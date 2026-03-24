Бог дает Свое великое спасение даром, «без серебра и без платы». Это самый милостивый дар Божественной благодати, так как если бы Бог предложил спасение за плату, то ни один грешник не смог бы его приобрести, видя, что у него нет ничего, за что он смог бы его купить. Но преобладающее большинство, более того, каждый из нас, не осознает этого, пока Дух Святой не откроет ослепленные грехом очи. Только перешедшие от смерти в жизнь осознают свою нищету, становятся просящими, рады получить Божественную милостыню и начинают искать истинное богатство. Таким образом, «нищие благовествуют» (Матф. 11:5), — благовествуют не только к их слуху, но и к их сердцам.

Нищету духа можно назвать негативной стороной веры. Осознание моей полной негодности предшествует тому, что я могу ухватиться за Христа, вкусить Его плоть и пить Его кровь. Дух очищает сердце от «я», чтобы Христос мог наполнить его: это ощущение нужды и нищеты. Следовательно, первая является основанием, описывая основную характерную черту, которая присутствует в каждой возрожденной душе. Нищий духом ничтожен в своих собственных глазах и чувствует, что его место — в прахе пред Богом. Он может, через лжеучение или влечение к миру, оставить это место, но Бог знает, как его вернуть; и Он сделает это в Своей верности и любви, так как это место благословения для Его детей. Как усовершенствовать этот дух Богопочитания, записано в Матфея 11:29.

Артур Пинк - Нагорная проповедь

Одесса, "Христианское просвещение", 2008

ISBN 5-8404-0202-8

АртурПинк - Нагорная проповедь - Содержание

Предисловие

1. Заповеди блаженства

2. Заповеди блаженства (продолжение)

3. Заповеди блаженства (продолжение)

4. Заповеди блаженства (заключение)

5. Пасторское служение

6. Христос и Закон

7. Христос и Закон (продолжение)

8. Христос и Закон (заключение)

9. Закон и убийство

10. Закон и убийство (заключение)

11. Закон и прелюбодеяние

12. Закон и прелюбодеяние (продолжение)

13. Закон и прелюбодеяние (заключение)

14. Закон и клятва

15. Закон и клятва (заключение)

16. Закон и возмездие

17. Закон и возмездие (продолжение)

18. Закон и возмездие (заключение)

19. Закон и любовь

20. Закон и любовь (продолжение)

21. Закон и любовь (заключение)

22. Творение милостыни

23. Молитва

24. Молитва (продолжение)

25. Молитва (заключение)

26. Пост

27. Пост (заключение)

28. Алчность обличена

29. Алчность обличена (заключение)

30. Чистое око

31. Чистое око (заключение)

32. Служение Богу

33. Забота запрещена

34. Забота запрещена (продолжение)

35. Забота запрещена (продолжение)

36. Забота запрещена (продолжение)

37. Забота запрещена (продолжение)

38. Забота запрещена (заключение)

39. Незаконный суд

40. Осуждение людей

41. Не судите других

42. Помощь заблуждающемуся брату

43. Незаконная щедрость

44. Ищите благодать

45. Ищите благодать (продолжение)

46. Ищите благодать (заключение)

47. Золотое правило

48. Путь спасения

49. Путь спасения (заключение)

50. Лжепророки

51. Лжепророки (продолжение)

52. Лжепророки (продолжение)

53. Лжепророки (продолжение)

54. Лжепророки (продолжение)

55. Лжепророки (заключение)

56. Испытание исповедания

57. Испытание исповедания (продолжение)

58. Испытание исповедания (продолжение)

59. Испытание исповедания (продолжение)

60. Испытание исповедания (продолжение)

61. Испытание исповедания (продолжение)

62. Испытание исповедания (продолжение)

63. Испытание исповедания (заключение)

64. Заключение