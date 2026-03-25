«И однажды ночью, когда они молились, вдруг открылся покров темницы, и свет засиял в ней. Они подняли глаза и увидели святых на двух разных конях и отрока перед ними, держащего свечу, и, затрепетав, пали пред ними. Святые же сказали им: "Не бойтесь, знайте, что мы - Борис и Глеб, которых вы призываете в молитве своей. И вот теперь мы пришли освободить вас от этой скорби"». Такими словами описывает преподобный Нестор Печерский одно из чудес, совершившихся по молитве к святым Борису и Глебу. Два юных князя, предпочтя страдание нечестию, приняли мученическую смерть от брата Святополка, за что удостоились от Бога вечной жизни и дара чудотворений. К их помощи и заступничеству не раз прибегалирусские князья, а сама их жизнь и блаженная кончина на протяжении многих столетий оставалась недосягаемым примером для подражания.
Уже с XI века святых Бориса и Глеба начали изображать на иконах. Казалось бы, их иконография не должна была меняться со временем — ведь запечатлены они были в первый раз в том возрасте и в том облике, в котором достигли рубежа земной и небесной жизни. Однако в действительности каждая эпоха вносила в иконографию святых братьев свои коррективы. Их представляли то смиренными мучениками, то храбрыми воинами, то делителями и заступниками обездоленных. Именно об этом и пойдет речь в настоящей книге.
Русская икона - Надежда Валерьевна Пивоварова - Святые князья Борис и Глеб
СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2013 - 76 с.
ISBN 978-5-00000-012-0
Содержание
СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ
ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ
ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ
РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ
