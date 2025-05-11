Пічэта Уладзімір - Гісторыя Беларусі
Прапанаваная ўвазе чытачоў праца належыць выдатнаму вучонаму-гісторыку, аднаму са стваральнікаў і першаму рэктару БДУ, аднаму з арганізатараў Інбелкульта і Акадэміі навук Беларусі. Інстытута славяназнаўства і кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян Маскоўскага універсітэта акадэміку Уладзіміру Іванавічу Пічэту (1878—1947).
«Гісторыя Беларусі» не перавыдавалася з дня першага выхаду ў свет. З’яўленне яе было абумоўлена неабходнасцю пашырэння ведаў па гісторыі Беларусі як сярод студэнтаў БДУ, так і сярод беларускага грамадства. Кніга ахоплівае падзеі ад старажытных часоў да Люблінскай уніі 1569 г.
Адрасуецца выкладчыкам гісторыі, студэнтам. а таксама ўсім тым. хто цікавіцца жыццём і навуковай спадчынай знакамітага гісторыка.
Пічэта,Уладзімір - Гісторыя Беларусі
У. I. Пічэта. — Мн. : Выд. цэнтр БДУ, 2005. — 179 с. — (Scriptor universitatis).
ISBN 985-476-157-6.
Пічэта,Уладзімір - Гісторыя Беларусі - Змест
Напісанае — застаецца
I. Тэрыторыя і яе мінулае
- 1. Агульны выгляд
- 2. Мінулае тэрыторыі
- 3. Дагістарычнае мінулае славян
- 4. Славяне ў эпоху каланізацыі
- 5. Каланізацыя тэрыторыі Беларусі і ўтварэнне беларускага народа
-
6. Гісторыя беларускага плямення да паловы XI сталецця
- А) Эпоха пляменных саюзаў
- Б) Утварэнне дынастычнае дзяржавы
- В) Гандлёвыя сувязі Беларусі
- Г) Грамадства ў эпоху дынастычнаедзяржавы
- Д) Дзяржаўны ўклад
- Е) Хрысціянізацыя Беларусі
- Ж) ІІраўныя погляды
II. Беларускія землі ў XI—XIII стст
- 1. Утварэнне самастойных зямель-краін
III. Беларускія землі ў эпоху самастойнасці
- 1. Гісторыя Смаленскае, Тураўскае і Полацкае зямель
- 2. Народная гаспадарка
- 3. Грамадскі ўклад
- 4. Палітычны ўклад
- 5. Царква і дзяржава
- 6. Заканадаўства
- 7. Духоўная культура
- 8. Палітычныя тэорыі
- 9. Культурныя ўплывы
IV. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага
- 1. Утварэнне дынастычнае дзяржавы
-
2. Магнацкая феадальная манархія
- А) Літоўска-польскія уніі
- Б) Нацыянальна-палітычная барацьба ў XV ст. і лёс уніі
- В) Літва і краіны ў XV ст
- Г) Літоўска-Беларуская-дзяржава ў барацьбе супроць уніі
- Д) Замежная палітыка Літоўска-Беларускае дзяржавы ў XV і першай палове XVI ст
- Е) Нацыянальны склад Літоўска-Беларускай дзяржавы
- Ж) Краінныя канстытуцыі
- 3) Народная гаспадарка ў XV і першай палове XVI ст
- I) Грамадзянскі ўклад
- 1. Ваеннаслужылы клас
- 2. Мяшчане
-
3. Сельскае насяленне
- К) Палітычны ўклад
- Л) Царква і дзяржава
- М) Заканадаўства
- Н) Культурныя ўплывы
V. Пачатак шляхецкае феадальнае дзяржавы
- 1. Літоўска-польскія адносіны
- 2. Знадворныя адносіны
- 3. Аграрная рэформа
- 4. Палітычнае ўмацаванне шляхецтва
- 5. Царкоўна-рэлігійныя адносіны
- 6. Заканадаўства і суд
- 7. Беларускае Адраджэнне
- 8. Школа
- 9. Люблінская унія
No comments yet. Be the first!