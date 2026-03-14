Пейсти - Илия

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга Якова Николаевича Пейсти «Илия: Сборник проповедей» представляет собой серию глубоких духовных размышлений, посвященных жизни и служению одного из самых ярких и бескомпромиссных пророков Ветхого Завета. Автор ставит задачу показать, что Илия был не просто легендарной фигурой прошлого, а «человеком, подобным нам», чьи борения, молитвы и триумфы имеют прямое отношение к жизни современного христианина. Основная идея сборника заключается в том, что Бог и сегодня ищет людей, готовых в чистоте и ревности стоять за истину среди духовного отступничества, и что сила Божья по-прежнему доступна тем, кто доверяет Ему так же безоговорочно, как пророк у потока Хораф или на горе Кармил.

Содержательная часть книги последовательно разбирает ключевые эпизоды биографии пророка: от его внезапного появления перед царем Ахавом до вознесения на огненной колеснице. Пейсти детально анализирует периоды «пустыни» в жизни Илии, подчеркивая, что время безмолвия и ожидания является необходимым этапом подготовки Божьего служителя. Автор уделяет особое внимание психологическому и духовному состоянию пророка в моменты его наивысшего триумфа и глубочайшего отчаяния, показывая, как Господь нежно восстанавливает Своего утомленного слугу. Каждая проповедь пронизана призывом к ревности по Божьей славе и практическим наставлением о том, как сохранять верность в условиях враждебного окружения.

Текст написан в классическом стиле евангельской проповеди — пламенном, доступном и глубоко христоцентричном. Яков Николаевич, будучи выдающимся радиопроповедником, мастерски использует живые образы и прямые обращения к сердцу слушателя, что делает чтение сборника захватывающим и назидательным. Работа служит прекрасным ресурсом для личного духовного укрепления и понимания того, как действует Божья благодать в немощном человеке. Эта книга вдохновляет читателя не просто восхищаться подвигами древнего пророка, но и стремиться к такой же огненной вере и молитвенной жизни в своем собственном призвании.

Я. Н. Пейсти – Илия – Сборник проповедей

Москва: Русское Христианское Радио, 2000. – 240 с.

ISBN 5-89844-004-6

Я. Н. Пейсти – Илия – Содержание

  • Золотой сосуд

  • Слово от Бога

  • Пребывать в Боге

  • Шаг веры

  • «Вот путь, идите по нему»

  • Вера и испытания

  • Поток Хораф

  • Сарепта

  • Послушание Богу

  • Избирает Бог

  • Нищие духом

  • «Огненное искушение»

  • Человек молитвы

  • Сила молитвы

  • Быть на своем месте!

  • Атаки дьявола

  • Гора Кармил

  • Огонь

  • Как молиться?

  • Бегство Илии

  • Незаслуженная милость

  • Веяние тихого ветра

  • «Он восстанавливает душу мою»

  • Призвание Елисея

  • «Проси, что сделать тебе»

  • Гора Преображения

Views 73
Added 14.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

