Пил Уильям Kapp - He скрывай свою веру - Как оказывать духовное влияние на своих коллег

Наша мысль предельно проста: для большинства христиан именно работа, а не церковь или чужая страна, выбранная для миссионерской работы, является основным местом, где они призваны трудиться на благо Царства небесного. Мы убеждены, что такое положение вещей верно и с библейской, и с исторической точек зрения. Когда церковь позволила себе перенести все внимание внутрь самой себя, своих четырех стен, она тут же стала уменьшаться в размере. Но когда церковь начала посылать людей в мир, призывая их не скрывать свою веру, она стала расти удивительным образом. Ранняя церковь должна быть нам примером для подражания. Эта церковь выросла от горстки учеников в тридцатых годах I в. н. э. до полумиллиона последователей к концу века. И этот рост не был результатом распространения Евангелия лишь благодаря увеличению числа миссионеров. Произошло это потому, что обыкновенные верующие, христиане, позволили своей вере проявиться на работе и в повседневной жизни. Первые христиане беседовали о Благой вести в пекарнях, лавочках, мастерских, на рынках.

От пыльных улочек Иерусалима до топких низин Британских островов они несли Евангелие с такой радостью и энтузиазмом, которых никогда не добиться с помощью заработной платы или призывов к ответственности. Иногда Господь усматривает иные способы для распространения Благой вести, но мы считаем, что исторически первые и основные способы состояли в непосредственном влиянии верующих и их веры на простых людей, с которыми они вместе были заняты общей работой. В 1995 г., руководствуясь именно этими соображениями, мы создали группу «Saline Solution», чтобы научить врачей свидетельствовать о своей вере пациентам. Кстати, никто из нас не видел в себе дара проповедника. К тому времени мы оба обучились так называемому наступательному благовестию и готовы были использовать этот метод по отношению к совершенно незнакомым людям. И, несмотря на то что мы оба искренне желали делиться своей верой с другими людьми, нас бросало в холодный пот при мысли о том, что нам предстоит говорить о Христе с нехристианами. Однако благодаря нашим объединенным усилиям получился серьезный результат: родилась новая модель проповеди Евангелия — с помощью духовного влияния. Этой моделью могли спокойно пользоваться врачи, ежедневно испытывающие нехватку времени и связанные морально-этическими ограничениями.

Во время обучения мы часто слышали от врачей, многие из которых искренне стремились оказывать на пациентов духовное влияние, три высказывания: 1) «Какой груз свалился с моих плеч, я больше не чувствую за собой вины!» 2) «Это я могу!» 3) «Вы должны адаптировать этот метод для использования в других профессиональных сферах!» Последнее пожелание мы постарались выполнить в этой книге. Мы считаем, что подход «открытого свидетельства о своей вере», который позволяет нести духовную истину неспасенному миру, соответствует духу Библии. Мы верим, что он сможет изменить представления многих христиан о благовестии и повлиять на представления неверующих о самих христианах. Исследуя Писание и собственный жизненный опыт, мы открыли для себя то, что часто игнорируется сторонниками современных методов распространения Евангелия, и поняли, что благовестие — это не мероприятие, а процесс. А это означает, что проповедь Евангелия заключается не во внедрении в сознание людей фактов о Боге и о человечестве с последующим немедленным требованием принять Иисуса своим Господом и Спасителем, а в процессе, часто довольно длительном, «возделывания» сердца неверующего, чтобы он смог принять Благую весть. Другими словами, проповедь Евангелия — процесс живой, а не механический. Интересно, что в Библии, когда речь заходит о проповеди Евангелия, чаще всего используется образ возделывания земли. Благовестие представляет собой процесс, сходный с выращиванием какой-либо культуры: подготовка почвы — посев — урожай. Для того чтобы подготовить почву отношений, в которую можно сеять семена библейской истины, чтобы они могли взойти и принести урожай вечной жизни, требуется время.

Пил Уильям Kapp - He скрывай свою веру - Как оказывать духовное влияние на своих коллег

Пер. с англ. / Уильям Карр Пил, Уолт Лэримор. — СПб.: Мирт, 2007. — 276 с.

ISBN 978-5-88869-206-6

Пил Уильям Kapp - He скрывай свою веру - Содержание

Благодарности

Введение

Глава 1. Духовная экономика

Глава 2. Призванные служить на рабочем месте

Глава 3. Кто-нибудь голоден?

Глава 4. Как заслужить право быть услышанным

Глава 5. Будьте проще

Глава 6. Поощрение любопытства

Глава 7. Создание стратегических союзов

Глава 8. Благовестие без стен

Глава 9. Как войти в открытую дверь

Глава 10. Истина во всей полноте

Глава 11. Как реагировать на возражения

Глава 12. Как выполнить свою миссию

Глава 13. Начало

Глава 14. Перемены навсегда

Примечания

Условные сокращения книг Библии

Список профессиональных христианских организаций

Об авторах