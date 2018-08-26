Эта моя книга — попытка возродить то былое понимание греха, которое за последние десятилетия несколько изгладилось и поменялось среди христиан. Раньше осознание греха было для нас грозной тенью: христиане ненавидели грех и страшились его, избегали греха и скорбели из-за него. Наши бабушки и дедушки порой испытывали серьезные мучения по поводу своих грехов. Верующий, однажды потерявший самообладание по какому-нибудь поводу, не был уверен, вправе ли он теперь участвовать в хлебопреломлении. Женщина, в течение многих лет завидовавшая своей более привлекательной и образованной сестре, могла спрашивать себя, не угрожает ли этот грех ее собственному спасению.

Но тень греха уже не так отчетлива. Сегодня обвинение «Брат, это грех!» чаще произносится с усмешкой и своим тоном подразумевает, что говорящий шутит. А когда-то это обвинение было способно хорошенько встряхнуть человека. Католики выстраивались в очереди на исповедь; протестантские проповедники вставали за кафедру, чтобы исповедать наши грехи.

И это происходило постоянно. В пятидесятых годах, когда я подрастал в кругу кальвинистов западного Мичигана, мне, помнится, доводилось слышать о грехе столько же проповедей, сколько о благодати. В те дни, похоже, бытовало мнение, что нельзя понять ни то, ни другое, если не рассматривать их вместе.

Корнелий Плантинга (младший) - He так все было задумано - Краткое изложение сущности греха

СПб.: Мирт, 2006. — 301 с.

ISBN 5-88869-199-2

Корнелий Плантинга (младший) - He так все было задумано - Краткое изложение сущности греха - Содержание

Введение

Глава 1. Искажение шалома

Глава 2. Духовная гигиена и порочность

Глава 3. Злоупотребление, осквернение и разрушение

Глава 4. Развитие порочности

Глава 5. Паразитизм

Глава 6. Притворство

Глава 7. Грех и глупость

Глава 8. Пристрастие как трагедия

Глава 9. Нападение

Глава 10. Бегство

Заключение

Корнелий Плантинга (младший) - He так все было задумано - Краткое изложение сущности греха - Искажение шалома

Разумеется, все в нашем мире выглядит совершенно не так. Для любого человека и дня не проходит без всякого рода правонарушений или чуть было не совершившихся преступлений, будь то взрослый человек на работе, ребенок в школе или отдыхающий на пикнике. Не нужно долго думать, чтобы вызвать в памяти целую коллекцию таких дурных проступков; некоторые из них так для нас привычны, что мы уже едва ли задумываемся, что так поступать нельзя.

Преступник, персонаж черно-белого фильма, вешает трубку платного телефона и, прежде чем покинуть будку, вырывает из телефонной книги нужную ему страницу и кладет ее в карман. Третьеклассница, раздавая пятнадцать приглашений на день рождения в своем классе из двадцати пяти детей, делает это с таким расчетом, чтобы те, кого не пригласили, острее ощутили, что они обойдены вниманием. Учительница это прекрасно видит, но не вмешивается в социальную динамику происходящего. Мужчина впервые после окончания университета встречает свою давнюю приятельницу, с которой у него был когда-то роман, и вместе они начинают ностальгически вздыхать, заливая алкоголем грусть и сожаление о том, как могло все получиться. Пусть даже каждый из них чувствует себя счастливо в браке, вечер может вдруг окончиться для двоих в отдельном номере ближайшего отеля.

Возможно, чаще всего мы представляем себе грех исключительно как то, что каким-то образом портит творение: будь то супружеская измена, или когда кто-то загрязняет чистый ручей, или же когда человек пускает все свое остроумие на то, чтобы изобрести еще один способ избежать уплаты налогов. Но противостояние искуплению тоже является грехом и зачастую отличается особой степенью извращенности.