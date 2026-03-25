Пивоварова - Страшный суд

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, Cultural Studies Art
Series Русская икона (43 books)

«Страшный суд» — необычная во многих отношениях сюжетная композиция. Она не принадлежит к числу праздников, не является иллюстрацией текста какого-либо церковного песнопения или житийного повествования о святом.

Это, если можно так выразиться, картина-пророчество, картина-размышление о грядущих судьбах человечества. Она вобрала в себя различные символические представления, многие из которых уходят корнями в далекое прошлое. На первых порах достаточно лаконичная по своим изобразительным формам, она со временем превратилась в развернутое повествование, наполненное множеством деталей, сложных для восприятия непосвященного. Вот почему нам так непросто разобраться в этой иконографии.

Рассматривая икону, мы сразу узнаем в ее верхней части Иисуса Христа, окруженного Небесными силами и святыми. От подножия Его престола спускается вниз огненная река, а навстречу ей движется гигантский извивающийся змей. Он достигает ног Адама, коленопреклоненного перед Спасителем, и жалит его в пяту. По сторонам от змея ангелы ведут борьбу с бесами, а в самом низу композиции мучаются в огне грешники. Существует ли связь между всеми этими изображениями? Или они соединены на иконе произвольно? Какие литературные источники положены в основу изображений? На эти и другие вопросы и призвана ответить эта книга.

Надежда Пивоварова - Страшный суд - Русская икона

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2014 - 76 с.

ISBN 978-5-00000-023-6

Надежда Пивоварова - Страшный суд - Русская икона - Содержание

  • СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И СЮЖЕТ

  • ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ

  • ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

  • РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ

  • СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  • СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ

