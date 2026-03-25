«И однажды ночью, когда они молились, вдруг открылся покров темницы, и свет засиял в ней. Они подняли глаза и увидели святых на двух разных конях и отрока перед ними, держа­щего свечу, и, затрепетав, пали пред ними. Святые же сказали им: "Не бойтесь, знайте, что мы - Борис и Глеб, которых вы при­зываете в молитве своей. И вот теперь мы пришли освободить вас от этой скорби"». Такими словами описывает преподоб­ный Нестор Печерский одно из чудес, совершившихся по молитве к святым Борису и Глебу. Два юных князя, пред­почтя страдание нечестию, приняли му­ченическую смерть от брата Святополка, за что удостоились от Бога вечной жизни и дара чудотворений. К их помо­щи и заступничеству не раз прибегалирусские князья, а сама их жизнь и бла­женная кончина на протяжении многих столетий оставалась недосягаемым при­мером для подражания.

Уже с XI века святых Бориса и Глеба начали изображать на иконах. Казалось бы, их иконография не должна была ме­няться со временем — ведь запечатлены они были в первый раз в том возрасте и в том облике, в котором достигли ру­бежа земной и небесной жизни. Однако в действительности каждая эпоха вноси­ла в иконографию святых братьев свои коррективы. Их представляли то сми­ренными мучениками, то храбрыми вои­нами, то делителями и заступниками обездоленных. Именно об этом и пой­дет речь в настоящей книге.

Русская икона - Надежда Валерьевна Пивоварова - Святые князья Борис и Глеб

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2013 - 76 с.

ISBN 978-5-00000-012-0

Содержание

СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