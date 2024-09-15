Пирило Нил - Служение в тылу - Учебное пособие

«Бэт! Проснись! Пожалуйста, Бэт! Проснись!» Её соседка по комнате сжимала в руке пустую бутылочку из-под Валиума, понимая, что Бэт не проснется... Но инстинкт подсказывал найти помощь во что бы то ни стало. Соседи помогли перенести Бэт в машину. Эти полтора километра, которые отделяли их от больницы, показались кругосветным путешествием. Врачи промыли желудок Бэт. Она пошевелилась и открыла глаза.

Только несколько месяцев спустя она смогла говорить об этом:

«До этого у меня была самая обычная жизнь. Друзья, любящая семья, хорошая жизнь в церкви. В целом, я была счастливым человеком. Уже десять лет я была отличным специалистом. У меня было прочное положение. Я руководила другими людьми. И я довольно хорошо справлялась с собой... до этого случая.

«Я только что вернулась из шестимесячной миссионерской поездки на Восток. Мои чувства были в смятении. Меня захлёстывала ностальгия, когда я вспоминала хорошие времена; картины прошлого и кошмары посещали меня в тишине ночи. Но никому это не было интересно; ни у кого не находилось времени выслушать меня.

«Я приобрела ценный опыт работы в администрации клиники. Снова погрузившись в стремительный поток жизни Вашингтона, я растерялась. Усугубляющееся чувство изолированности всё больше и больше заставляло меня замыкаться в себе.

«Я думала, что всё встанет на свои места, когда я вернусь к своей работе. Но эмоциональная нестабильность усиливалась. Один и тот же кошмар снился мне по ночам:

«Мы были в деревне, оказывали медицинскую помощь. Тропический ливень. Среди раскатов грома прогремел выстрел. Я проснулась и увидела, как мимо нашей хижины тащат тело мужчины. Мне сказали, что его поймали на поле, когда он воровал опиум.

«Теперь, в Вашингтоне, я просыпалась каждую ночь от звуков того выстрела. И вся та кошмарная сцена снова и снова прокручивалась перед моими глазами. Я начала принимать транквилизаторы. Но всё равно около семи или восьми вечера я чувствовала тревогу, смятение, неуверенность и начинала плакать.

«К тому же, у меня было ощущение «особых» знаний. У меня был хороший миссионерский опыт. Разве я не побывала там? Разве я не добилась успеха? Разве я не спасла жизнь Билли?

«Мы возвращались домой после работы в деревне. И прямо на тропе я наткнулась на этого трёхмесячного ребенка. Его руки и ноги были связаны. Он был приучен к наркотикам и уже почти не дышал. Мы сделали всё, что смогли, чтобы выяснить, чей это был ребенок. У его матери было ещё четверо детей в возрасте до пяти лет.

«Человек, который считался отцом, уехал по делам на три или четыре недели. Вероятнее всего эта женщина и оставила ребенка на тропе умирать. В двухстах метрах от этого места была заброшенная хижина. Мы решили подождать там до вечера, чтобы поговорить с его матерью. Но она так и не пришла. В больнице мы оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. Мы назвали его Билли, и вскоре его усыновил местный врач-христианин.

«Меня глубоко тронула нужда этих людей. И я сердилась на тех, кто не давал мне возможности рассказать об этом. Мой пастор не разрешил мне поделиться своим опытом в церкви. Ни в одном классе Воскресной школы не нашлось времени для меня. Мои родители не захотели даже взглянуть на фотографии. Я перешла к осуждению окружающих: «Как вы можете думать о покупке новой машины, когда там такая нужда?» Но я не выражала ничего вслух. Обида, страх, гнев, вина — всё перешло в жестокую депрессию. Я не могла спать ночью; я не могла встать с кровати утром. Я ушла с работы. Я принимала всё больше и больше транквилизаторов. Я просто хотела, чтобы хоть кто-нибудь заметил, что я вернулась домой!

Пирило Нил - Служение в тылу - Учебное пособие

Пер. с англ. А. Кретовой, П. Зуба, О. Морозовой. — Днепропетровск: ИМА-пресс. — 2003. — 160 с.

ISBN 966-688-036-9

Пирило Нил - Служение в тылу – Содержание

Слово благодарности

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ПОДДЕРЖКЕ

БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ

ЛИНИЯ ЖИЗНИ МИССИОНЕРА Практический пример Ваше личное участие Время действовать



ЧАСТЬ ВТОРАЯ МОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Но Давид укрепился надеждою на Господа

Вот приблизился мой час

Камни, которые не дают поддержки

«Я не верю, что это происходит со мной!»

Как оказать твердую, как сказа моральную поддержку....

Иисус — краеугольный камень

Простота моральной поддержки

Целостность служения

Умение слушать

Служба моральной моддержки

Призвание

Совещание

Поручение

Практический пример

Ваше личное участие

Время действовать

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Выявление способностей и склонностей

Система подотчётности

Создание системы подотчетности в служении

Забота о духовном росте

Управление делами 1. Деньги 2. Налоги 3. Здоровье 4. Смерть

Обращайте внимание на личные обстоятельства 1. Имущественные 2. Семейные 3. Принадлежности для служения

Практический пример

Личное участие

Время действовать

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Пожертвования

Как быть мудрым в наших пожертвованиях?

Стиль жизни

Управление финансами

Финансовое служение в миссии

Источники финансов в «тылу»

Практический пример финансовой поддержки

Самостоятельное изучение

Время действовать

ЧАСТЬ ПЯТАЯ МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Образец молитвы

Пост и молитва

Молитва об умножении числа сеятелей

Молитесь, чтобы открылась нам дверь для Слова

Молитесь, чтобы связать сильного

Молитесь о пришествии Царства Его

Практический Пример

Личное участие

Время Действовать

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Общение в письмах

О чем писать

Другие способы общения

Практический Пример

Самостоятельное Изучение

Время Действовать

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Ситуация при возвращении

Необходимость такой поддержки 1. Профессиональной 2. Материально-Финансовой 3. Культурной 4. Социальной 5. Языковой 6. Национальной, политической 7. Образования 8. Духовной

Модели поведения 1. Отчуждение 2. Осуждение 3. Возвращение к прежнему состоянию 4. Окончательное бегство 5. Слияние

Срочная поддержка

Долговременная поддержка

Внесение личного элемента в реабилитационную поддержку 1. Мужья не отказались бы от помощи 2. За каждым хорошим мужем — прекрасная жена! 3. Дети миссионеров — обычные дети 4. Холост и доволен!

Практический Пример

Личное Участие

Время Действовать

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ ВАШЕ УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОМ ДЕЛЕ

Свидетельствует один из миссионеров

Новые жнецы

Последние Границы

Новая волна миссионерского движения

Храбрые, вперед!

Завершённый цикл

Личное Участие

Время Действовать

ЭПИЛОГ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРОВ ГРУПП