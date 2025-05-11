Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пічэта Уладзімір - Гісторыя Беларусі

Пічэта,Уладзімір - Гісторыя Беларусі
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, **History of GDL and Slavs
Прапанаваная ўвазе чытачоў праца належыць выдатнаму вучонаму-гісторыку, аднаму са стваральнікаў і першаму рэктару БДУ, аднаму з арганізатараў Інбелкульта і Акадэміі навук Беларусі. Інстытута славяназнаўства і кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян Маскоўскага універсітэта акадэміку Уладзіміру Іванавічу Пічэту (1878—1947).
«Гісторыя Беларусі» не перавыдавалася з дня першага выхаду ў свет. З’яўленне яе было абумоўлена неабходнасцю пашырэння ведаў па гісторыі Беларусі як сярод студэнтаў БДУ, так і сярод беларускага грамадства. Кніга ахоплівае падзеі ад старажытных часоў да Люблінскай уніі 1569 г.
Адрасуецца выкладчыкам гісторыі, студэнтам. а таксама ўсім тым. хто цікавіцца жыццём і навуковай спадчынай знакамітага гісторыка.

Пічэта,Уладзімір - Гісторыя Беларусі

У. I. Пічэта. — Мн. : Выд. цэнтр БДУ, 2005. — 179 с. — (Scriptor universitatis).
ISBN 985-476-157-6.

Пічэта,Уладзімір - Гісторыя Беларусі - Змест

Напісанае — застаецца
I. Тэрыторыя і яе мінулае
  • 1. Агульны выгляд
  • 2. Мінулае тэрыторыі
  • 3. Дагістарычнае мінулае славян
  • 4. Славяне ў эпоху каланізацыі
  • 5. Каланізацыя тэрыторыі Беларусі і ўтварэнне беларускага народа
  • 6. Гісторыя беларускага плямення да паловы XI сталецця
    • А) Эпоха пляменных саюзаў
    • Б) Утварэнне дынастычнае дзяржавы
    • В) Гандлёвыя сувязі Беларусі
    • Г) Грамадства ў эпоху дынастычнаедзяржавы
    • Д) Дзяржаўны ўклад
    • Е) Хрысціянізацыя Беларусі
    • Ж) ІІраўныя погляды
II. Беларускія землі ў XI—XIII стст
  • 1. Утварэнне самастойных зямель-краін
III. Беларускія землі ў эпоху самастойнасці
  • 1. Гісторыя Смаленскае, Тураўскае і Полацкае зямель
  • 2. Народная гаспадарка
  • 3. Грамадскі ўклад
  • 4. Палітычны ўклад
  • 5. Царква і дзяржава
  • 6. Заканадаўства
  • 7. Духоўная культура
  • 8. Палітычныя тэорыі
  • 9. Культурныя ўплывы
IV. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага
  • 1. Утварэнне дынастычнае дзяржавы
  • 2. Магнацкая феадальная манархія
    • А) Літоўска-польскія уніі
    • Б) Нацыянальна-палітычная барацьба ў XV ст. і лёс уніі
    • В) Літва і краіны ў XV ст
    • Г) Літоўска-Беларуская-дзяржава ў барацьбе супроць уніі
    • Д) Замежная палітыка Літоўска-Беларускае дзяржавы ў XV і першай палове XVI ст
    • Е) Нацыянальны склад Літоўска-Беларускай дзяржавы
    • Ж) Краінныя канстытуцыі
    • 3) Народная гаспадарка ў XV і першай палове XVI ст
    • I) Грамадзянскі ўклад
  • 1. Ваеннаслужылы клас
  • 2. Мяшчане
  • 3. Сельскае насяленне
    • К) Палітычны ўклад
    • Л) Царква і дзяржава
    • М) Заканадаўства
    • Н) Культурныя ўплывы
V. Пачатак шляхецкае феадальнае дзяржавы
  • 1. Літоўска-польскія адносіны
  • 2. Знадворныя адносіны
  • 3. Аграрная рэформа
  • 4. Палітычнае ўмацаванне шляхецтва
  • 5. Царкоўна-рэлігійныя адносіны
  • 6. Заканадаўства і суд
  • 7. Беларускае Адраджэнне
  • 8. Школа
  • 9. Люблінская унія
Views 231
Rating 5.0 / 5
Added 11.05.2025
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books