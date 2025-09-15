Плантинга Корнелий, мл. - Сообразуясь с Божьим миром
В романе Джона Ноулза «Сепаратный мир» описывается запоминающийся персонаж по имени Джин Форрестер. Однажды летом, когда ему исполнилось 16 лет, Джин обнаружил, что его душа пробудилась к жизни. В Нью-Гемпшире была прекрасная погода, и каждое утро Джин просыпался с глубокими ощущениями, которые его переполняли: «Каждый новый летний денек начинался с лучезарной прохлады... и в утреннем воздухе витало дыхание новой жизни, это трудно описать — опьяняющий кислород... какое-то благоухание, ощущение, настолько отчаянно многообещающее, что я снова падал в постель, чтобы защититься от него... Мне хотелось расплакаться от приступа отчаянной радости, или нестерпимой надежды на что-то, или просто потому, что в этом утре было слишком много красоты для меня».
Многие могли бы признаться, что и у них были подобные переживания, особенно в пору юности. Я говорю «могли бы признаться», поскольку люди зачастую стыдятся своих желаний и с трудом говорят о них. И приходят эти желания чаще всего в юности, потому что обычно именно тогда человек еще не пресытился всем.
Плантинга, Корнелий (младший) - Сообразуясь с Божьим миром: Христианский взгляд на веру, познание и жизнь
Пер. с англ. П. А. Моржавина
СПб.: Мирт, 2006. — 205 с.
ISBN 5-88869-210-7
Плантинга, Корнелий (младший) - Сообразуясь с Божьим миром - Содержание
- Предисловие автора
- Предисловие для учащихся
- Глава 1. Желание и надежда
- Глава 2. Творение
- Глава 3. Грехопадение
- Глава 4. Искупление
- Глава 5. Твое призвание в Царстве Божьем
- Заключение
- Приложение. Вопросы для обсуждения гл. 1—5
- Примечания
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