Пейсти - Илия
Книга Якова Николаевича Пейсти «Илия: Сборник проповедей» представляет собой серию глубоких духовных размышлений, посвященных жизни и служению одного из самых ярких и бескомпромиссных пророков Ветхого Завета. Автор ставит задачу показать, что Илия был не просто легендарной фигурой прошлого, а «человеком, подобным нам», чьи борения, молитвы и триумфы имеют прямое отношение к жизни современного христианина. Основная идея сборника заключается в том, что Бог и сегодня ищет людей, готовых в чистоте и ревности стоять за истину среди духовного отступничества, и что сила Божья по-прежнему доступна тем, кто доверяет Ему так же безоговорочно, как пророк у потока Хораф или на горе Кармил.
Содержательная часть книги последовательно разбирает ключевые эпизоды биографии пророка: от его внезапного появления перед царем Ахавом до вознесения на огненной колеснице. Пейсти детально анализирует периоды «пустыни» в жизни Илии, подчеркивая, что время безмолвия и ожидания является необходимым этапом подготовки Божьего служителя. Автор уделяет особое внимание психологическому и духовному состоянию пророка в моменты его наивысшего триумфа и глубочайшего отчаяния, показывая, как Господь нежно восстанавливает Своего утомленного слугу. Каждая проповедь пронизана призывом к ревности по Божьей славе и практическим наставлением о том, как сохранять верность в условиях враждебного окружения.
Текст написан в классическом стиле евангельской проповеди — пламенном, доступном и глубоко христоцентричном. Яков Николаевич, будучи выдающимся радиопроповедником, мастерски использует живые образы и прямые обращения к сердцу слушателя, что делает чтение сборника захватывающим и назидательным. Работа служит прекрасным ресурсом для личного духовного укрепления и понимания того, как действует Божья благодать в немощном человеке. Эта книга вдохновляет читателя не просто восхищаться подвигами древнего пророка, но и стремиться к такой же огненной вере и молитвенной жизни в своем собственном призвании.
Я. Н. Пейсти – Илия – Сборник проповедей
Москва: Русское Христианское Радио, 2000. – 240 с.
ISBN 5-89844-004-6
Я. Н. Пейсти – Илия – Содержание
Золотой сосуд
Слово от Бога
Пребывать в Боге
Шаг веры
«Вот путь, идите по нему»
Вера и испытания
Поток Хораф
Сарепта
Послушание Богу
Избирает Бог
Нищие духом
«Огненное искушение»
Человек молитвы
Сила молитвы
Быть на своем месте!
Атаки дьявола
Гора Кармил
Огонь
Как молиться?
Бегство Илии
Незаслуженная милость
Веяние тихого ветра
«Он восстанавливает душу мою»
Призвание Елисея
«Проси, что сделать тебе»
Гора Преображения
