В романе Джона Ноулза «Сепаратный мир» описывается запоминающийся персонаж по имени Джин Форрестер. Однажды летом, когда ему исполнилось 16 лет, Джин обнаружил, что его душа пробудилась к жизни. В Нью-Гемпшире была прекрасная погода, и каждое утро Джин просыпался с глубокими ощущениями, которые его переполняли: «Каждый новый летний денек начинался с лучезарной прохлады... и в утреннем воздухе витало дыхание новой жизни, это трудно описать — опьяняющий кислород... какое-то благоухание, ощущение, настолько отчаянно многообещающее, что я снова падал в постель, чтобы защититься от него... Мне хотелось расплакаться от приступа отчаянной радости, или нестерпимой надежды на что-то, или просто потому, что в этом утре было слишком много красоты для меня».

Многие могли бы признаться, что и у них были подобные переживания, особенно в пору юности. Я говорю «могли бы признаться», поскольку люди зачастую стыдятся своих желаний и с трудом говорят о них. И приходят эти желания чаще всего в юности, потому что обычно именно тогда человек еще не пресытился всем.

Плантинга, Корнелий (младший) - Сообразуясь с Божьим миром: Христианский взгляд на веру, познание и жизнь

Пер. с англ. П. А. Моржавина

СПб.: Мирт, 2006. — 205 с.

ISBN 5-88869-210-7

Плантинга, Корнелий (младший) - Сообразуясь с Божьим миром - Содержание