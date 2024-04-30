Планета Земля - Познакомьтесь с миром, который мы называем домом
Недоступные нашему взору чудеса охраняют нас каждый день. Один незримый щит укрывает нашу планету от опасных ультрафиолетовых лучей, а другой — защищает ее от потоков солнечных частиц с губительно большими энергиями. Благоприятный климат Земли зависит одновременно от многих факторов: состава почв, дыхания океана, отражательной способности облаков, формирования и эрозии скальных массивов, а также вулканических выбросов, извергающих газы, которые и охлаждают, и нагревают планету.
И вершина земного творчества — жизнь. Не стоит думать, что вы как представитель живой материи — заурядное явление. В космическом масштабе все не так просто. Вы родились на единственной планете во Вселенной, про которую мы точно можем сказать, что на ней существует жизнь; наверняка это единственное место, где организмы читают книги.
Есть еще одна вещь, которую нужно постоянно держать в памяти: жизнь не просто обитает на Земле; она — часть Земли. Роль почвы в формировании нашего климата велика, при этом большое влияние на нее оказывают микробы. Облака отражают большую часть солнечного света обратно в космос, а микробы, обитающие в верхних слоях атмосферы, «отбеливают» эти облака. Даже некоторые скалы внешней коры планеты состоят из останков тел давно умерших существ.
Земля — не просто гигантский булыжник, летящий в космическом пространстве. Это механизм, в котором все взаимосвязано и взаимодействует друг с другом: живые организмы, геологические процессы, водные резервуары, ледяные поля с айсбергами и атмосфера. Эта книга — подспорье для тех, кто хочет лучше разобраться во всех этих взаимосвязях и их взаимном влиянии друг на друга.
Планета Земля - Познакомьтесь с миром, который мы называем домом
- Москва : Издательство АСТ, 2021. - 352 с.
ISBN: 978-5-17-121930-7
Планета Земля - Познакомьтесь с миром, который мы называем домом - Содержание
Введение
- Глава 1. Годы становления
- Глава 2. Долгая поступь времени
- Глава 3. Внутри и снаружи
- Глава 4. Плиты, землетрясения и извержения
- Глава 5. В поисках новых идей
- Глава 6. Атмосфера, климат и погода
- Глава 7. Океаны
- Глава 8. Жизнь
- Глава 9. Добро пожаловать в антропоцен
- Глава 10. Изменения климата
Заключение
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