Пейсти - Жизнь в проповеди
Книга Якова Николаевича Пейсти «Жизнь в проповеди» представляет собой уникальное биографическое и гомилетическое издание, которое подводит итог многолетнему служению одного из самых влиятельных евангельских проповедников XX века. Автор ставит задачу показать неразрывную связь между личной биографией служителя и тем словом, которое он несет людям, утверждая, что самая сильная проповедь — это та, которая подтверждена прожитым опытом и характером говорящего. Основная идея книги заключается в том, что служение Богу — это не работа и не набор технических приемов ораторского искусства, а целостный образ жизни, где каждое испытание, падение и триумф становятся материалом для Божьего послания.
Содержательная часть труда сочетает в себе мемуарные очерки и глубокие размышления о сути проповеднического призвания. Пейсти делится воспоминаниями о становлении своего служения, о трудностях миссионерского пути и о том, как формировалось его понимание библейских истин в горниле жизненных обстоятельств. Автор детально разбирает внутреннюю «кухню» проповедника: важность молитвенной подготовки, искренности перед аудиторией и абсолютной зависимости от водительства Святого Духа. Значительное внимание уделяется этике служителя и опасности превращения живого свидетельства в формальное религиозное ремесло, при этом каждая глава иллюстрируется примерами того, как конкретные библейские тексты оживали в контексте реальных человеческих нужд.
Текст написан в характерном для Якова Николаевича стиле — глубоко личном, теплом и в то же время бескомпромиссном в вопросах верности Писанию. «Жизнь в проповеди» служит ценным наставлением для нового поколения священнослужителей, напоминая, что мир слушает не столько красноречивого оратора, сколько преображенного человека. Работа помогает читателю увидеть за знакомым голосом радиопроповедника живую душу, которая сама постоянно нуждается в Божьей благодати. Это чтение вдохновляет на честный пересмотр своего хождения перед Богом и призывает к тому, чтобы наша жизнь стала самой громкой и ясной проповедью о Христе.
Москва: Русское Христианское Радио, 2012. – 560 с.
ISBN 978-5898-4400-22
Я. Н. Пейсти - Жизнь в проповеди – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
БИОГРАФИЯ
ПСАЛМЫ
ПСАЛОМ ПЕРВЫЙ - ПСАЛОМ ТРЕТИЙ - ПСАЛОМ ШЕСТОЙ – ИСЦЕЛЕНИЕ - ПСАЛОМ ВОСЬМОЙ - ПСАЛОМ ДЕСЯТЫЙ – БОЖИЯ ЗАЩИТА - ПСАЛОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ - ДУМАЙ ДУХОВНО - ПСАЛОМ АСАФА - ЗДОРОВО ЛИ ТВОЕ СЕРДЦЕ? - ВО СВЯТИЛИЩЕ БОЖЬЕМ - ПРИБЛИЖЕНИЕ К БОГУ - ПРОВЕРИМ СЕБЯ
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
