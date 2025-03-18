Мысль о написании книги родилась у меня более десяти лет тому назад, когда я вела занятия в женском классе воскресной школы. Позднее, начав консультировать женщин в «Библейском центре душепопечения» (г. Атланта), я поняла необходимость создания материалов для домашней работы в дополнение к психотерапевтическим беседам. Поэтому и записала серию лекций, разработав учебное пособие под названием «Добродетельная жена». Несколько лет назад Лу Приоло (директор «Библейского центра душепопечения»), мой муж Сэнфорд и Эд Шервуд (наш друг и бывший пастор нашей церкви) предложили мне издать все эти материалы в виде книги.

Я написала эту книгу для того, чтобы она стала источником обширных познаний для пасторов, консультантов по духовным вопросам, учителей, миссионеров, а также для того, чтобы женщины-христианки пользовались ею сами или учили других о том, что же на самом деле значит быть богоугодной женой. Первая глава книги начинается с личного свидетельства, потому что перемена, которую Бог совершил во мне, просто поразительна и может дать надежду кому угодно!

Главы 2-6 написаны с тем, чтобы разъяснить основополагающие истины о Боге, грехе и браке. Начиная с главы 7, фокус книги сужается до индивидуальных обязанностей жены в отношении Христа, своего мужа (любить, уважать, должным образом реагировать в половых отношениях) и ведения домашнего хозяйства.

Главы 13, 14и15- сердце книги; в них рассматривается покорность жены. Главы 16 и 17 призваны помочь жене преодолеть не- библейские способы общения или греховные привычки в решении проблем, которые могут быть ей присущи. В заключительной части рассматриваются помехи для жизни жены и конкретные грехи (гнев, страх, одиночество и печаль).

Каким бы ни был фокус главы (узкий и конкретный или широкий и общий), каждая из них является элементом единого идеального портрета угодной Богу, добродетельной жены.

Марта Пис – Добродетельная жена – Библейский путь к семейному счастью

Пер. с англ. — Grace Publishing International, 2024. — 304 с.

ISBN 978-1-933508-77-1

Марта Пис – Добродетельная жена – Содержание

Введение

Часть 1: ПОЗНАНИЯ ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ ЖЕНЫ

Глава 1: Добродетельная жена

Глава 2: Познания жены о Боге.

Глава 3: Познания жены о грехе

Глава 4: Познания жены о взаимоотношениях

Глава 5: Познания жены о браке

Глава 6: Познания жены о своей роли

Часть 2: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ ЖЕНЫ

Глава 7: Христос

Глава 8: Дом

Глава 9: Любовь

Глава 10: Уважение

Глава 11: Интимная близость

Глава 12: Покорность

Часть 3: ПОКОРНОСТЬ ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ ЖЕНЫ

Глава 13: Библейское подчинение

Глава 14: Божья забота

Глава 15: Почитание Христа

Глава 16: Общение

Глава 17: Конфликт

Часть 4: ПОМЕХИ ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙ ЖЕНЫ

Глава 18: Женский гнев

Глава 19: Женский страх

Глава 20: Женское одиночество

Глава 21: Женская печаль

Послесловие

Приложения