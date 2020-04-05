В этой книге, всемирно известный христианский юморист Адриан Пласс, рассказывает о приключениях маленького пришельца Нунка, попавшего на Землю и очутившегося среди прихожан церкви Св. Уилфреда в небольшом английском городке.

Нунк учится говорить на английском языке используя англиканский молитвенник, что уже само по себе вызывает улыбку на лице. Эта увлекательная книга поможет вам увидеть некоторые вещи, с другой стороны.

Адриан Пласс - Пришелец в церкви Св. Уилфреда

Издательство «Агапе», 2013.— 272 с.

ISBN 978-5-88930-084-7

Адриан Пласс - Пришелец в церкви Св. Уилфреда - Содержание

Появление пришельца

Что написал Харли

Что написала Дот

Что написал Ричард

Что написал Дэвид

Постскриптум

Адриан Пласс - Пришелец в церкви Св. Уилфреда - Что написал Дэвид

Пока я читал то, что написали Дот, Харли и Дик Крейвен, я покатывался со смеху, лил ручьями слёзы и злился так, что в приступе гнева начинал бухать по столу кулаком, как кувалдой, — в общем, демонстрировал полный набор эмоционально-поведенческих реакций, свойственных высшим приматам. Какой я всё-таки идиот! Ужасные шутки, бездумное шарахание из стороны в сторону и прямо-таки невероятная прозрачность намерений и побуждений. Кое-чему я порадовался — например тому, что Дот написала о Винсенте, — но, по большому счёту, впечатление такое, что я веду себя как плохо обученная староанглийская овчарка, страдающая пляской святого Витта.

Я вовсе не пытаюсь сказать, что Хороший, Плохой и Злой были нен|М1вы в своём подходе к жизни, хотя, будь гак, это было бы даже неплохо. Больше всего меня бесит (прекрасный богословский термин!) огромная разница между тем. что на самом деле творится у меня внутри, и тем, каким я, по всей видимости, кажусь окружающим. Дот, Харли и Дик знают того маленького и ранимого плаксу Персиммона, который обитает в этом громоздком теле, но остальной народ, должно быть, постоянно пребывает в лёгком недоумении. Я с интересом прочёл слова Харли о том, как он лишается голоса, когда кто-то начинает на него орать. Я не то чтобы лишаюсь голоса, но у меня внутри всё резко сжимается, увядает, и я начинаю говорить совершенно ненавистные мне вещи или соглашаться с тем, что вызывает у меня отвращение. Те, кто видел меня только в образе Невероятного Халка, наверняка будут сильно удивлены.