного человека, но в грозном сиянии, чье лицо было «как солнце, сияющее в силе своей». Согласно Иоанну, Иисус возвестил, что Бог вот-вот объявит войну злым силам, полонившим мир, и что, хотя предстоящая космическая битва уничтожит всю вселенную, в Конце Бог восторжествует, бросит нечестивцев в озеро с вечным огнем, а праведников примет в свое Царство.
Иоанн сообщает, что голос велел ему: «Взойди сюда!»9 (Видимо, призыв взойти на небо через открытую дверь, которую он увидел перед собой.) «И тотчас я был в духе», — пишет Иоанн. Он удостоился лицезреть престол Божий на небесах и увидел не меньше, чем пророк Иезекииль за шестьсот лет до него. Он видел, как от престола исходили «молнии, и громы, и гласы». Видел изумрудную радугу и стеклянное море, подобное хрусталю. Словно во сне, Иоанн видел, как возле престола стоит закланный Агнец. Агнец хочет показать ему, «что будет после сего».10 Ангелы трубят в трубы, и появляются четыре всадника Апокалипсиса: первый — на белом коне и с луком, второй — на огненно-рыжем коне и с большим мечом («чтобы убивали друг друга»11), третий — на вороном коне с вестью о голоде, четвертый — на бледном коне, несущий смерть от меча, чумы и диких зверей. Однако прежде чем начнется действие, Иоанн видит под жертвенником «души убитых за свое свидетельство перед Богом». Они громко взывают: «Доколе, Владыка Святой и Истинный, не судите и не мстите живущим на земле за крове нашу?»
Затем Иоанн видит четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли. Эти ангелы отмечают печатью лбы 144 тысяч мужчин, — элиту народа Божьего, по двенадцать тысяч от каждого из колен Израилевых, — чтобы защитить их от «великого дня гнева Божия». Внезапно действие возвращается к небесному престолу. С неба падает звезда. Открывается «кладезь бездны», из которого появляется гигантская саранча с человеческими лицами и женскими волосами — армия чудовищ, возглавляемых Аваддоном, ангелом бездны.14 А на небесах появляются два знамения: беременная женщина, «облеченная в солнце»,15 кричит, ибо у нее уже идут родовые схватки (она должна родить мальчика, Мессию Божьего), а за ней гонится огненно-красный Дракон, желающий сожрать младенца, как только тот появится на свет. Женщине удается спастись, ребенок возносится на небеса, а Иоанн с изумлением наблюдает, как на небе начинается война.16 Архангел Михаил и его ангелы сражаются с Драконом и его ангелами. Последние изгоняются с небес и падают на землю. Тогда Дракон призывает себе в союзники двух огромных и страшных чудовищ. Первое, с семью головами и десятью рогами, выходит из моря и получает власть «воевать... с соблюдающими заповеди Божий и имеющими свидетельство Иисуса», а также господствовать над миром. Второй зверь имеет некое загадочное человеческое имя, которому соответствует число 666. Он «заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю... чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя».
Космическая битва усиливается. На небе стоят семь ангелов. Каждый из них по очереди выливает на землю одну из золотых чаш гнева Божьего. Кошмар усиливается, когда шестой ангел выливает свою чашу в реку Евфрат, и «бесовские духи» выходят к царям земли, «чтобы собрать их на битву в этот великий день Бога Вседержителя».19 Местом битвы суждено стать Армагеддону (равнина у подножия горы Кармел на территории нынешнего Израиля). Когда седьмой ангел выливает свою чашу в воздух, раздаются «молнии, громы и голоса», за которыми следует землетрясение, самое страшное в истории. В результате землетрясения гибнет город Вавилон, а его жители, умирая в муках, проклинают Бога. Затем Иоанну открывается видение Вавилона (напоминающее видение пророка Исайи о Тире, древнем враге Израиля): Вавилон изображен как великая блудница, роскошно одетая и украшенная драгоценностями, восседающая на красном семиголовом звере и пьющая из золотой чаши кровь народа Божьего.20 Когда битва достигает кульминации, появляется Иисус как божественный воин на белом коне. Во главе ангельского воинства он съезжает с небес.
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