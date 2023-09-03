Пил Уильям Kapp - He скрывай свою веру - Как оказывать духовное влияние на своих коллег

Пил - He скрывай свою веру
Наша мысль предельно проста: для большинства христиан именно работа, а не церковь или чужая страна, выбранная для миссионерской работы, является основным местом, где они призваны трудиться на благо Царства небесного. Мы убеждены, что такое положение вещей верно и с библейской, и с исторической точек зрения. Когда церковь позволила себе перенести все внимание внутрь самой себя, своих четырех стен, она тут же стала уменьшаться в размере. Но когда церковь начала посылать людей в мир, призывая их не скрывать свою веру, она стала расти удивительным образом. Ранняя церковь должна быть нам примером для подражания. Эта церковь выросла от горстки учеников в тридцатых годах I в. н. э. до полумиллиона последователей к концу века. И этот рост не был результатом распространения Евангелия лишь благодаря увеличению числа миссионеров. Произошло это потому, что обыкновенные верующие, христиане, позволили своей вере проявиться на работе и в повседневной жизни. Первые христиане беседовали о Благой вести в пекарнях, лавочках, мастерских, на рынках.
От пыльных улочек Иерусалима до топких низин Британских островов они несли Евангелие с такой радостью и энтузиазмом, которых никогда не добиться с помощью заработной платы или призывов к ответственности. Иногда Господь усматривает иные способы для распространения Благой вести, но мы считаем, что исторически первые и основные способы состояли в непосредственном влиянии верующих и их веры на простых людей, с которыми они вместе были заняты общей работой. В 1995 г., руководствуясь именно этими соображениями, мы создали группу «Saline Solution», чтобы научить врачей свидетельствовать о своей вере пациентам. Кстати, никто из нас не видел в себе дара проповедника. К тому времени мы оба обучились так называемому наступательному благовестию и готовы были использовать этот метод по отношению к совершенно незнакомым людям. И, несмотря на то что мы оба искренне желали делиться своей верой с другими людьми, нас бросало в холодный пот при мысли о том, что нам предстоит говорить о Христе с нехристианами. Однако благодаря нашим объединенным усилиям получился серьезный результат: родилась новая модель проповеди Евангелия — с помощью духовного влияния. Этой моделью могли спокойно пользоваться врачи, ежедневно испытывающие нехватку времени и связанные морально-этическими ограничениями.
Во время обучения мы часто слышали от врачей, многие из которых искренне стремились оказывать на пациентов духовное влияние, три высказывания: 1) «Какой груз свалился с моих плеч, я больше не чувствую за собой вины!» 2) «Это я могу!» 3) «Вы должны адаптировать этот метод для использования в других профессиональных сферах!» Последнее пожелание мы постарались выполнить в этой книге. Мы считаем, что подход «открытого свидетельства о своей вере», который позволяет нести духовную истину неспасенному миру, соответствует духу Библии. Мы верим, что он сможет изменить представления многих христиан о благовестии и повлиять на представления неверующих о самих христианах. Исследуя Писание и собственный жизненный опыт, мы открыли для себя то, что часто игнорируется сторонниками современных методов распространения Евангелия, и поняли, что благовестие — это не мероприятие, а процесс. А это означает, что проповедь Евангелия заключается не во внедрении в сознание людей фактов о Боге и о человечестве с последующим немедленным требованием принять Иисуса своим Господом и Спасителем, а в процессе, часто довольно длительном, «возделывания» сердца неверующего, чтобы он смог принять Благую весть. Другими словами, проповедь Евангелия — процесс живой, а не механический. Интересно, что в Библии, когда речь заходит о проповеди Евангелия, чаще всего используется образ возделывания земли. Благовестие представляет собой процесс, сходный с выращиванием какой-либо культуры: подготовка почвы — посев — урожай. Для того чтобы подготовить почву отношений, в которую можно сеять семена библейской истины, чтобы они могли взойти и принести урожай вечной жизни, требуется время.
Пил Уильям Kapp - He скрывай свою веру - Как оказывать духовное влияние на своих коллег
Пер. с англ. / Уильям Карр Пил, Уолт Лэримор. — СПб.: Мирт, 2007. — 276 с.
ISBN 978-5-88869-206-6
Пил Уильям Kapp - He скрывай свою веру - Содержание
Благодарности
Введение
- Глава 1. Духовная экономика
- Глава 2. Призванные служить на рабочем месте
- Глава 3. Кто-нибудь голоден?
- Глава 4. Как заслужить право быть услышанным
- Глава 5. Будьте проще
- Глава 6. Поощрение любопытства
- Глава 7. Создание стратегических союзов
- Глава 8. Благовестие без стен
- Глава 9. Как войти в открытую дверь
- Глава 10. Истина во всей полноте
- Глава 11. Как реагировать на возражения
- Глава 12. Как выполнить свою миссию
- Глава 13. Начало
- Глава 14. Перемены навсегда
Примечания
Условные сокращения книг Библии
Список профессиональных христианских организаций
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