Питерс Джастин – Это безводные облака

Требуется особый человек, чтобы посвятить себя разоблачению лжеучителей. Джастин Питерс — это такой человек. Посвятить себя исследованию учения лжеучителей для многих может быть очень неприятно, но это необходимое служение в Теле церкви. Из-за обманчивой природы лжеучителей необходимо уделять особое внимание их учению.

Семинар Джастина Питерса "Это безводные облака" известен во всем мире за пределами Урюпинска. Он разоблачает многих лжеучителей в движении "Слово веры" и Новоапостольской Реформации (СВиНАР). Теперь, впервые, часть информации из этого семинара доступна в виде книги на русском языке. Однако эта книга делает больше, чем просто разоблачает лжеучителей: она предоставляет читателю необходимые инструменты, чтобы распознать лжеучителей.

Джастин Питерс обращает тщательное внимание на подробности не только правильного толкования Слова Божьего, но и на данные им определения, терминологию и исследования. Эту книгу необходимо прочитать всем христианам. Она начинается с объяснения обязанности различать. Способность различать — отчасти утерянное искусство в нашем поколении. Слишком много людей хотят просто ужиться с остальными, а не защищать Божью церковь, разоблачая лжеучителей.

Верийцы были готовы бросить вызов даже апостолу Павлу, чтобы убедиться, что его учение соответствует Писанию. Насколько больше мы должны быть готовы различать разные учения в наши дни? Эта книга предоставит вам инструменты для возможности различать. Библейская проницательность жизненно важна, учитывая преобладание ложных доктрин, которым сегодня могут учить в церквях. Каждый, кто стремится к верному хождению со Христом, должен проявлять проницательность.

Многие лжеучители крайне обманчивы, потому что они используют язык, который звучит по-библейски. Они цитируют Библию. Большинство из них симпатичные люди. Именно по этим причинам люди защищают лжеучителей, даже если их учение небиблейское. Следовательно, требуется немало усилий, чтобы убедить последователя лжеучителя в том, что его герой на самом деле еретик.

Многие возразят, что мы не должны судить других людей. Однако это утверждение уже само по себе является осуждением! Многие будут критиковать брата Питерса за то, что у него хватает храбрости судить других людей. Выполняемый им труд необходим для Тела Христова. Лжеучители по всему миру обманывают многих. Самое любезное, что мог сделать Джастин, — это разоблачить лжеучителей, чтобы защитить тех, кто мог бы стать их последователями.

Эта книга не только разоблачает ложное учение. Она объясняет, почему ложное учение так популярно. Что плохого в желании исцелиться? Джастин объясняет, что такое исцеление в соответствии с Писанием, и действительно ли лжеучители совершают библейские исцеления.

Джастин подробно объясняет Благую весть, потому что она необходима для спасения. Без надлежащего понимания Благой вести люди проведут вечность в огненном озере. Автор настолько заботится о вашей душе, что написал эту книгу, чтобы у вас была вечная жизнь. Нет более важных истин, чем истины о вечной жизни и истины об Евангелии. В основе каждого ложного учения лежит искаженное понимание Благой вести.

Джастин Питерс – Это безводные облака

Урюпинск, 2020. – 54 с.

Джастин Питерс – Это безводные облака – Содержание

Предисловие

Введение

Глава 1. Обязанность различать: важность отличать истину от заблуждения

Глава 2. Опасные доктрины: ереси движения Слово веры

Глава 3. Проявления увечий: странные эксцессы харизматического богословия

Глава 4. Боль исцеления: чему на самом деле учит Библия о физическом исцелении

Заключение: евангелие

Краткая биография