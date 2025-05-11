Прапанаваная ўвазе чытачоў праца належыць выдатнаму вучонаму-гісторыку, аднаму са стваральнікаў і першаму рэктару БДУ, аднаму з арганізатараў Інбелкульта і Акадэміі навук Беларусі. Інстытута славяназнаўства і кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян Маскоўскага універсітэта акадэміку Уладзіміру Іванавічу Пічэту (1878—1947).

«Гісторыя Беларусі» не перавыдавалася з дня першага выхаду ў свет. З’яўленне яе было абумоўлена неабходнасцю пашырэння ведаў па гісторыі Беларусі як сярод студэнтаў БДУ, так і сярод беларускага грамадства. Кніга ахоплівае падзеі ад старажытных часоў да Люблінскай уніі 1569 г.

Адрасуецца выкладчыкам гісторыі, студэнтам. а таксама ўсім тым. хто цікавіцца жыццём і навуковай спадчынай знакамітага гісторыка.

Пічэта,Уладзімір - Гісторыя Беларусі

У. I. Пічэта. — Мн. : Выд. цэнтр БДУ, 2005. — 179 с. — (Scriptor universitatis).

ISBN 985-476-157-6.

Пічэта,Уладзімір - Гісторыя Беларусі - Змест

Напісанае — застаецца

I. Тэрыторыя і яе мінулае

1. Агульны выгляд

2. Мінулае тэрыторыі

3. Дагістарычнае мінулае славян

4. Славяне ў эпоху каланізацыі

5. Каланізацыя тэрыторыі Беларусі і ўтварэнне беларускага народа

6. Гісторыя беларускага плямення да паловы XI сталецця А) Эпоха пляменных саюзаў Б) Утварэнне дынастычнае дзяржавы В) Гандлёвыя сувязі Беларусі Г) Грамадства ў эпоху дынастычнаедзяржавы Д) Дзяржаўны ўклад Е) Хрысціянізацыя Беларусі Ж) ІІраўныя погляды



II. Беларускія землі ў XI—XIII стст

1. Утварэнне самастойных зямель-краін

III. Беларускія землі ў эпоху самастойнасці

1. Гісторыя Смаленскае, Тураўскае і Полацкае зямель

2. Народная гаспадарка

3. Грамадскі ўклад

4. Палітычны ўклад

5. Царква і дзяржава

6. Заканадаўства

7. Духоўная культура

8. Палітычныя тэорыі

9. Культурныя ўплывы

IV. Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага

1. Утварэнне дынастычнае дзяржавы

2. Магнацкая феадальная манархія А) Літоўска-польскія уніі Б) Нацыянальна-палітычная барацьба ў XV ст. і лёс уніі В) Літва і краіны ў XV ст Г) Літоўска-Беларуская-дзяржава ў барацьбе супроць уніі Д) Замежная палітыка Літоўска-Беларускае дзяржавы ў XV і першай палове XVI ст Е) Нацыянальны склад Літоўска-Беларускай дзяржавы Ж) Краінныя канстытуцыі 3) Народная гаспадарка ў XV і першай палове XVI ст I) Грамадзянскі ўклад

1. Ваеннаслужылы клас

2. Мяшчане

3. Сельскае насяленне К) Палітычны ўклад Л) Царква і дзяржава М) Заканадаўства Н) Культурныя ўплывы



V. Пачатак шляхецкае феадальнае дзяржавы