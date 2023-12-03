Ярл Николаевич Пейсти - Библейские принципы семейной жизни

Семья является наиважнейшим фактором в формировании человека. Она или раскроет все заложенные в нем способности, или же изуродует его, сделав ни к чему не пригодным. Общество, пренебрегающее семьей, терпит непоправимый ущерб, и 'если это происходит в течение продолжительного времени, то рано или поздно, такое общество вообще прекратит свое существование, как это уже не раз случалось со многими древними цивилизациями. Семья была учреждена самим Богом и, несомненно, Он и только Он располагает наилучшими указаниями, касающимися устройства семейной жизни. Если мы придерживаемся Божьих планов и уделяем Ему первое место в семье, то можно расчитывать на согласие и гармонию в жизни семьи. Если же Бог исключен из семьи, не следует даже ожидать чего-то хорошего. История семей Макса Юлес и Джонатана Эдвардс служит наглядной иллюстрацией такого контраста. Макс Юлес, живший в штате НьюЙорк, не верил в Бога. Женился он на девушке с такими же убеждениями. Имя Бога не упоминалось в их семье.

Социологи провели внимательное исследование 1026 потомков этой семьи, и вот результаты их труда: 300 человек умерли преждевременно; 100 человек получили тюремные сроки и в среднем провели в заключении по 13 лет каждый; 190 занимались проституцией и 100 были алкоголиками. Не имеется никаких сведений о полезных вкладах в общество 1026-ю потомками Макса Юлес. Джонатан Эдвардс, живший в том же штате и приблизительно в то же самое время, был убежденным христианином. Он женился на девушке с такими же убеждениями. Вместе они основали семью, центром которой был Бог. Исследователями были изучены 729 потомков этого брака: 300 из них были университетскими ректорами, 60 — авторами хороших книг и один стал вицепрезидентом Соединенных Штатов. Вклад, внесенный в общество 729-ю потомками Джонатан Эдвардс неизмерим. Его семья является хорошим примером библейсר кого принципа: ״Наставь юношу при начале пути его; он не уклонится от него, когда и состареет“ (Прит. 22, 6). Влияние, которое оказывает на жизнь человека семья, гораздо важнее всех остальных влияний, будь то друзья, школа, радио или даже церковь. Существует различие, или, по крайней мере, должно быть различие, между христианской семьей и семьей неверующих людей. По существу, центром христианской семьи является Христос.

Он живет в сердцах членов семьи и Он является наивысшим авторитетом во всех областях жизни в семье. Вот это и значит иметь христианскую семью. Возможно ли на сегодняшний день, в мире греха и беспокойства, иметь семью, центром которой является Христос? Если вы христианин, эта проблема будет беспокоить вас. Больше всего это может быть беспокоит вас потому, что вы видите, насколько ваша собственная семья далека от такого определения. И если это действительно так, это ни в коем случае не значит, что вы со своей семьей являетесь исключением. Вы принадлежите к обществу многих других христиан, которые, если будут честны, признаются, что сталкиваются с такой же трудностью. Давайте не будем обманывать себя. Большей частью христианские семьи являются жалкими представителями библейских образцов, и все мы это сознаем. Что из себя представляет поистине христианская семья? Может быть это идиллическое место мира и тишины, где обитают спокойствие и радость? А может быть это убежище от всех конфликтов, в котором никогда не встретишь непослушания или раздоров? Конечно же нет! Что касается истинной христианской семьи, то, в первую очередь, стоит постоянно помнить очень важный факт: она состоит из грешников, спасенных благодатию.

Ярл Николаевич Пейсти - Библейские принципы семейной жизни

Издатель: Friedensstimme 1991 г. - 188 с.

Ярл Николаевич Пейсти - Библейские принципы семейной жизни - Оглавление

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ СЕМЬИ

Занимает ли Бог первое место в вашей семье?

Знаки и авторитет

Четыре стадии в семейной жизни

Время для семейной молитвы

Церковь в твоем доме

БИБЛЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ БРАЧНОЙ ЖИЗНИ

Посоветуемся с архитектором

״Вначале Бог“

Заложим фундамент

Возведем каркас

Кирпичи

В вашем доме термиты!

О свидетельстве неверующему мужу

״Мужья, любите своих жен“

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Знать и любить своего ребенка

״Наставь юношу при начале пути его“

Люби или погибни

Установление глазного контакта

Сосредоточенное внимание

Дисциплинировать детей

Духовное воспитание детей

Родители и подростки

Сомнения в жизни ребенка

Освобождение ребенка

МОЛОДЕЖЬ

Уважение к родителям

״Мой отец выпивает“

Блудные сыновья

Знать волю Божию

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ В ОБЛАСТИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