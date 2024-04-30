Недоступные нашему взору чудеса охраняют нас каждый день. Один незримый щит укрывает нашу планету от опасных ультрафиолетовых лучей, а другой — защищает ее от потоков солнечных частиц с губительно большими энергиями. Благоприятный климат Земли зависит одновременно от многих факторов: состава почв, дыхания океана, отражательной способности облаков, формирования и эрозии скальных массивов, а также вулканических выбросов, извергающих газы, которые и охлаждают, и нагревают планету.

И вершина земного творчества — жизнь. Не стоит думать, что вы как представитель живой материи — заурядное явление. В космическом масштабе все не так просто. Вы родились на единственной планете во Вселенной, про которую мы точно можем сказать, что на ней существует жизнь; наверняка это единственное место, где организмы читают книги.

Есть еще одна вещь, которую нужно постоянно держать в памяти: жизнь не просто обитает на Земле; она — часть Земли. Роль почвы в формировании нашего климата велика, при этом большое влияние на нее оказывают микробы. Облака отражают большую часть солнечного света обратно в космос, а микробы, обитающие в верхних слоях атмосферы, «отбеливают» эти облака. Даже некоторые скалы внешней коры планеты состоят из останков тел давно умерших существ.

Земля — не просто гигантский булыжник, летящий в космическом пространстве. Это механизм, в котором все взаимосвязано и взаимодействует друг с другом: живые организмы, геологические процессы, водные резервуары, ледяные поля с айсбергами и атмосфера. Эта книга — подспорье для тех, кто хочет лучше разобраться во всех этих взаимосвязях и их взаимном влиянии друг на друга.

Планета Земля - Познакомьтесь с миром, который мы называем домом

- Москва : Издательство АСТ, 2021. - 352 с.

ISBN: 978-5-17-121930-7

Планета Земля - Познакомьтесь с миром, который мы называем домом - Содержание

Введение

Глава 1. Годы становления

Глава 2. Долгая поступь времени

Глава 3. Внутри и снаружи

Глава 4. Плиты, землетрясения и извержения

Глава 5. В поисках новых идей

Глава 6. Атмосфера, климат и погода

Глава 7. Океаны

Глава 8. Жизнь

Глава 9. Добро пожаловать в антропоцен

Глава 10. Изменения климата

Заключение