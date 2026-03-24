Есть две вещи, необходимые для христианской жизни: первая - четкое знание долга и вторая - добросовестное выполнение долга в соответствии с этим знанием. Так как мы не можем иметь обоснованной надежды на вечное спасение без послушания, мы также не можем иметь верного правила послушания без знания. И хотя может быть знание без практики, однако исполнение Божьей воли без знания - невозможно. Поэтому для того чтобы мы знали, что мы должны делать и чего избегать, Правителю и Судье всей земли было угодно дать нам законы для управления нашими действиями и поступками.

Когда мы очень сильно исказили закон природы, записанный изначально в наших сердцах, так что многие из его заповедей были больше недоступны, Господь счел необходимым записать этот закон в Писания. В Десяти заповедях мы имеем его краткое изложение.

Одесса, ‘Христианское просвещение’ 2006, 120 стр.

ISBN 5-8404-0160-9

Также издание:

Миссия «Приди и помоги», 2002 г. - 64 с.

Артур Пинк – Десять заповедей - Содержание

Предисловие издателя

Вступительные размышления

1. Первая заповедь

2. Вторая заповедь

3. Третья заповедь

4. Четвертая заповедь

5. Пятая заповедь

6. Шестая заповедь

7. Седьмая заповедь

8. Восьмая заповедь

9. Девятая заповедь

10. Десятая заповедь

Слово родителям

Индекс цитат из Писания