ПРОКАЖЕННЫЙ ВОЕНАЧАЛЬНИК - ЛЕСТНИЦА ИАКОВА - ЕСЛИ МОЛИМСЯ, НЕ НУЖНО ПЛЕСТИ ИНТРИГИ - КАКОЕ БЕЗУМИЕ – ОТКЛАДЫВАТЬ - МУЖЕСТВО ДАНИИЛА - ВЫСОКИЙ ДУХ ДАНИИЛА - ГДЕ ЕСТЬ ВЕРА, ТАМ БУДЕТ ИСПЫТАНИЕ - РАСПОЛОЖИТЕ СЕРДЦЕ СВОЕ, - ЧТОБЫ ВЗЫСКАТЬ ГОСПОДА - ВОЗМЕДИЕ ЗА ГРЕХ НЕМИНУЕМО - ТРАГЕДИЯ ИОАСА - ЦАРСТВОВАНИЕ ИОСАФАТА - СИЛА НЕ В НАС, НО В БОГЕ - ГРЕХ ГАДА И РУВИМА - НИКТО НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ДВУМ ГОСПОДАМ - ЕСЛИ ТЫ ПРОМОЛЧИШЬ В ЭТО ВРЕМЯ - ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ - «НЕВОЗМОЖНОЕ ЧЕЛОВЕКАМ ВОЗМОЖНО БОГУ» - ...НО БОГ БЫЛ С НИМ - ЖЕНЩИНА, СКОРБЯЩАЯ ДУХОМ - СЕКРЕТ УСПЕХА ИОСИФА - ЧЕЛОВЕК ВЕРЫ И МОЛИТВЫ - ОБРАЩЕНИЕ АВРААМА - ЗА КАЖДЫМ ШАГОМ ПОСЛУШАНИЯ СЛЕДУЕТ НОВОЕ ОТКРОВЕНИЕ
ПРИТЧИ ХРИСТОВЫ
ЗНАЧЕНИЕ ПРИТЧ - ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ - ПРИТЧА О ГОРЧИЧНОМ ЗЕРНЕ - ПРИТЧА О ЗАКВАСКЕ - ПРИТЧА О ПЛЕВЕЛАХ - ПРИТЧИ О СОКРОВИЩЕ И О ЖЕМЧУЖИНЕ
ВЕРА НА СТРАНИЦАХ ПИСАНИЯ
ТРИ СТАДИИ ВЕРЫ - СЛОВО ВЕРЫ - БЕЗ ВЕРЫ УГОДИТЬ БОГУ НЕВОЗМОЖНО - ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ ЖИВ БУДЕТ - ВСЕ ВОЗМОЖНО ВЕРУЮЩЕМУ - ВЗОР ВЕРЫ - ВЕРА ЕНОХА - ПОСВЯТИ СВОИ РУКИ ХРИСТУ - СИЛА РОДИТЕЛЬСКОЙ ВЕРЫ - ЗАВЕЩАНИЕ ИОСИФА - ПОБЕДА ВЕРЫ - А ЧТО ВЫБИРАЕШЬ ТЫ?
ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
КАК ПРИНИМАТЬ ИСПЫТАНИЯ? - ОБОДРИСЬ, ДЕРЗАЙ, МУЖАЙСЯ - «ПУСТИТЕ ДЕТЕЙ...» - СЛЕДОВАНИЕ ЗА ХРИСТОМ - ЦЕНА ВЕРНОСТИ - СКОРБЬ. ТЕРПЕНИЕ. ЦАРСТВИЕ - БОГ, ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ПОТЕРИ - ЦЕНА ДУШИ - ВЕЧНЫЙ АД - ТЕМА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОПОВЕДИ
МОЛИТВА ДЕЙСТВУЮЩАЯ, УКРЕПЛЯЮЩАЯ, ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ
ТРИ ПРАВИЛА МОЛИТВЫ - НЕПРЕСТАННАЯ МОЛИТВА - СИЛА МОЛИТВЫ - БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТЕЦ, МАТЬ, ДРУГ И СУПРУГ - ОРУЖИЕ МОЛИТВЫ - МОЛИТВА В ЧАС НУЖДЫ - МОЛИТВА НЕЕМИИ - РОЛЬ ДУХА СВЯТОГО В МОЛИТВЕ
ЛИЧНОСТЬ ДУХА СВЯТОГО
ГОЛУБЬ КАК СИМВОЛ ДУХА СВЯТОГО - ДУХ СВЯТОЙ – УТЕШИТЕЛЬ - ГРЕХ ПРОТИВ ДУХА СВЯТОГО - «ВЫ ПРИМИТЕ СИЛУ..»
ЗНАКОМСТВО С ИИСУСОМ
КЕМ БЫЛ ИИСУС ХРИСТОС? - ЛОЖНОЕ СУЖДЕНИЕ О ХРИСТЕ - ИМЯ ИИСУСА - Я ЕСМЬ ИСТИНА - «ТЫ ЛИ ТОТ?» - «ИИСУС ОСТАНОВИЛСЯ» - ЧУДНЫЙ СПАСИТЕЛЬ - ХРИСТОС – ОСНОВА ЦЕРКВИ
СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
СЛОВО О КРЕСТЕ - ВОСКРЕСЕНИЕ – ФУНДАМЕНТ ВЕРЫ - СИЛА ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТА - ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК - СЛЕЗЫ СПАСИТЕЛЯ - ЕГО НЕТ ЗДЕСЬ
О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА
ПРИЗНАКИ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ - ПРИГОТОВЬСЯ К СРЕТЕНИЮ БОГА ТВОЕГО - ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ - ВРЕМЯ ПОКАЯТЬСЯ
РАЗНЫЕ
СИМОН ПЕТР - ЦЕЛЬ ВЕЛИКОЙ МИССИИ - ОНИ УВИДЕЛИ ОДНОГО ИИСУСА - ВЕРНЫЙ ЛИ ПУТЬ? - ГОРА КАРМИЛ - КАК СТАТЬ ПЕРВЫМ? - НЫНЕ. СЕГОДНЯ - ЗАКРОЙ ДВЕРЬ
Хронология жизни и служения Ярла Николаевича Пейсти
