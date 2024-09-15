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Пирило - Служение в тылу

Пирило Нил - Служение в тылу - Учебное пособие
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
«Бэт! Проснись! Пожалуйста, Бэт! Проснись!» Её соседка по комнате сжимала в руке пустую бутылочку из-под Валиума, понимая, что Бэт не проснется... Но инстинкт подсказывал найти помощь во что бы то ни стало. Соседи помогли перенести Бэт в машину. Эти полтора километра, которые отделяли их от больницы, показались кругосветным путешествием. Врачи промыли желудок Бэт. Она пошевелилась и открыла глаза.
Только несколько месяцев спустя она смогла говорить об этом:
«До этого у меня была самая обычная жизнь. Друзья, любящая семья, хорошая жизнь в церкви. В целом, я была счастливым человеком. Уже десять лет я была отличным специалистом. У меня было прочное положение. Я руководила другими людьми. И я довольно хорошо справлялась с собой... до этого случая.
«Я только что вернулась из шестимесячной миссионерской поездки на Восток. Мои чувства были в смятении. Меня захлёстывала ностальгия, когда я вспоминала хорошие времена; картины прошлого и кошмары посещали меня в тишине ночи. Но никому это не было интересно; ни у кого не находилось времени выслушать меня.
«Я приобрела ценный опыт работы в администрации клиники. Снова погрузившись в стремительный поток жизни Вашингтона, я растерялась. Усугубляющееся чувство изолированности всё больше и больше заставляло меня замыкаться в себе.
«Я думала, что всё встанет на свои места, когда я вернусь к своей работе. Но эмоциональная нестабильность усиливалась. Один и тот же кошмар снился мне по ночам:
«Мы были в деревне, оказывали медицинскую помощь. Тропический ливень. Среди раскатов грома прогремел выстрел. Я проснулась и увидела, как мимо нашей хижины тащат тело мужчины. Мне сказали, что его поймали на поле, когда он воровал опиум.
«Теперь, в Вашингтоне, я просыпалась каждую ночь от звуков того выстрела. И вся та кошмарная сцена снова и снова прокручивалась перед моими глазами. Я начала принимать транквилизаторы. Но всё равно около семи или восьми вечера я чувствовала тревогу, смятение, неуверенность и начинала плакать.
«К тому же, у меня было ощущение «особых» знаний. У меня был хороший миссионерский опыт. Разве я не побывала там? Разве я не добилась успеха? Разве я не спасла жизнь Билли?
«Мы возвращались домой после работы в деревне. И прямо на тропе я наткнулась на этого трёхмесячного ребенка. Его руки и ноги были связаны. Он был приучен к наркотикам и уже почти не дышал. Мы сделали всё, что смогли, чтобы выяснить, чей это был ребенок. У его матери было ещё четверо детей в возрасте до пяти лет.
«Человек, который считался отцом, уехал по делам на три или четыре недели. Вероятнее всего эта женщина и оставила ребенка на тропе умирать. В двухстах метрах от этого места была заброшенная хижина. Мы решили подождать там до вечера, чтобы поговорить с его матерью. Но она так и не пришла. В больнице мы оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. Мы назвали его Билли, и вскоре его усыновил местный врач-христианин.
«Меня глубоко тронула нужда этих людей. И я сердилась на тех, кто не давал мне возможности рассказать об этом. Мой пастор не разрешил мне поделиться своим опытом в церкви. Ни в одном классе Воскресной школы не нашлось времени для меня. Мои родители не захотели даже взглянуть на фотографии. Я перешла к осуждению окружающих: «Как вы можете думать о покупке новой машины, когда там такая нужда?» Но я не выражала ничего вслух. Обида, страх, гнев, вина — всё перешло в жестокую депрессию. Я не могла спать ночью; я не могла встать с кровати утром. Я ушла с работы. Я принимала всё больше и больше транквилизаторов. Я просто хотела, чтобы хоть кто-нибудь заметил, что я вернулась домой!

