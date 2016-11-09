Пилат - Иисус, евреи и раннее христианство
От автора. Однажды меня посетила идея, удивившая меня самого. Суть ее заключалась в следующем — Вера в Иисуса Христа и Евангелия далеко не однозначные понятия. Многовековая Потребность мира в монотеизме вылилась в христианство, сложнейшую и наиболее изощренную из всех имеющихся религиозных доктрин, центральное место в которой по праву принадлежит Иисусу Христу.
На протяжении многих веков основу религиозного восприятия Христа составляли Евангелия. Так было до настоящего времени.
Информационный поток, обрушивающийся на современного человека, потребовал от его психики защиты в виде какой-то постоянной основы, которой, безусловно, является Вера. Вера выдержала испытания атеизмом и сейчас успешно противостоит ему. И эта новая современная Вера уже не нуждается в доказательствах, как это было сотни лет назад. Многие христиане верят в Иисуса Христа, не имея ни малейшего представления об Евангелиях — таково веяние времени.
Незнание, конечно же, не отрицает, как и не подтверждает факт их божественного происхождения, что, впрочем, и не очень существенно. Время лучше всего справляется с анахронизмами, и вопрос нескольких лет, когда понимание земной природы Евангелий станет новым каноном. Слишком много в Евангелиях текстовых несуразностей, чтобы не понять очевидной истины, что они — коллективный труд безымянных авторов и редакторов.
Пилат Борис Вольфович - Иисус, евреи и раннее христианство
М.: ЛЕНАНД, 2006. — 336 с.
10-значный ISBN, применяемый до 2007 г.: ISBN 5-9710-0082-9
Соотв. 13-значный ISBN, вводимый с 2007 г.: ISBN 978-5-9710-0082-2
В оформлении обложки использован фрагмент картины В. Д. Поленова «Христос и грешница» (1888).
Пилат Борис Вольфович - Иисус, евреи и раннее христианство - Содержание
Введение
- Глава 1.Продолжение истории
- Глава 2.Ученики Иисуса
- Глава 3.Иисус мистический
- Глава 4.Четвертое Евангелие, компиляция и комбинаторика . .
- Глава 5.Новизна и эмоциональность
- Глава 6.Иисус и фарисеи
- Глава 7.Утопия и Учение Иисуса
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Глава 8. Жизнь Иисуса и Закон Моисея
- 8.1. Вселенский характер Служения
- 8.2. Служение в рамках Закона
- Глава 9. Бунтарь поневоле
- Глава 10. Мессия
- Глава 11. Сын Человеческий — Мессия — Сын Божий — Бог . . .
- Глава 12. Liapb Иудейский
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Глава 13. Еше раз о смерти Иисуса
- 13.1. Датировки
- 13.2. Логика Бога
- Глава 14. Выстраданное мессианство
- Глава 15. Конфликты
- Глава 16. Воплощенное назорейство и ессейско-кумранская традиция
- Глава 17. Иаков Праведный и Кумранские зарисовки
- Глава 18. Апофеоз преломленной реальности
- Глава 19. Христос — Воплощенный Мессия
- Глава 20. Мир апостола Павла
- Глава 21. Фон иудео-римских отношений
- Глава 22. Первые годы становления
- Глава 23. Эллинизация и ее следствия
- Глава 24. Иудео-христианская (мессианская) идея
- Глава 25. Канун размежевания
- Глава 26. Иудеи и языческое христианство
- Глава 27. Размежевание обшин
- Глава 28. После Восстания Бар Кохбы
- Глава 29. Утверждение Божества
- Глава 30. Христианство и империя
Послесловие
Литература
Пилат Борис Вольфович - Иисус, евреи и раннее христианство - Введение
В.Фрикке, известный исследователь Евангелий, пишет:
«За триста лет, минувших со смерти Иисуса и до возведения христианского учения в статус государственной религии, доктринальные мнения сплелись в большой запутанный клубок. Обнаруженный в Стамбуле в 1966 году манускрипт, содержащий информацию о первых столетиях христианства, указывает на существование около 80 различных версий Евангелий».[1]
Четырем вариантам «повезло». В нужное время они были адаптированы для целей бурно развивающегося христианства, они стали каноном и обожествлены.
Их главная цель — и это совершенно логично — обоснование божественности Иисуса Христа. И евангелисты, а затем и редакторы блестяще справились с задачей. При этом исторические факты Его скитаний и Служения приобрели вспомогательный характер, а сюжет Евангелий трансформировался в захватывающую драму.
Иисус превратился в Главного Героя, борющегося со злодеями, и как в любой драме эти злодеи были найдены — ими оказались евреи. При этом было забыто и отброшено то, что они были Его первыми почитателями. На протяжении многих лет они молили Его об Избавлении и Спасении в синагогах огромной Римской империи, а затем и за ее пределами. Беда их была в том, что они почитали Его как Мессию, как посланника Бога, не более того. У них уже был Бог — Единый, к Нему обращали они свои молитвы и не хотели с Ним расставаться.
Параллельно развивались два направления: иудео-христианство (или мессианская ветвь) распространялось среди иудеев и прозелитов; христианство, в котором Иисус являлся Богом, — среди язычников.
В начале пути дружеские и равноправные идеи в какой-то мере конкурировали и дополняли друг друга. Затем их пути разошлись.
Три иудейских восстания сделали евреев изгоями в Римской империи, и это не могло не сказаться на идеологии теперь уже конкурирующих групп.
Христианство утвердило свои принципы. Анализу этого процесса и посвящена настоящая книга. При написании книги я исходил из того, что, аналогично таблице Менделеева, где атомные веса являются основным фактором, позволяющим системно изучать свойства элементов, в истории точная датировка позволяет полно оценить развитие и становление тех или иных событий.
спасибо