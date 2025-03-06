По церковному настало со вчерашнего дня новое лето, милая моя о Господе сестра, с чем вас от всей души поздравляю при желании вам всех благ земных и небесных от Господа нашего Премилосред[н]ого. Сердечно вас благодарю о извещении меня о вашем благополучном прибытии в вашу милую Званку, и что вы все нашли по милости Божией благополучно дома. Уповаю, что мое письмецо не пропало к вам, которое я послала в ваше отсутствие. Кланяюсь вам земно за ваше приятнейшее и дружеское посещение мое[го] уединения; очень мне жаль, что вы не хотели, милая моя сестра, с нами пожить подолее; что делают мои злодейки, которых, однако, целую обеих дружески, с желанием им совершенного здоровья и спокойствия душевного.

Когда увижу Преосвященного Феодота, то исполню в точности ваше поручение к нему, милая моя сестрюлинка. Отец архимандрит Мануил вам свидетельствует свое усердное почтение и посылает вам Божие благословение с искренней благодарностью, что вы изволите об нем помнить, равно и вся братия святая молит о вас Господа Бога! Обнимаю вас от всего моего сердца и прошу вас беречь мою милую сестру как возможно больше; в противном же случае вы, милая, крепко разогорчите. Навеки вас всей душой любящая ваша сестра Г. А. Орлова Чесменская

Письма архимандрита Фотия (Спасского) и графини Анны Орловой-Чесменской

сост. В. В. Улыбин.

СПб.: Алетейя, 2024, 142 с.

ISBN 978-5-00165-819-1

Письма архимандрита Фотия (Спасского) и графини Анны Орловой-Чесменской - Содержание

Предисловие составителя

Письма архимандрита Фотия (Спасского)

I - XI

Письма графини Анны Алексеевны Орловой–Чесменской