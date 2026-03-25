Пивоварова - Покров Пресвятой Богородицы

День Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемый Русской Православной церковью 1/14 октября, — один из самых загадочных по происхождению и наиболее сложный в плане историко-литургического развития праздник. Исследователи уже более столетия обсуждают вопросы: связано ли его учреждение с Византией или он возник на Руси, в какое время и где он был впервые введен в церковный календарь, наконец, кто был непосредственным инициатором его установления.

Сложность ответа на эти вопросы объясняется не только отрывочностью сведений, содержащихся в старейших исторических и литургических источниках, но нередко и противоречивостью приводимых в них данных. Древнейшие литературные памятники — прологи (сборники кратких рассказов о том или ином событии Священной истории или святом), казалось бы, склоняют к мысли, что праздник имеет русское происхождение, однако этому противоречит свидетельство авторитетного писателя XV века Пахомия Серба (Логофета), сообщающего о заимствовании его Русью из Византии. Приблизиться к разрешению сложных проблем в определенной степени помогает иконография праздника Покрова Богородицы, имеющая многовековую традицию на Руси. Именно ей и посвящена эта книга.

Русская икона - Пивоварова Надежда - Покров Пресвятой Богородицы

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2014, 16 с.

ISBN 978-5-00000-019-9

Русская икона - Пивоварова Надежда - Покров Пресвятой Богородицы - Оглавление

СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