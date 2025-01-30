Пикеринг - Библейский сепаратизм - книги и модуль BibleQuote
В этой книге описывается история духовной борьбы, которая не окончится до того самого момента, пока не возвратится на землю в славе Своей Глава Церкви. Но так как те, кто участвуют в этой битве, сами лично облачены в плоть и далеки от совершенства, то на земле и не будет никогда абсолютно совершенной церкви. Но хотя участники этой духовной битвы и наделены присущими человеку слабостями, недостатками и зачастую предрассудками, они отличаются от многих формальных христиан своим стремлением к совершенству и духовной чистоте, этим самым утверждая на земле собрания святых, жаждущих жить достойно Бога и Его спасительной благодати.
Целью этой книги не было стремление автора доказать, что все фундаменталисты и сепаратисты
достойны одного только восхваления, а все противники сепаратизма лишены каких-либо духовных ценностей, так как истинные дети Божии, любящие Христа и являющиеся благословением для всех окружающих, есть и в той, и в другой среде. Нашим стремлением было: на страницах данной книги исследовать, проиллюстрировать и защитить тот важный принцип, который так ясно освещен в Священном Писании — о необходимости самого решительного
отделения от зла и отступничества.
Эрнст Пикеринг - Библейский сепаратизм
Издательство миссии Фриденсштимме, 1990. - 216 с.
Эрнст Пикеринг - Библейский сепаратизм - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
- ГЛАВА 1. Конфликты, возникшие еще в ранние дни христианства: донатизм против католицизма
- ГЛАВА 2. Лучи света в мрачный период средневековья
- ГЛАВА 3. Принципы сепаратизма в среде анабаптистов и пуритан
- ГЛАВА 4. Зарождение модернизма (религиозного неверия) и его влияние
- ГЛАВА 5. Отделение от основных деноминаций в Северной Америке
- ГЛАВА 6. Сепаратизм в среде межденоминационных (несоюзных) групп
- ГЛАВА 7. Нео-евангельскоеи «Молодоеевангельское» движение
- ГЛАВА 8. Принцип экуменической евангелизации - лобовая атака на библейский сепаратизм
- ГЛАВА 9. Библейское основание для церковного сепаратизма
- ГЛАВА 10. Некоторые практические советы сепаратистам
БИБЛИОГРАФИЯ
Большое спасибо!