Немного сбился с толку во время вчерашней проповеди в церкви. Очень умный приглашённый проповедник. Настолько умный, что я не получил ни малейшего понятия, о чём он говорил.

В самом начале своей речи он выпалил неожиданно громким голосом: «Кто сможет встать и провозгласить Божье недовольство церквями, которые бесповоротно погрузились в клейстогамию?»

Ричард Кук, сидевший рядом со мной, вскочил на ноги и закричал: «Да, Господи, мы запрещаем и противостоим всяким клейстогамным тенденциям, существующим в нашей церкви!»

Когда он сел, я наклонился и прошептал ему на ухо: «А что такое клейстогамия?»

Он шепнул мне в ответ: «Я не знаю». Что ж, зато честно!

Пока монотонная речь гудела дальше, решил снова начать дневник, всего лишь на какой-то период, чтобы зафиксировать некоторые переживания, связанные с жизнью христианского проповедника. В следующие три месяца ожидается много приглашений, и т.к. мне до конца года нужно использовать все свои отпускные дни, думаю, что смогу откликнуться на большинство из них.

Кто бы мог подумать, что всё так обернётся? Началось с того, что меня приглашали местные церкви, чтобы почитать им некоторые свои записи, но за последние несколько лет я объездил всю страну. Теперь, кроме чтения записей, я ещё и немного проповедую. Энн говорит, что всё звучит неплохо до тех пор, пока я говорю правду, но если нет, то я становлюсь похож на помпезного мерзавца – по-моему, она использовала именно эту фразу. Её служение ободрения весьма тонко и своеобразно.

Кажется почти невероятным, что мои три книги о людях из нашей церкви прочитаны таким огромным количеством людей. Рад, что Джеральд убедил меня послать свой первый дневник в издательство, хотя и был слегка шокирован, ведь то, что должно было быть серьёзным поучительным описанием повседневной христианской жизни, было оценено критиками как «жёсткая сатира на современную церковь». Также немного раздражён, узнав, что некоторые из моих важных личных духовных откровений получили ярлык «весёлой карикатуры абсурдного современного религиозного поведения».

Адриан Пласс - Сокровенный Дневник

Издательство Агапе

Год 2016

Количество страниц: 224

Адриан Пласс - Сокровенный Дневник - Оглавление