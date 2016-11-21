Пивоваров - Философия религии
Альтернативы теизма и атеизма в религиоведении. Метод историзма. Понятие философии религии. Особенности учебного пособия.
«У каждого народа свои боги» — такова формула раннего политеизма. В древности считалось, что любая территория находится под юрисдикцией особого божества. Когда пришельцы овладевали каким-либо городом или государством, они, как правило, терпимо относились к местным культам. Идеология иноземных религий мало волновала умы античных мыслителей. Концепции Платона и Аристотеля о природе богов распространялись лишь на греческие религии, верования же других народов эти мыслители расценивали как необъяснимый феномен. Было вполне естественно думать, что расхождения в верованиях аналогичны родоплеменным различиям в языках, одежде и церемониях. Исключение составляли иудейские пророки, для которых все боги, кроме Яхве, суть ложные кумиры.
Альтернативы теизма и атеизма в религиоведении. Широкомасштабные религиозные конфликты начались с появлением мирового христианства и усилились с развитием ислама. Монотеизм иудеев, христиан и мусульман был тесно связан с убеждением в том, что источником иноверия является зло и ложные религии следует безжалостно искоренять. Идея государственного христианства — «Одна империя, одна религия, одна истина» — напоминала идею Рима как мировой империи. Средневековье ознаменовано для христиан битвами с язычниками, иудеями и мусульманами. Мало что изменилось в воинствующем противостоянии мировых и национальных религий в эпохи Возрождения и Реформации.
Начало религиозной компаративистики было положено сочинениями Плутарха, Лукиана, Филона Александрийского и Тацита. Эти писатели первыми попытались сопоставить между собой религии Египта, Персии, Сирии, Греции, Рима, Иудеи. С наступлением эры мировых религиозных конфликтов сравнительное религиоведение пропиталось предрассудками, обусловленными логикой идеологической борьбы: крайним субъективизмом в оценке инакомыслия, фанатизмом, ненавистью к религиям инородцев. В лучшем случае степень ложности чужих верований оценивалась в зависимости от их приближения или удаления к «единственно истинной религии», исповедуемой автором классификации.
Пивоваров Д.В. - Философия религии
Учеб. пособие. — М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. — 640 с. — («Gaudeamus»)
ISBN-5-8291-0599-3 (Академический Проект) ISBN-5-88687-186-1( Деловая книга)
Пивоваров Д.В. - Философия религии - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ I. РЕЛИГИЯ КАК СВЯЗЬ С АБСОЛЮТНЫМ
Глава 1 ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ РЕЛИГИИ
§ 1. Религия как восстановление и воспроизводство связи
§ 2. Основной вопрос религии
§ 3. Является ли религия верой в сверхъестественное?
§ 4. Многообразие определений религии
§ 5. Интегральное определение религии
Глава 2 РЕЛИГИЯ КАК СВЯЗЬ С БОГОМ
§ 1. Понятие теологии
§ 2. Понятие Бога
§ 3. Модели связи Бога и мира
§ 4. Атеизм
§ 5. Основные доказательства бытия Бога
§ 6. Вечность абсолютного
§7. Ангелы, демоны, дьявол
Глава 3 ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОРОЧЕСТВО
§ 1. Провиденциализм и предопределение
§ 2. Благодать, спасение и грех
§ 3. Пророк
§ 4. Чудо, эмерджент, иррациональное
РАЗДЕЛ II. ЦЕРКОВЬ И САКРАЛИЗАЦИЯ ИДЕАЛОВ КУЛЬТУРЫ
Глава 1 ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
§ 1. Церковь как система
§ 2. Церковь и государство
§ 3. Идеология и религия
§ 4. Р. Нибур о христианском пацифизме
Глава 2 САКРАЛЬНОЕ
§ 1. Сакральное и нуминозное
§ 2. Религия как сакрализация базовых ценностей
§ 3. Эзотеризм и мистицизм
§ 4. Модели смены убеждений
Глава 3 РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕАЛЫ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ
§ 1. Культура — идеалообразующая сторона жизни
§ 2. Три модели роли религии в культуре
§ 3. Космоцентрические и социоцентрические религии и их взаимосвязь в культуре
Глава 4 РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРОГРЕСС И ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
§ 1. Некоторые принципы религиозного познания и обновление смысла истории
§ 2. Религиозная идея будущей общечеловеческой культуры
РАЗДЕЛ III. ДУХОВНЫЙ МИР ВЕРУЮЩЕГО
Глава 1 ДУХ И ДУША: РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
§ 1. Понятия духа и души
§ 2. Свойства души и духа
§ 3. Структура духовного мира
Глава 2 МОДЕЛИ ДВУХМЕРНОГО И ТРЕХМЕРНОГО ЧЕЛОВЕКА
§ 1. Духовность и душевность человека
§2. Три сферы души
§ 3. О духовном аспекте образования
§ 4. Смысл жизни как целостность души
Глава 3 РЕЛИГИЯ КАК ВЕРА И ЗНАНИЕ
§ 1. Два понятия веры
§ 2. Проблема когнитивности faith-веры
§ 3. Faith-вера в религии, философии и теологии
Глава 4 НАУКА И РЕЛИГИЯ
§ 1. Наука как феномен культуры
§ 2. Соотношение науки и религии
§ 3. Эволюционизм и креационизм
§ 4. О сходстве науки и религии
Вопросы для самопроверки
ГЛОССАРИЙ
Пивоваров Д.В. - Философия религии - Метод историзма
Подлинным основателем исторической школы в сравнительном религиоведении и синоптической философии был И.Г. фон Гердер, который с 1784 по 1787 г. выпустил в свет три части своей фундаментальной книги «Идеи для философии истории человечества». Рассматривая религии как интегральную часть человеческой истории, Гердер трактует религиозные действия и обряды как естественное выражение конкретных религиозных идей, но вовсе не как изобретения священников или других отдельных людей. Для него человечество — это «золотая цепь культуры», постоянное сопряжение всех народов, в силу чего между разными религиями возникают генетические и функциональные взаимовлияния и заимствования. Гердер описывает прогрессивную эволюцию религиозных идей в единстве присущих им плюсов и минусов. К христианству он относится в своей книге не с меньшим критицизмом, чем к другим религиям. Цель человечества — истина, путь к которой лежит через заблуждения.
