Пихай - Под защитой Всевышнего
«Под защитой Всевышнего» — это трогательные и вдохновляющие мемуары Адольфа Андреевича Пихая, чья жизнь стала живым примером Божьего провидения. Автор приглашает читателя пройти вместе с ним через десятилетия испытаний, которые выпали на долю верующих в XX веке.
Эта книга — не просто хроника событий, а личное свидетельство о том, как вера помогает преодолевать страх, гонения и житейские бури. Адольф Андреевич с обезоруживающей искренностью описывает свой путь, в котором каждое испытание оборачивалось возможностью увидеть руку Божью, а каждая трудность становилась свидетельством Его защиты.
Адольф Андреевич Пихай – Под защитой Всевышнего – Воспоминание о моей жизни
West Sacramento, CA: Pacific Coast Slavic Baptist Association, 2009. – 143 с.
ISBN 978-0-9818357-0-9
Адольф Андреевич Пихай – Под защитой Всевышнего – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВОСПОМИНАНИЕ О ПРОЙДЕННОЙ ЖИЗНИ - МОЕ ДЕТСТВО - ШАРИК - ЗАЯЦ - ЧАЙНИК - МОЙ ПАПА - РЫБУ «ЛОВИЛИ» В МАГАЗИНЕ - МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ - ТЕМНАЯ СТРАНИЦА МОЕГО ДЕТСТВА - НЕТ НИГДЕ ПОМОЩИ - С УРАЛА НА УКРАИНУ - ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ - ПОМОЩЬ В ПОЕЗДКЕ - БОГ НЕ ЗАБЫЛ НАС! - У БАБУШКИ - ЖИЗНЬ У БАБУШКИ - БАБУШКИНА КОРОВА - НАПАДЕНИЕ СОБАК - ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ КИРОВОГРАДЕ - СЫН ВРАГА НАРОДА - СЛУЧАЙ В ШКОЛЕ - САМАЯ ВКУСНАЯ ЯИЧНИЦА - МОИ НОВЫЕ БОТИНКИ... - У СЕСТЁР НОВЫЕ ТУФЛИ - ВКУСНЫЙ ХЛЕБ - ПЕШКОМ В НОВГОРОДКУ - ЕДУ ВОЛАМИ В КИРОВОГРАД - ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА - ВОЕННОПЛЕННЫХ ОХРАНЯЮТ С СОБАКАМИ - ОККУПИРОВАННЫЙ КИРОВОГРАД - КИРПИЧ СПАС МЕНЯ ОТ СМЕРТИ - ДЕТДОМ - НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА - СОВХОЗ - В СОВХОЗЕ ПРОИЗВОДИЛИ МНОГО РАЗНЫХ ПРОДУКТОВ - МАМИНА РАБОТА В СОВХОЗЕ - ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ СОВХОЗА - УРОК ОТ ПЧЕЛЫ - НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА - СЛУЧАЙ С ЯЩЕРИЦЕЙ - В ВОСКРЕСЕНЬЕ МЫ УЧИЛИСЬ МАРШИРОВАТЬ - КАНИКУЛЫ В СОВХОЗЕ - МАМА АРЕСТОВАНА - НАЗАД В КИРОВОГРАД - ГОТОВИМСЯ К ОТСТУПЛЕНИЮ - МАМУ ВЫКРАЛИ ИЗ ТЮРЬМЫ - ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ДНЕЙ ЕДЕМ ТОВАРНЫМ ПОЕЗДОМ - МЫ В ПОЛЬШЕ - В ГОРОДЕ КРОСНО - ПУТЕШЕСТВУЕМ В ПОЛЬШЕ ДАЛЬШЕ - МЫ В ГЕРМАНИИ - ВЕРУЮЩИЕ НЕМЦЫ - Я РАБОТАЮ У ВЕРУЮЩЕГО НЕМЦА - НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА В ЛАНДСБЕРГЕ - МЫ СНОВА БЕЖЕНЦЫ - ПОЕЗДОМ В БЕРЛИН - МЫ В БЕРЛИНЕ - НАША ЖИЗНЬ В ГОРОДЕ НАУЭНЕ - ПЕШКОМ В ГАМБУРГ - НАШУ ТАЧКУ УДАРИЛ ГРУЗОВИК - КОНЕЦ ВОЙНЫ - МОТОЦИКЛ - ГРУЗОВИК - СЛУЧАИ С САМОЛЕТАМИ - ВОЗЛЕ СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЫ - ТРАНЗИТНЫЙ ЛАГЕРЬ - Я ПОТЕРЯЛ МАМУ - МАМА НАШЛА МЕНЯ - ПОРОХОВОЙ СКЛАД - СЛУЧАЙ С ОТЦЕПЛЕННЫМ ВАГОНОМ - УКРАИНСКИЙ ЛАГЕРЬ ТОСТЕД - МЫ В БУРГДОРФЕ, УКРАИНСКИЙ ЛАГЕРЬ ОХАЙО - ПОБЕДА НАД ИДОЛОМ – ФУТБОЛОМ - АГРОНОМИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ - МОЯ ФОТОСТУДИЯ - ЭМИГРАЦИЯ В БРАЗИЛИЮ - ПЛАВАЮ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ - АМАЗОНКА - МЫ В БРАЗИЛИИ - БРАЗИЛИЯ - МЫ В САН-ПАУЛУ - НА РАБОТЕ - Я СТАЛ ЧЕРТЕЖНИКОМ - НАШ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ - КУРЫ И ХЕКТОР - НАШИ ЗАНЯТИЯ В БРАЗИЛИИ - ЭМИГРАЦИЯ В США - ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ВЫЕЗД В США - МЫ РЕШИЛИ ЕХАТЬ ПАРОХОДОМ В АМЕРИКУ - СТРАШНЫЙ УРАГАН - ПРИЕХАЛИ В США - ЖИЗНЬ В США - ВСТРЕТИЛИ СВОИХ ЛЮДЕЙ ПО ВЕРЕ
ЭПИЛОГ
No comments yet. Be the first!