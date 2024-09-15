Пирило Нил - Служение в тылу - Учебное пособие

Пирило - Служение в тылу
«Бэт! Проснись! Пожалуйста, Бэт! Проснись!» Её соседка по комнате сжимала в руке пустую бутылочку из-под Валиума, понимая, что Бэт не проснется... Но инстинкт подсказывал найти помощь во что бы то ни стало. Соседи помогли перенести Бэт в машину. Эти полтора километра, которые отделяли их от больницы, показались кругосветным путешествием. Врачи промыли желудок Бэт. Она пошевелилась и открыла глаза.
Только несколько месяцев спустя она смогла говорить об этом:
«До этого у меня была самая обычная жизнь. Друзья, любящая семья, хорошая жизнь в церкви. В целом, я была счастливым человеком. Уже десять лет я была отличным специалистом. У меня было прочное положение. Я руководила другими людьми. И я довольно хорошо справлялась с собой... до этого случая.
«Я только что вернулась из шестимесячной миссионерской поездки на Восток. Мои чувства были в смятении. Меня захлёстывала ностальгия, когда я вспоминала хорошие времена; картины прошлого и кошмары посещали меня в тишине ночи. Но никому это не было интересно; ни у кого не находилось времени выслушать меня.
«Я приобрела ценный опыт работы в администрации клиники. Снова погрузившись в стремительный поток жизни Вашингтона, я растерялась. Усугубляющееся чувство изолированности всё больше и больше заставляло меня замыкаться в себе.
«Я думала, что всё встанет на свои места, когда я вернусь к своей работе. Но эмоциональная нестабильность усиливалась. Один и тот же кошмар снился мне по ночам:
«Мы были в деревне, оказывали медицинскую помощь. Тропический ливень. Среди раскатов грома прогремел выстрел. Я проснулась и увидела, как мимо нашей хижины тащат тело мужчины. Мне сказали, что его поймали на поле, когда он воровал опиум.
«Теперь, в Вашингтоне, я просыпалась каждую ночь от звуков того выстрела. И вся та кошмарная сцена снова и снова прокручивалась перед моими глазами. Я начала принимать транквилизаторы. Но всё равно около семи или восьми вечера я чувствовала тревогу, смятение, неуверенность и начинала плакать.
«К тому же, у меня было ощущение «особых» знаний. У меня был хороший миссионерский опыт. Разве я не побывала там? Разве я не добилась успеха? Разве я не спасла жизнь Билли?
«Мы возвращались домой после работы в деревне. И прямо на тропе я наткнулась на этого трёхмесячного ребенка. Его руки и ноги были связаны. Он был приучен к наркотикам и уже почти не дышал. Мы сделали всё, что смогли, чтобы выяснить, чей это был ребенок. У его матери было ещё четверо детей в возрасте до пяти лет.
«Человек, который считался отцом, уехал по делам на три или четыре недели. Вероятнее всего эта женщина и оставила ребенка на тропе умирать. В двухстах метрах от этого места была заброшенная хижина. Мы решили подождать там до вечера, чтобы поговорить с его матерью. Но она так и не пришла. В больнице мы оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. Мы назвали его Билли, и вскоре его усыновил местный врач-христианин.
«Меня глубоко тронула нужда этих людей. И я сердилась на тех, кто не давал мне возможности рассказать об этом. Мой пастор не разрешил мне поделиться своим опытом в церкви. Ни в одном классе Воскресной школы не нашлось времени для меня. Мои родители не захотели даже взглянуть на фотографии. Я перешла к осуждению окружающих: «Как вы можете думать о покупке новой машины, когда там такая нужда?» Но я не выражала ничего вслух. Обида, страх, гнев, вина — всё перешло в жестокую депрессию. Я не могла спать ночью; я не могла встать с кровати утром. Я ушла с работы. Я принимала всё больше и больше транквилизаторов. Я просто хотела, чтобы хоть кто-нибудь заметил, что я вернулась домой!
Пирило Нил - Служение в тылу - Учебное пособие
Пер. с англ. А. Кретовой, П. Зуба, О. Морозовой. — Днепропетровск: ИМА-пресс. — 2003. — 160 с.
ISBN 966-688-036-9
Пирило Нил - Служение в тылу – Содержание
Слово благодарности
Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ПОДДЕРЖКЕ
- БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ
-
ЛИНИЯ ЖИЗНИ МИССИОНЕРА
- Практический пример
- Ваше личное участие
- Время действовать
ЧАСТЬ ВТОРАЯ МОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
- Но Давид укрепился надеждою на Господа
- Вот приблизился мой час
- Камни, которые не дают поддержки
- «Я не верю, что это происходит со мной!»
- Как оказать твердую, как сказа моральную поддержку....
- Иисус — краеугольный камень
- Простота моральной поддержки
- Целостность служения
- Умение слушать
- Служба моральной моддержки
- Призвание
- Совещание
- Поручение
- Практический пример
- Ваше личное участие
- Время действовать
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
- Выявление способностей и склонностей
- Система подотчётности
- Создание системы подотчетности в служении
- Забота о духовном росте
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Управление делами
- 1. Деньги
- 2. Налоги
- 3. Здоровье
- 4. Смерть
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Обращайте внимание на личные обстоятельства
- 1. Имущественные
- 2. Семейные
- 3. Принадлежности для служения
- Практический пример
- Личное участие
- Время действовать
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
- Пожертвования
- Как быть мудрым в наших пожертвованиях?
- Стиль жизни
- Управление финансами
- Финансовое служение в миссии
- Источники финансов в «тылу»
- Практический пример финансовой поддержки
- Самостоятельное изучение
- Время действовать
ЧАСТЬ ПЯТАЯ МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
- Образец молитвы
- Пост и молитва
- Молитва об умножении числа сеятелей
- Молитесь, чтобы открылась нам дверь для Слова
- Молитесь, чтобы связать сильного
- Молитесь о пришествии Царства Его
- Практический Пример
- Личное участие
- Время Действовать
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
- Общение в письмах
- О чем писать
- Другие способы общения
- Практический Пример
- Самостоятельное Изучение
- Время Действовать
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
- Ситуация при возвращении
-
Необходимость такой поддержки
- 1. Профессиональной
- 2. Материально-Финансовой
- 3. Культурной
- 4. Социальной
- 5. Языковой
- 6. Национальной, политической
- 7. Образования
- 8. Духовной
-
Модели поведения
- 1. Отчуждение
- 2. Осуждение
- 3. Возвращение к прежнему состоянию
- 4. Окончательное бегство
- 5. Слияние
- Срочная поддержка
- Долговременная поддержка
-
Внесение личного элемента в реабилитационную поддержку
- 1. Мужья не отказались бы от помощи
- 2. За каждым хорошим мужем — прекрасная жена!
- 3. Дети миссионеров — обычные дети
- 4. Холост и доволен!
- Практический Пример
- Личное Участие
- Время Действовать
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ ВАШЕ УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОМ ДЕЛЕ
- Свидетельствует один из миссионеров
- Новые жнецы
- Последние Границы
- Новая волна миссионерского движения
- Храбрые, вперед!
- Завершённый цикл
- Личное Участие
- Время Действовать
ЭПИЛОГ
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРОВ ГРУПП
- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ОТПРАВИТЕЛЯХ
- ЧАСТЬ ВТОРАЯ МОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
- ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ МА ТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
- ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
- ЧАСТЬ ПЯТАЯ МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
- ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
- ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
- ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ ВАША РОЛЬ В ОБЩЕЙ КАРТИНЕ
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