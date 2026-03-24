Когда мне было лет двенадцать или около того, мать записала меня на конфирмационные занятия. Там нас готовили к сознательному воцерковлению. Мне не нравилось туда ходить. Я не разделял убеждений чересчур религиозных одноклассников (которых было очень немного) и не восхищался их бедностью. Мне не нравился школярский дух конфирмационных занятий. А главное, я просто не мог проглотить то, чему меня учили. Однажды я спросил священника, как он увязывает историю Книги Бытия с современными научными теориями мироздания. Он никак их не увязывал; казалось, в глубине души он склонялся к теории эволюции. Я все равно искал предлог, чтобы уйти, и это стало последней каплей. Религия была необходима невежественным, слабым и суеверным. Я перестал ходить в церковь и вступил в современный мир.

Хотя я вырос в «христианской» среде – и детство мое было вполне благополучным и счастливым, – я так и рвался отринуть систему, которая меня воспитала. Ни в церкви, ни дома никто по-настоящему не противился моему бунту – отчасти потому, что люди глубоко религиозные (и те, кто, возможно, стремился к этому) не находили достойных возражений. В конце концов, многие из основных догматов христианской веры были непонятны, если не абсурдны. Непорочное зачатие казалось невозможным, равно как и мысль о том, что кто-то сумел воскреснуть из мертвых. Стал ли мой бунт причиной семейной трагедии, потряс ли он наше окружение? Нет. В каком-то смысле мои действия были настолько предсказуемы, что огорчили разве что мать (и даже она вскоре смирилась с неизбежным). Другие члены церкви – моя община – давно привыкли к учащающимся случаям дезертирства и перестали их замечать.

Джордан Питерсон - Карты смысла. Архитектура верования

Санкт-Петербург, Издательский дом "Питер", 2019

ISBN 978-5-4461-1117-6

Джордан Питерсон - Карты смысла. Архитектура верования - Оглавление

Предисловие. Descensus Ad Inferos

Глава 1. Карты опыта: объект и смысл

Глава 2. Карты смысла: три уровня анализа

Жизнь нормальная и революционная: две нехитрые истории

Нейропсихологическая функция: природа ума

Мифологическое представление: составные части опыта

Глава 3. Ученичество и приобщение к культуре: принятие общей карты смысла

Глава 4. Появление аномалии: вызов общей карте смысла

Введение: парадигматическая структура известного

Особые формы аномалии: незнакомое, незнакомец, незнакомая мысль и герой-революционер

Рост самосознания и неизменное заражение аномалии смертью

Глава 5. Враждующие братья: архетипы реакции на неизвестное

Введение. Герой и противоборец

Появление, формирование образа и изображение противоборца

Героическая адаптация: добровольное восстановление карты смысла

Заключение. Божественность интереса