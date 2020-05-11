Я человек испуганный. Бог начал освобождать меня от оков страха уже много лет назад, и процесс еще не закончен. Я уверен, что Бог хочет разобраться со всеми теми страхами, что обессиливают нас.

Воскресение Иисуса открыло путь неограниченным возможностям, и Святой Дух действует в нашей жизни с изобретательностью Бога-Творца. Так что определить точные методы и способы избавления от страха, наверное, не получится. У Бога оказывается ровно столько решений для этой проблемы, сколько существует на свете испуганных людей, и каждый раз всё происходит по-разному.

Aдриан Пласс - Сбрасывая оковы

Н.Новгород: «Центр АГАПЕ», 2001, - 160 с.

ISВN 5-88930-018-0

Aдриан Пласс - Сбрасывая оковы - Содержание

Предисловие

С чего начать?

Страх перед поражением

Гедеон: испуганный человек с особенным поручением

Ученики: разношерстная команда

Вопросы

Надежда

Страсти Господни

Aдриан Пласс - Сбрасывая оковы - Предисловие

Так что же нам дает? Что общего у этих разных способов освобождения? Какой план избавления придумал Бог для испуганных людей?



Мне кажется, первая часть ответа на этот вопрос состоит в том, членам Тела Христова нужно научиться полагаться друг на друга гораздо больше, чем это было принято в последнее время, когда каждый горячечно преследовал индивидуальные духовные достижения. В книге об этом сказано довольно много.



Во-вторых, в каждом известном мне случае освобождения от страха происходило так, что какая-нибудь существенная истина становилась сильнее этого страха. Иисус сказал об этом кратко и точно: Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вот и всё, что нужно, буквально в одном предложении. Правда, некоторые предложения очень трудно подаются расшифровке. Давайте всё же попробуем.