Гегель в «Философии религии» (1821 — 1831) продолжил линию Гердера, предложив схему эволюции религии от ее простейших стадий до христианства как вершины. Как и Гердер, Гегель с симпатией относится ко всем религиям — ведь они для него формы постижения истины человечеством, вырастающие друг из друга. Гегель опровергает деистов, полагавших, будто самой чистой была религия древних людей, а религии цивилизованных народов безнадежно испорчены.
Т. Карлейль (Англия) развил исторический метод в религиоведении в психологическом аспекте. Большой вклад в упрочение историцизма внесли англичане М. Мюллер, Э. Тайлор, Д. Фрезер, Ф. Джевонс, датчанин Ц. Тиль, французы А. Ревилль и Э. Ренан и др. В 1876 г. в Голландии возникли первые теологические факультеты с кафедрами общей и сравнительной истории религий. Этому примеру последовали другие европейские страны. Начали создаваться музеи по истории религии, религиоведческие журналы, учебники для вузов. Казалось, историцизм и есть тот искомый и самый подходящий метод идеологически нейтрального и объективного описания и классификации религий, метод предсказания судеб культуры, подпитываемых теми или иными религиями. Почему бы в таком случае не назвать историцистское религиоведение «золотой серединой» между теистическим и атеистическим религиоведением? Что ж, в известном смысле такое название было бы правомерным, поскольку в наше время историцизм уже настолько утвердился в общественном сознании и науке в виде своего рода стиля методологического мышления, что теизм и атеизм сплошь и рядом пользуются сегодня терминами эволюционной теории.
Вместе с этим после прочтения книги К. Поппера «Нищета историцизма» нельзя более не замечать существенных объяснительных недостатков самого исторического метода. С 60-х гг. XX в. неодарвинизм подвергается энергичной критике со стороны «научного креационизма» и заметно теряет привлекательность. В конце XX в. В России стал происходить религиозный Ренессанс, а «государственный атеизм» был упразднен. Наконец, в связи с обострением в мире интереса к фундаментализму и традиционализму идея эволюционного прогресса общества все более стала уравновешиваться обратной идеей магистрального общественного регресса. В трудах видных традиционалистов (Р. Генон, Г. Гурджиев, П.Д. Успенский и др.) проведена мысль о том, что подлинными были лишь некоторые древние и уже исчезнувшие религии либо русское православие, а все нынешние массовые религии суть большее или меньшее искажение традиции. Поэтому если религиоведы все-таки хотят использовать исторический метод, то его нужно обернуть вспять — в прошлое, где и осталось подлинное, истинное.
Таким образом, в конце XX — начале XXI в. вновь встала проблема выбора между инструментарием теизма и атеизма, историцизма и антиисторицизма, эволюционизма и традиционализма. В нынешней России исследователь религиозной реальности особенно явственно ощущает эти альтернативы, начиная с предложения признать высшую религиозную истину за русским православием и кончая искушением поискать славянскую подлинность в древней арийской традиции Вед. Существует ли «золотая середина» между данными альтернативами как возможный их диалектический синтез или религиовед обречен разделить только какую-либо одну из сосуществующих крайних методологий? Скорее всего, ответ на этот вопрос может быть дан пока в форме антиномии.
Местами чрезвычайно странный текст и пропаганда бахаизма. Вот что пишет сын автора: "Увлекшись на время религией Бахаи, он послужил причиной ее распространения по миру. Мало кто знает, что у бахаистов он занимает в пантеоне место святого пророка. Еще меньше людей знают, что, как и его отец, мой дед, Даниил Валентинович немало послужил Родине. Но о его секретных разведывательных загранкомандировках пока говорить еще рано, гриф секретности не снят".
спасибо.