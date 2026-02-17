Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Пивоев - Философия культуры

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Cultural Studies Art
Series Gaudeamus (40 books)

Учебное пособие В. М. Пивоева «Философия культуры» является комплексным курсом, в котором культура рассматривается как целостный феномен, определяющий смысл человеческого существования. Автор анализирует культуру не просто как совокупность достижений искусства или техники, а как специфический способ человеческой жизнедеятельности и самореализации.

В книге подробно разбираются основные школы и направления философской мысли — от античности до постмодернизма. Пивоев уделяет значительное внимание категориальному аппарату: он раскрывает понятия ценностей, норм, идеалов и символов. Особое место в пособии занимает анализ динамики культуры — того, как она рождается, переживает расцвет, кризис и трансформацию. Автор исследует взаимосвязь культуры с религией, наукой, моралью и искусством, подчеркивая их функциональные различия и единство.

Методологически пособие опирается на системный и аксиологический (ценностный) подходы. Пивоев рассматривает культуру как «вторую природу», созданную человеком, и анализирует современные вызовы, такие как массовая культура, глобализация и влияние информационных технологий на духовный мир личности. Книга предназначена для студентов гуманитарных специальностей и всех, кто хочет глубоко понимать механизмы функционирования общества и человеческого сознания.

Пивоев В.М. - Философия культуры - Учебное пособие для вузов

3-е изд. — М.: Академический Проект, 2020. — 426 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-3374-0

Пивоев В.М. - Философия культуры – Содержание

Предисловие к третьему изданию

Введение

  • Глава 1. МЕТОДОЛОГИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 2. МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 4. ТВОРЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 5. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 6. КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 7. ИГРОВЫЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 8. ДУХОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 10. СЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 11. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 12. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 13. ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 14. «ДНЕВНАЯ» И «НОЧНАЯ» КУЛЬТУРЫ

  • Глава 15. ПРИРОДА И КУЛЬТУРА

  • Глава 16. МАССОВАЯ И ЭЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРЫ

  • Глава 17. ТЕЛЕОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Заключение

Глоссарий по философии культуры

Рекомендуемая литература

Views 76
Rating
Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

