От автора. Однажды меня посетила идея, удивившая меня самого. Суть ее заключалась в следующем — Вера в Иисуса Христа и Евангелия далеко не однозначные понятия. Многовековая Потребность мира в монотеизме вылилась в христианство, сложнейшую и наиболее изощренную из всех имеющихся религиозных доктрин, центральное место в которой по праву принадлежит Иисусу Христу.

На протяжении многих веков основу религиозного восприятия Христа составляли Евангелия. Так было до настоящего времени.

Информационный поток, обрушивающийся на современного человека, потребовал от его психики защиты в виде какой-то постоянной основы, которой, безусловно, является Вера. Вера выдержала испытания атеизмом и сейчас успешно противостоит ему. И эта новая современная Вера уже не нуждается в доказательствах, как это было сотни лет назад. Многие христиане верят в Иисуса Христа, не имея ни малейшего представления об Евангелиях — таково веяние времени.

Незнание, конечно же, не отрицает, как и не подтверждает факт их божественного происхождения, что, впрочем, и не очень существенно. Время лучше всего справляется с анахронизмами, и вопрос нескольких лет, когда понимание земной природы Евангелий станет новым каноном. Слишком много в Евангелиях текстовых несуразностей, чтобы не понять очевидной истины, что они — коллективный труд безымянных авторов и редакторов.