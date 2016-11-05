В течение многих лет я занимался историей раннего христианства. Не так давно ко мне пришло понимание, что, пользуясь в основном русскоязычными изданиями, нельзя двигаться дальше. Несмотря на значительное количество переводов, выполненных в основном при поддержке и финансировании теологических организаций, информация, поступающая в Россию, в той или иной мере является односторонней.

Отдельные труды, а также замечательные переводы Санкт-Петербургской школы только оттеняют сказанное. Недостаток светских изданий ощущается очень остро.

Я попросил своих родственников, друзей и знакомых в США снабдить меня соответствующими трудами, что ими и было сделано максимально оперативно. Западная литература — это иной мир, почти неизвестный русскоязычному читателю. Огромное число теологических институтов, фондов, кафедр и других организаций издает массу книг и журналов самого различного направления, с широчайшим спектром мнений.

В полной мере сказанное относится к Кумранским Свиткам, пребывающим в одном историческом сегменте с ранним христианством. Суждения, высказываемые по проблеме, зачастую полярные, иногда полностью исключают друг друга, и это логично. Даже очень известные ученые, такие как Г. Вермеш, Д. Чарльзуорт, вынуждены соблюдать правила игры, в особенности с учетом специфики финансирования. Они в той или иной мере отстаивают независимость христианства от рукописей Мертвого моря.

Другие, например, Дж. Аллегро и Р. Эйзенман, вне зависимости от теологической приверженности, предельно объективны в изложении своих, иногда совершенно парадоксальных и, на первый взгляд, неприемлемых гипотез. Подобных примеров тысячи.

Пилат Борис Вольфович - От Иисуса к Мессии

М.: ЛЕНАНД, 2009. — 432 с.

ISBN 978-5-9710-0224-6

Пилат Борис Вольфович - От Иисуса к Мессии - Содержание

Предисловие

Часть I. Иисус

Глава 1 Путь в Иерусалим

Глава 2 Царский титул и следствия

2.1. Страстная неделя

2.2. Помазание

2.3. Аполитичный лидер

2.4. «Предсказание» Каиафы

Глава 3 Два вида мессианства

3.1. Концепции Конца Времен

3.2. Царь Израиля

3.3. Трансформация кротости

3.4. Пророки и псалмы

Глава 4 Документы Кумрана

4.1. Параллели

4.2. Сокрытие

Глава 5 Сын Божий

Глава 6 Легенды Синедриона

6.1. Рефрен

6.2. Юридические и правовые несуразности

6.3. Теория сговора

6.4. Фразеологический анализ

6.5. Посмертные почести

6.6. Краткий обзор

Глава 7 Казнь «Иудейского Царя»

7.1. Тайная Вечеря

7.2. Предательство

7.3. Арест

7.4. Иисус и Варавва

7.5. Глумление

7.6. Распятие и евреи

Глава 8 Агнец Божий

8.1. Жертва повинности

8.2. Мотивация Марка

8.3. Порождение Агнеца

8.4. Слияния Агнеца

8.5. Агнец и звезда

Глава 9 Психологический подтекст

9.1. Реакция иудеев

9.2. Морально-этические принципы еврейского судопроизводства

9.3. Массовое сознание христиан

Часть II. Путь к Мессии

Глава 10 Реформация Евангелий

10.1. Редактирование

10.2. Теория фрагментов

10.3. Парафраз сказаний

Глава 11 Четвертое Евангелие (попытка анализа)

Глава 12 Клан рехавитов

Глава 13 Иисус Назорей

Глава 14 Yahad — общество избранных

14.1. Общее представление

14.2. Структура Yahad

14.3. Группа Иисуса и Yahad

Глава 15 Единение с Всевышним (devekut)

15.1. Странники

15.2. Devekut

15.3. Devekut и мессионизм

Глава 16 Пассивное Страдание, Покаяние и Искупление

16.1. Пассивное Страдание

16.2. Покаяние

16.3. Искупление

Глава 17 Конец Света и Царствие Божие

17.1. Незавершенная иллюзия

17.2. Индивидуальное Спасение

17.3. Бессмертие

17.4. Воскресение и «телесность»

17.5. Царство Небесное

17.6. Эсхатология Царства

17.7. Избранники Мессии

17.8. Кумран и Конец Дней (Судный День)

Часть III. Мессианство

Глава 18 Апофеоз палестинского мессианства

18.1. Программы

18.2. «Прокаженный Учитель»

18.3. Мелхиседек

18.4. Енох

Глава 19 Между Царем и Мессией

19.1. Мессия, Сын Божий и Варавва

19.2. Иисус и Илия

19.3. Мессианское происхождение

19.4. Рождение Мессии

19.5. Эссе о Мессии

19.6. Мессия и скверны

Глава 20 Учитель Праведности

Глава 21 Становление мессианской идеи

21.1. Первые шаги

21.2. Мессианское воплощение Иисуса

21.3. Перманентность

21.4. Искаженный мир

21.5. Иисус и Иаков

Глава 22 Альтернативное (параллельное) христианство

22.1. Мир профессора Эйзенмана

22.2. Там, за Иорданом

22.3. «Братья» Иисуса

22.4. Иуда Искариот

22.5. Отторжение семьи Иисуса

22.6. Иаков брат Иисуса

22.7. Стефан как тень Иисуса

22.8. Павел и Дамаск

Глава 23 Путь Иакова

23.1. Начало пути

23.2. Скептицизм и несбывшаяся Надежда

23.3. Петр и Иаков (Андрей)

23.4. Письма Плиния Младшего

23.5. Благодарственные гимны

23.6. Тезисы Иакова

23.7. Письмо Иакова

Глава 24 Служение апостолов

Глава 25 Иисус и Закон

Глава 26 Философия апостола Павла

26.1. Павел и Закон

26.2. Озарение апостола Павла

26.3. Павел в качестве арестанта

26.4. Эволюция легицида

Глава 27 Смерть Мессии

Послесловие

Приложение 1 Датировка времени падения Храма и год смерти Иисуса

Приложение 2 Язык рукописей

Литература

Пилат Борис Вольфович - От Иисуса к Мессии - Предисловие

Дозированная информация, доступная русскоязычному читателю, составляет едва ли десятые доли процента от мировой литературы. Я постарался затронуть только очень небольшой круг вопросов, включающих последний период Служения Иисуса и первые годы становления христианства. Некоторые идеи почти наверняка покажутся спорными. На них нет и, наверное, не может быть однозначного ответа, другие — со временем будут уточнены и скорректированы. В книге множество версий, не известных русскоязычному читателю. Я пытался сосредоточиться на тех вопросах, которые волновали меня в первую очередь. К примеру, в прекрасном «комментарии» Руслана Хазарзара к Аввакуму текст вступает в противоречие с заключением:

«Попытки отождествления кумранских текстов с христианскими произведениями не имеют под собой оснований». Я задаю себе вопрос: почему? Мне ясно, что это тенденция, хотя бы потому, что они создавались в одном и том же месте примерно в один и тот же исторический период.

Более того, ни у кого нет сомнений, что Кумранские Рукописи — подлинные исторические документы, чего нельзя сказать о многих беллетри-зированных христианских произведениях.

Любое утверждение без аргументации может и должно быть подвержено критическому анализу. В сущности, подобный подход является исследованием. В нем нет или почти нет ничего теологического, ибо сухое препарирование фактов несовместимо с эмоциональными порывами или Верой. А рождение или возникновение любой религии, так или иначе, связано с томлением Духа.

Поиск исторического Иисуса и попытка проникновения в Его мир принадлежат к числу тех задач, которые не имеют решения. Но это ровным счетом ничего не значит, ибо попытки проникновения в тайну, как правило, интересней самой тайны.

Евангелия создавались много десятилетий спустя после смерти Иисуса. Они вобрали в себя все: небольшие достоверные фрагменты Его истории, устные рассказы, воспоминания, легенды, анекдоты и многое другое. Каждое Евангелие или воспоминание об Иисусе является продуктом индивидуального творчества, и здесь как раз тот случай, когда расхождения в тексте служат подтверждением достоверности центральной сюжетной идеи, ибо это относительно свободный пересказ одних и тех же событий.

На сюжетах об Иисусе, сведенных в единое повествование, лежала «печать пророков», поскольку евреи были нацией пророков. Все, что говорили они о Мессии и эсхатологии, непременно должно было сбыться, а следовательно, войти в повествование об Иисусе.

Все Служение было адаптировано или явилось переложением с еврейского на греческий или латинский языки, что было достаточно трудно. Речь идет не о языке, хотя здесь ошибки имели место. Широко известен анекдотичный случай: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши» (Мк. 10:25), хотя в оригинальном высказывании речь идет о нитке (или канате). Гораздо значимее смысловые и ситуационные искажения, связанные с тем, что эсхатологический, мистический и идеалистический мир евреев плохо совмещался с реализмом эллинизма.