Пирило Нил - Служение в тылу - Учебное пособие

Пер. с англ. А. Кретовой, П. Зуба, О. Морозовой. — Днепропетровск: ИМА-пресс. — 2003. — 160 с.
ISBN 966-688-036-9

Пирило Нил - Служение в тылу – Содержание

Слово благодарности
Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ПОДДЕРЖКЕ
  • БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ
  • ЛИНИЯ ЖИЗНИ МИССИОНЕРА
    • Практический пример
    • Ваше личное участие
    • Время действовать
ЧАСТЬ ВТОРАЯ МОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
  • Но Давид укрепился надеждою на Господа
  • Вот приблизился мой час
  • Камни, которые не дают поддержки
  • «Я не верю, что это происходит со мной!»
  • Как оказать твердую, как сказа моральную поддержку....
  • Иисус — краеугольный камень
  • Простота моральной поддержки
  • Целостность служения
  • Умение слушать
  • Служба моральной моддержки
  • Призвание
  • Совещание
  • Поручение
  • Практический пример
  • Ваше личное участие
  • Время действовать
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
  • Выявление способностей и склонностей
  • Система подотчётности
  • Создание системы подотчетности в служении
  • Забота о духовном росте
  • Управление делами
    • 1. Деньги
    • 2. Налоги
    • 3. Здоровье
    • 4. Смерть
  • Обращайте внимание на личные обстоятельства
    • 1. Имущественные
    • 2. Семейные
    • 3. Принадлежности для служения
  • Практический пример
  • Личное участие
  • Время действовать
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
  • Пожертвования
  • Как быть мудрым в наших пожертвованиях?
  • Стиль жизни
  • Управление финансами
  • Финансовое служение в миссии
  • Источники финансов в «тылу»
  • Практический пример финансовой поддержки
  • Самостоятельное изучение
  • Время действовать
ЧАСТЬ ПЯТАЯ МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
  • Образец молитвы
  • Пост и молитва
  • Молитва об умножении числа сеятелей
  • Молитесь, чтобы открылась нам дверь для Слова
  • Молитесь, чтобы связать сильного
  • Молитесь о пришествии Царства Его
  • Практический Пример
  • Личное участие
  • Время Действовать
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
  • Общение в письмах
  • О чем писать
  • Другие способы общения
  • Практический Пример
  • Самостоятельное Изучение
  • Время Действовать
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
  • Ситуация при возвращении
  • Необходимость такой поддержки
    • 1. Профессиональной
    • 2. Материально-Финансовой
    • 3. Культурной
    • 4. Социальной
    • 5. Языковой
    • 6. Национальной, политической
    • 7. Образования
    • 8. Духовной
  • Модели поведения
    • 1. Отчуждение
    • 2. Осуждение
    • 3. Возвращение к прежнему состоянию
    • 4. Окончательное бегство
    • 5. Слияние
  • Срочная поддержка
  • Долговременная поддержка
  • Внесение личного элемента в реабилитационную поддержку
    • 1. Мужья не отказались бы от помощи
    • 2. За каждым хорошим мужем — прекрасная жена!
    • 3. Дети миссионеров — обычные дети
    • 4. Холост и доволен!
  • Практический Пример
  • Личное Участие
  • Время Действовать
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ ВАШЕ УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОМ ДЕЛЕ
  • Свидетельствует один из миссионеров
  • Новые жнецы
  • Последние Границы
  • Новая волна миссионерского движения
  • Храбрые, вперед!
  • Завершённый цикл
  • Личное Участие
  • Время Действовать
ЭПИЛОГ
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИДЕРОВ ГРУПП
  • ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ОТПРАВИТЕЛЯХ
  • ЧАСТЬ ВТОРАЯ МОРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
  • ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ МА ТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
  • ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
  • ЧАСТЬ ПЯТАЯ МОЛИТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
  • ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
  • ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
  • ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ ВАША РОЛЬ В ОБЩЕЙ КАРТИНЕ
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Rating 5.0 / 5
Added 15.09.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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