Пильгун — Вселенная Средневековья

Все мы знаем, что пять, десять, двадцать столетий назад небо было таким же, каким оно представляется современному наблюдателю. И во времена, когда на Земле еще не было человека, картина неба едва ли отличалась от той, которую мы наблюдаем сегодня. Поэтому заглавие на обложке, возможно, заставит задуматься читателя, который собирается эту книгу пролистать. Что такое Вселенная Средневековья? Это какой-то особый мир, который перестал существовать с началом Нового времени? И да и нет. С одной стороны, физические составляющие картины неба (звезды, планеты, кометы, атмосферные процессы), открывавшиеся взору, скажем, монаха IX столетия, ничем не отличались от той панорамы, которую мы увидим, если взглянем на ночное небо сегодня. С другой стороны, в IX веке, как и на протяжении последующих столетий, в эту картину вкладывали иной смысл. Поэтому она в сохранившихся средневековых изображениях и отличается столь сильно от видимого нами неба. Конечно, пространная формулировка (например, «Представления о Вселенной в эпоху западноевропейского Средневековья») точнее обозначила бы предмет книги. Но мы ограничились кратким заголовком в надежде, что он будет прочитан именно в том значении, какое мы в него вкладываем.

Насколько велика разница между картиной видимого нами неба и теми свидетельствами, которые сохранились от эпохи Средневековья? Иллюстрации из рукописей, воспроизведенные в нашем издании, скажут об этом лучше всяких слов. Но есть и тексты. Приведем описание неба из трактата «Введение» астролога первой трети XIII века Михаила Скота: подобно тому как существуют 1029 небесных тел под небесной твердью, которые своим движением издают невыразимо сладостную гармонию, согласующуюся со звучанием девяти небес, так можно различить и 1029 звуков или исполняемых в музыке нот (note cantabiles). Небесные тела не следуют друг за другом по одной и той же орбите без всякого промежутка. Напротив, они рассыпаны по небу. Сделано это для украшения как их самих, так и небесной тверди. Ибо продуманное разнообразие (rationalis varietas) небесных тел составляет красоту небесной тверди и причину того, что всякое небесное тело в результате своих движений издает свой собственный звук, основанный на числовой пропорции. Поэтому одно и отличается от другого по долготе и широте.

Планеты и звезды находятся в своих собственных областях и образуют различные звуки и созвучия. Точно так же и между музыкальными знаками в нотной записи есть промежутки. Знаки эти нанесены на четыре проведенные на листе и находящиеся на одинаковом расстоянии друг от друга линейки (обозначающие четыре стихии). Одни ноты для пения находятся на линейках, другие — в промежутках между ними, так что одна нота — здесь, другая — там. Некоторые из них соединяются, примыкая друг к другу. Подобно ступеням лестницы, звуки отличаются друг от друга по высоте и длительности. Ноты, оказавшиеся в разных местах из-за различий по высоте, кажутся беспорядочно рассыпанными по листу. Но тот, кому ведома нотная грамота, знает, что разнообразие их положений вовсе не означает беспорядка. Ноты чудесным образом выражают красоту и сладость музыкальной гармонии в звучащем пении. Так и рассеянные по небу звезды складываются в фигуры знаков Зодиака. По этой причине планеты и звезды отстоят одна от другой — ведь мы знаем, что и там, и здесь промежутки имеют свою меру и пропорцию.

Андрей Пильгун — Вселенная Средневековья

Космос, звезды, планеты и подлунный мир в иллюстрациях из западноевропейских рукописей VIII-XVI веков. — ГАММА-ПРЕСС, 2011. — 473 с.

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