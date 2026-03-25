Следует обратить внимание, что Нагорная проповедь записана только в Евангелии от Матфея. Различия между Нагорной проповедью и проповедью на равнине, записанной в Евангелии от Луки 6 - четкие и многочисленные. И хотя правдой является то, что Евангелие от Матфея - наиболее еврейское из всех четырех Евангелий, тем не менее, нам кажется серьезным заблуждением полагать, что это Евангелие предназначено только для праведных евреев прошлого или будущего. Вступительный стих Евангелия, где Христос представлен двояко, должен предостеречь нас от такого ограничения.

Христос представлен здесь как Сын Давида и Сын Авраама, отца "всех верующих" (Римлянам 4, 11). Поэтому мы полностью уверены, что эта проповедь выражает духовные принципы, актуальные для каждой эпохи, и на этой основе мы будем продолжать.

Артур Пинк - Заповеди блаженства - Молитва Господня

Одесса: Христианское просвещение, 2005. - 168 с.

Артур Пинк - Заповеди блаженства - Молитва Господня - Содержание

1. Первая заповедь блаженства "Блаженны нищие духом, ибо их есть !Царство Небесное" (Матфея 5, 3).

2. Вторая заповедь блаженства "Блаженны плачущие, ибо они утешатся" (Матфея 5, 4).

3. Третья заповедь блаженства "Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю" (Матфея 5, 5).

4. Четвертая заповедь блаженства "Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся" (Матфея 5, 6).

5. Пятая заповедь блаженства "Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут" (Матфея 5, 7).

6. Шестая заповедь блаженства "Блаженны чистые сердЦем, ибо они Бога узрят" (Матфея 5, 8)

7. Седьмая заповедь блаженства "Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" (Матфея 5, 9).

8. Восьмая заповедь блаженства

Молитва Господня

1. Обращение "Отче наш, сущий на небесах!" (МаТфея 6, 9).

2. Первое прошение "Да святится имя Твое" (МаТфея 6, 9).

3. Второе прошение "Д априидет !Jарствие Твое" (МаТфея 6, 10).

4. Третье прошение "Да будет воля Твоя и на земле, как на небе" (МаТфея 6, 10).

5. Четвертое прошение "Хлеб наш насущный дай нам на сей день" (МаТфея 6, 11).

6. Пятое прошение "И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим" (МаТфеЯ 6, 12).

7. Шестое прошение "И не введи нас в искушение" (МаТфея 6, 13).

8. Седьмое прошение "Но избавь нас от лукавого" (МаТфея 6, 13).

9. Славословие "Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь" (МаТфея 6, 13).

Заповеди блаженства

