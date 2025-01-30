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Пикеринг - Библейский сепаратизм - книги и модуль BibleQuote

Эрнст Пикеринг - Библейский сепаратизм
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Модуль для программы BibleQuote - 30/01/2025
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Category ESXATOS BOOKS, BIBLEQUTE MODULES, Theology mod, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History
В этой книге описывается история духовной борьбы, которая не окончится до того самого момента, пока не возвратится на землю в славе Своей Глава Церкви. Но так как те, кто участвуют в этой битве, сами лично облачены в плоть и далеки от совершенства, то на земле и не будет никогда абсолютно совершенной церкви. Но хотя участники этой духовной битвы и наделены присущими человеку слабостями, недостатками и зачастую предрассудками, они отличаются от многих формальных христиан своим стремлением к совершенству и духовной чистоте, этим самым утверждая на земле собрания святых, жаждущих жить достойно Бога и Его спасительной благодати.
Целью этой книги не было стремление автора доказать, что все фундаменталисты и сепаратисты
достойны одного только восхваления, а все противники сепаратизма лишены каких-либо духовных ценностей, так как истинные дети Божии, любящие Христа и являющиеся благословением для всех окружающих, есть и в той, и в другой среде. Нашим стремлением было: на страницах данной книги исследовать, проиллюстрировать и защитить тот важный принцип, который так ясно освещен в Священном Писании — о необходимости самого решительного
отделения от зла и отступничества.

Эрнст Пикеринг - Библейский сепаратизм

Издательство миссии Фриденсштимме, 1990. - 216 с.

Эрнст Пикеринг - Библейский сепаратизм - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
  • ГЛАВА 1. Конфликты, возникшие еще в ранние дни христианства: донатизм против католицизма
  • ГЛАВА 2. Лучи света в мрачный период средневековья
  • ГЛАВА 3. Принципы сепаратизма в среде анабаптистов и пуритан
  • ГЛАВА 4. Зарождение модернизма (религиозного неверия) и его влияние
  • ГЛАВА 5. Отделение от основных деноминаций в Северной Америке
  • ГЛАВА 6. Сепаратизм в среде межденоминационных (несоюзных) групп
  • ГЛАВА 7. Нео-евангельскоеи «Молодоеевангельское» движение
  • ГЛАВА 8. Принцип экуменической евангелизации - лобовая атака на библейский сепаратизм
  • ГЛАВА 9. Библейское основание для церковного сепаратизма
  • ГЛАВА 10. Некоторые практические советы сепаратистам
БИБЛИОГРАФИЯ
Views 351
Rating 5.0 / 5
Added 30.01.2025
Author brat Vasil
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5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

S
Sergey05 1 year ago

Большое спасибо!

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