Пивоев - Философия культуры

Учебное пособие В. М. Пивоева «Философия культуры» является комплексным курсом, в котором культура рассматривается как целостный феномен, определяющий смысл человеческого существования. Автор анализирует культуру не просто как совокупность достижений искусства или техники, а как специфический способ человеческой жизнедеятельности и самореализации.

В книге подробно разбираются основные школы и направления философской мысли — от античности до постмодернизма. Пивоев уделяет значительное внимание категориальному аппарату: он раскрывает понятия ценностей, норм, идеалов и символов. Особое место в пособии занимает анализ динамики культуры — того, как она рождается, переживает расцвет, кризис и трансформацию. Автор исследует взаимосвязь культуры с религией, наукой, моралью и искусством, подчеркивая их функциональные различия и единство.

Методологически пособие опирается на системный и аксиологический (ценностный) подходы. Пивоев рассматривает культуру как «вторую природу», созданную человеком, и анализирует современные вызовы, такие как массовая культура, глобализация и влияние информационных технологий на духовный мир личности. Книга предназначена для студентов гуманитарных специальностей и всех, кто хочет глубоко понимать механизмы функционирования общества и человеческого сознания.

Пивоев В.М. - Философия культуры - Учебное пособие для вузов

3-е изд. — М.: Академический Проект, 2020. — 426 с. — (Gaudeamus).

ISBN 978-5-8291-3374-0

Пивоев В.М. - Философия культуры – Содержание

Предисловие к третьему изданию

Введение

Глава 1. МЕТОДОЛОГИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 2. МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 4. ТВОРЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 5. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 6. КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 7. ИГРОВЫЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 8. ДУХОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 9. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 10. СЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 11. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 12. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 13. ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 14. «ДНЕВНАЯ» И «НОЧНАЯ» КУЛЬТУРЫ

Глава 15. ПРИРОДА И КУЛЬТУРА

Глава 16. МАССОВАЯ И ЭЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРЫ

Глава 17. ТЕЛЕОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Заключение

Глоссарий по философии культуры

Рекомендуемая литература