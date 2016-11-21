Пивоваров - Философия религии

Альтернативы теизма и атеизма в религиоведении. Метод историзма. Понятие философии религии. Особенности учебного пособия. «У каждого народа свои боги» — такова формула раннего политеизма. В древности считалось, что любая территория находится под юрисдикцией особого божества. Когда пришельцы овладевали каким-либо городом или государством, они, как правило, терпимо относились к местным культам. Идеология иноземных религий мало волновала умы античных мыслителей. Концепции Платона и Аристотеля о природе богов распространялись лишь на греческие религии, верования же других народов эти мыслители расценивали как необъяснимый феномен. Было вполне естественно думать, что расхождения в верованиях аналогичны родоплеменным различиям в языках, одежде и церемониях. Исключение составляли иудейские пророки, для которых все боги, кроме Яхве, суть ложные кумиры. Альтернативы теизма и атеизма в религиоведении. Широкомасштабные религиозные конфликты начались с появлением мирового христианства и усилились с развитием ислама. Монотеизм иудеев, христиан и мусульман был тесно связан с убеждением в том, что источником иноверия является зло и ложные религии следует безжалостно искоренять. Идея государственного христианства — «Одна империя, одна религия, одна истина» — напоминала идею Рима как мировой империи. Средневековье ознаменовано для христиан битвами с язычниками, иудеями и мусульманами. Мало что изменилось в воинствующем противостоянии мировых и национальных религий в эпохи Возрождения и Реформации. Начало религиозной компаративистики было положено сочинениями Плутарха, Лукиана, Филона Александрийского и Тацита. Эти писатели первыми попытались сопоставить между собой религии Египта, Персии, Сирии, Греции, Рима, Иудеи. С наступлением эры мировых религиозных конфликтов сравнительное религиоведение пропиталось предрассудками, обусловленными логикой идеологической борьбы: крайним субъективизмом в оценке инакомыслия, фанатизмом, ненавистью к религиям инородцев. В лучшем случае степень ложности чужих верований оценивалась в зависимости от их приближения или удаления к «единственно истинной религии», исповедуемой автором классификации.

Пивоваров Д.В. - Философия религии

Учеб. пособие. — М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. — 640 с. — («Gaudeamus»)

ISBN-5-8291-0599-3 (Академический Проект) ISBN-5-88687-186-1( Деловая книга)

Пивоваров Д.В. - Философия религии - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. РЕЛИГИЯ КАК СВЯЗЬ С АБСОЛЮТНЫМ

Глава 1 ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ РЕЛИГИИ

§ 1. Религия как восстановление и воспроизводство связи

§ 2. Основной вопрос религии

§ 3. Является ли религия верой в сверхъестественное?

§ 4. Многообразие определений религии

§ 5. Интегральное определение религии

Глава 2 РЕЛИГИЯ КАК СВЯЗЬ С БОГОМ

§ 1. Понятие теологии

§ 2. Понятие Бога

§ 3. Модели связи Бога и мира

§ 4. Атеизм

§ 5. Основные доказательства бытия Бога

§ 6. Вечность абсолютного

§7. Ангелы, демоны, дьявол

Глава 3 ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОРОЧЕСТВО

§ 1. Провиденциализм и предопределение

§ 2. Благодать, спасение и грех

§ 3. Пророк

§ 4. Чудо, эмерджент, иррациональное

РАЗДЕЛ II. ЦЕРКОВЬ И САКРАЛИЗАЦИЯ ИДЕАЛОВ КУЛЬТУРЫ

Глава 1 ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

§ 1. Церковь как система

§ 2. Церковь и государство

§ 3. Идеология и религия

§ 4. Р. Нибур о христианском пацифизме

Глава 2 САКРАЛЬНОЕ

§ 1. Сакральное и нуминозное

§ 2. Религия как сакрализация базовых ценностей

§ 3. Эзотеризм и мистицизм

§ 4. Модели смены убеждений

Глава 3 РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕАЛЫ В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

§ 1. Культура — идеалообразующая сторона жизни

§ 2. Три модели роли религии в культуре

§ 3. Космоцентрические и социоцентрические религии и их взаимосвязь в культуре

Глава 4 РЕЛИГИОЗНЫЙ ПРОГРЕСС И ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

§ 1. Некоторые принципы религиозного познания и обновление смысла истории

§ 2. Религиозная идея будущей общечеловеческой культуры

РАЗДЕЛ III. ДУХОВНЫЙ МИР ВЕРУЮЩЕГО

Глава 1 ДУХ И ДУША: РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

§ 1. Понятия духа и души

§ 2. Свойства души и духа

§ 3. Структура духовного мира

Глава 2 МОДЕЛИ ДВУХМЕРНОГО И ТРЕХМЕРНОГО ЧЕЛОВЕКА

§ 1. Духовность и душевность человека

§2. Три сферы души

§ 3. О духовном аспекте образования

§ 4. Смысл жизни как целостность души

Глава 3 РЕЛИГИЯ КАК ВЕРА И ЗНАНИЕ

§ 1. Два понятия веры

§ 2. Проблема когнитивности faith-веры

§ 3. Faith-вера в религии, философии и теологии

Глава 4 НАУКА И РЕЛИГИЯ

§ 1. Наука как феномен культуры

§ 2. Соотношение науки и религии

§ 3. Эволюционизм и креационизм

§ 4. О сходстве науки и религии

Вопросы для самопроверки

ГЛОССАРИЙ

Пивоваров Д.В. - Философия религии - Метод историзма

Подлинным основателем исторической школы в сравнительном религиоведении и синоптической философии был И.Г. фон Гердер, который с 1784 по 1787 г. выпустил в свет три части своей фундаментальной книги «Идеи для философии истории человечества». Рассматривая религии как интегральную часть человеческой истории, Гердер трактует религиозные действия и обряды как естественное выражение конкретных религиозных идей, но вовсе не как изобретения священников или других отдельных людей. Для него человечество — это «золотая цепь культуры», постоянное сопряжение всех народов, в силу чего между разными религиями возникают генетические и функциональные взаимовлияния и заимствования. Гердер описывает прогрессивную эволюцию религиозных идей в единстве присущих им плюсов и минусов. К христианству он относится в своей книге не с меньшим критицизмом, чем к другим религиям. Цель человечества — истина, путь к которой лежит через заблуждения.